detroytred написав:Якщо буде реалізовано "мирний план" російського диктатора Володимира Путіна, який передбачає, зокрема, здачу чотирьох українських областей, то Україна не виживе. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, пише Bild.
Зараз 7 областей повністю чи частково окуповано. Тобто навіть якщо повністю звільнити Миколаївську, Харьківську та Херсонську області, та ще й гарантії безпеки у вигляді якогось полуНАТО, то УКраїна все одно не виживе?
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 26 чер, 2024 23:56, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:Як ви не можете зрозуміти, що саме кланово-олігархічна система влади довела країну до того, що зараз маємо! Олігархи будуть топити лише за свої інтереси, їм пох на країну. Віддадуть пуйлу все, що він захоче, в обмін на свій бізнес.
А ось преЗЕдент, він як, з народу, без олігархів, такий звичайний пацан з КР, 95 квартал. Ну за кого ви б ще голосували.
fler написав:"Мінімальні" мінуси - це падіння виробництва товарів і послуг через нестачу вузькопрофільних фахівців, які затребувані за кордоном. Зростання безробіття через зупинку підприємств. Наслідки - дуля в бюджеті, немає пенсій і соцвиплат, немає зарплат бюджетникам.. Дефолт.
Так сказали шукать спеціалістів серед непальців, індусів, пакістанців, африканців. Чи вам потрібні саме українці?
detroytred Почему-то на стр. 8832 у меня ничего не работает - ни цитата, ни ответ, даже переход на следующую страницу. Работает только возврат на предыдущую страницу и обновление страницы. Поэтому без цитирования. Я, конечно, не владелец, и не директор "Антошки", поэтому точных причин их ухода из Харькова назвать не могу. Но, думаю, есть 2 причины. Первая, о которой Вы написали, - падение спроса. Уже писал, не знаю, как в других местах, но Харьков точно обеднел. Вторя причина ещё проще - боятся повторения того, что произошло с "Эпицентром". Из Харькова ушли многие. "Антошка" только последний пример. С самого начала войны ушёл "Макдональдс" и пока не возвращается. Ушла табачка "Филип Моррис". Сейчас они где-то во Львове. И, наверное, уже не вернутся. Не понимать всего этого и вспоминать мои слова, связанные с совсем другой ситуацией, может только песикот. Но ему смысл не важен, важно оболгать оппонента.
Слухай Ти коли склеїш ласти - на твоє місце відразу ДВА нових воєнпенси прийде... Питання То чого ти зараза впираєшся? адже на твоє місце попит існує і Держава виграє від правильного рішення..а якщо тебе ще й лад підтримає - так взагалі джек-пот...
Чи ти просто маленька сволотка яка тільки про себе дбає?
Що ти несеш? Це вже овсім якесь непорозуміння ще гірше єралашиків.
Якийсь вінегрет-паралель попиту в ринку і якогось попиту на моє місце. Закусюй..
Это уже не "ералашик". Пожелание "склеїш ласти" это уже за рамками. Хотя не в первый раз. Гибели внучки он мне уже желал. Жалобу я написал, но вряд ли его забанят хотя бы на недельку. В лучшем случае подредактируют пост.
ЛАД написав:Не стал читать всё до конца. Там вопросы с самого начала. Допустим, вы "повідомили працівнику поліції про необхідність:" 1, 2, 3, 4. А он в ответ: "Сильно грамотный? Пошёл на... (или в...)! Садись в бус, я сказал!" Ну и для большей доступности может физически добавить. Вас без всяких протоколов затолкают и вы ничего не сможете доказать - протокола-то нет. Так получается?
Тут на десяток страниц одни говорят по доставку, другие про задержание. Основная цель размещения ссылки, чтобы термины употребляли корректно. У меня встречный вопрос. Ваши предположения реализуются во всех 100% случаев общения уполномоченных сотрудников с гражданином ? Если нет, то наверное полученная информация может принести пользу. Если охват беззаконием 100%, то вероятно могут возникнуть ответные действия исходя из чувства мести. Это мое оценочное суждение. В качестве мер в правовом русле - фиксация общения на свой смартфон. Наверное надо в онлайн режиме видео дублировать в облачный сервис и на ноут дома. Доступ дать доверенному лицу. Как это сработает в суде не знаю.
Понятия не имею, как всё это происходит на практике. Просто если люди уже идут на нарушение правил, то должны идти до конца. И никакой фиксации на смартфон и, тем более, онлайн-трансляции. Я бы сделал так. Если они такие тупые, что даже этого не понимают... Но это всё относится к ТЦК. У полиции, как понимаю, нагрудные камеры, на кот. всё фиксируется. Т.е. с полицией Ваши советы, вероятно, правильные. Я там неверно написал. Там, правда, стоило бы ещё хотя бы вкратце написать, что должно быть отражено в протоколе и в каких случаях полиция может задерживать.