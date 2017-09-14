Додано: Чет 27 чер, 2024 00:33

detroytred

Почему-то на стр. 8832 у меня ничего не работает - ни цитата, ни ответ, даже переход на следующую страницу. Работает только возврат на предыдущую страницу и обновление страницы.

Поэтому без цитирования.

Я, конечно, не владелец, и не директор "Антошки", поэтому точных причин их ухода из Харькова назвать не могу.

Но, думаю, есть 2 причины.

Первая, о которой Вы написали, - падение спроса. Уже писал, не знаю, как в других местах, но Харьков точно обеднел.

Вторя причина ещё проще - боятся повторения того, что произошло с "Эпицентром".

Из Харькова ушли многие. "Антошка" только последний пример. С самого начала войны ушёл "Макдональдс" и пока не возвращается.

Ушла табачка "Филип Моррис". Сейчас они где-то во Львове. И, наверное, уже не вернутся.

Не понимать всего этого и вспоминать мои слова, связанные с совсем другой ситуацией, может только песикот. Но ему смысл не важен, важно оболгать оппонента.