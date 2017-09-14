detroytred написав:Якщо буде реалізовано "мирний план" російського диктатора Володимира Путіна, який передбачає, зокрема, здачу чотирьох українських областей, то Україна не виживе. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, пише Bild.
Зараз 7 областей повністю чи частково окуповано. Тобто навіть якщо повністю звільнити Миколаївську, Харьківську та Херсонську області, та ще й гарантії безпеки у вигляді якогось полуНАТО, то УКраїна все одно не виживе?
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 26 чер, 2024 23:56, всього редагувалось 2 разів.
Що саме маєте на увазі коли це кажете? Україна може залищитися у тих кордонах, що є, але ніяк не 91-року. Питання - чи готові всі до цього, бо флер, пепсікот, холява та ще пару аккаунтів розраховують саме на 91-й кордон, хоча самі у окоп - ні-ні... Тому все залежить саме від того, яка ціль... Наприклад я не бачу ніяких кордонів 91-го. Я бачу лише розділ по Дніпру, бо саме його перетинути - це така собі справа навіть для кацапів. А відбити Крим з тими вводними що зараз є - це взагалі як завтра злітати на Альфа-Центавру....
fler написав:Як ви не можете зрозуміти, що саме кланово-олігархічна система влади довела країну до того, що зараз маємо! Олігархи будуть топити лише за свої інтереси, їм пох на країну. Віддадуть пуйлу все, що він захоче, в обмін на свій бізнес.
А ось преЗЕдент, він як, з народу, без олігархів, такий звичайний пацан з КР, 95 квартал. Ну за кого ви б ще голосували.
fler написав:"Мінімальні" мінуси - це падіння виробництва товарів і послуг через нестачу вузькопрофільних фахівців, які затребувані за кордоном. Зростання безробіття через зупинку підприємств. Наслідки - дуля в бюджеті, немає пенсій і соцвиплат, немає зарплат бюджетникам.. Дефолт.
Так сказали шукать спеціалістів серед непальців, індусів, пакістанців, африканців. Чи вам потрібні саме українці?
detroytred Почему-то на стр. 8832 у меня ничего не работает - ни цитата, ни ответ, даже переход на следующую страницу. Работает только возврат на предыдущую страницу и обновление страницы. Поэтому без цитирования. Я, конечно, не владелец, и не директор "Антошки", поэтому точных причин их ухода из Харькова назвать не могу. Но, думаю, есть 2 причины. Первая, о которой Вы написали, - падение спроса. Уже писал, не знаю, как в других местах, но Харьков точно обеднел. Вторя причина ещё проще - боятся повторения того, что произошло с "Эпицентром". Из Харькова ушли многие. "Антошка" только последний пример. С самого начала войны ушёл "Макдональдс" и пока не возвращается. Ушла табачка "Филип Моррис". Сейчас они где-то во Львове. И, наверное, уже не вернутся. Не понимать всего этого и вспоминать мои слова, связанные с совсем другой ситуацией, может только песикот. Но ему смысл не важен, важно оболгать оппонента.