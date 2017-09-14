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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 чер, 2024 01:25
Goodman написав: ЛАД написав:
Вы уверены, что правильно описали ситуацию?
ТЦК действительно учтёт пожелания этих парней где и кем служить?
Именно ТЦК, а не рекрутинговый центр?
Спрашиваю без подколов, просто интересно. Я этого просто не знаю.
Я слышал не так.
ТЦК делает отправку на полигон. А далее как карта ляжет.
Если ти никто и не касался армии - твоя первая спец - 100, стрелок.
А только потом, с чудесами и художествами ти можешь себя найти в армии.
А если пришёл в ТЦК с отношением от части?
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ЛАД
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Додано: Чет 27 чер, 2024 01:37
fox767676 написав:
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Зараз 7 областей
повністю чи частково окуповано. ............
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ЛАД
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