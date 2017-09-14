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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8836883788388839
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Взяли в свічках дозволили електро пралки. Нє шоб в річці та ставках прати

грязні штани можна перетерпіти, а голодний і порожній шлунок - ні.
не богохульствуйте, як прознають, що у пралках ТЕНи стоять для підігріву води, будуть
колонами, як скот, гоняти стіратись на річку.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:50

  detroytred написав:Якщо буде реалізовано "мирний план" російського диктатора Володимира Путіна, який передбачає, зокрема, здачу чотирьох українських областей, то Україна не виживе. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, пише Bild.

За словами Шольца, очевидно, що Путін, як і раніше, продовжує робити ставку на війну і переозброєння.
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 78567.html



Зараз 7 областей повністю чи частково окуповано. Тобто навіть якщо повністю звільнити Миколаївську, Харьківську та Херсонську області, та ще й гарантії безпеки у вигляді якогось полуНАТО, то УКраїна все одно не виживе?
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 26 чер, 2024 23:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:то УКраїна все рівне не виживе?

принаймі на московії буде думка, цей царь дурний, душім ідара подушками, давайте іншого.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:УКраїна все рівне не виживе?

Що саме маєте на увазі коли це кажете?
Україна може залищитися у тих кордонах, що є, але ніяк не 91-року.
Питання - чи готові всі до цього, бо флер, пепсікот, холява та ще пару аккаунтів розраховують саме на 91-й кордон, хоча самі у окоп - ні-ні...
Тому все залежить саме від того, яка ціль... Наприклад я не бачу ніяких кордонів 91-го. Я бачу лише розділ по Дніпру, бо саме його перетинути - це така собі справа навіть для кацапів. А відбити Крим з тими вводними що зараз є - це взагалі як завтра злітати на Альфа-Центавру....
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:58

dimo_0n

між розділом по Дніпру і кордонами 91 є ще велика прірва варіантів
не цікаві думки інтернет радикалів
цікаво що мав на увазі Шольц, хто його покусав, і що він пропонує
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 00:04

  fler написав:Як ви не можете зрозуміти, що саме кланово-олігархічна система влади довела країну до того, що зараз маємо! Олігархи будуть топити лише за свої інтереси, їм пох на країну. Віддадуть пуйлу все, що він захоче, в обмін на свій бізнес.

А ось преЗЕдент, він як, з народу, без олігархів, такий звичайний пацан з КР, 95 квартал. Ну за кого ви б ще голосували.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 00:07

  fler написав:"Мінімальні" мінуси - це падіння виробництва товарів і послуг через нестачу вузькопрофільних фахівців, які затребувані за кордоном. Зростання безробіття через зупинку підприємств. Наслідки - дуля в бюджеті, немає пенсій і соцвиплат, немає зарплат бюджетникам.. Дефолт.

Так сказали шукать спеціалістів серед непальців, індусів, пакістанців, африканців.
Чи вам потрібні саме українці?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 00:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:принаймі на московії буде думка, цей царь дурний, душім ідара подушками, давайте іншого.



цар відповідає народу, який все пробачить за крим що їх
дисиденти мають можливість виїхати
боюсь якщо його і розвінчають то обержно і після смерті у потужному віці
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 00:33

detroytred
Почему-то на стр. 8832 у меня ничего не работает - ни цитата, ни ответ, даже переход на следующую страницу. Работает только возврат на предыдущую страницу и обновление страницы.
Поэтому без цитирования.
Я, конечно, не владелец, и не директор "Антошки", поэтому точных причин их ухода из Харькова назвать не могу.
Но, думаю, есть 2 причины.
Первая, о которой Вы написали, - падение спроса. Уже писал, не знаю, как в других местах, но Харьков точно обеднел.
Вторя причина ещё проще - боятся повторения того, что произошло с "Эпицентром".
Из Харькова ушли многие. "Антошка" только последний пример. С самого начала войны ушёл "Макдональдс" и пока не возвращается.
Ушла табачка "Филип Моррис". Сейчас они где-то во Львове. И, наверное, уже не вернутся.
Не понимать всего этого и вспоминать мои слова, связанные с совсем другой ситуацией, может только песикот. Но ему смысл не важен, важно оболгать оппонента.
ЛАД
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