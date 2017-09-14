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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8833883488358836
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 01:25

  Goodman написав:
  ЛАД написав:Вы уверены, что правильно описали ситуацию?
ТЦК действительно учтёт пожелания этих парней где и кем служить?
Именно ТЦК, а не рекрутинговый центр?
Спрашиваю без подколов, просто интересно. Я этого просто не знаю.
Я слышал не так.

ТЦК делает отправку на полигон. А далее как карта ляжет.
Если ти никто и не касался армии - твоя первая спец - 100, стрелок.
А только потом, с чудесами и художествами ти можешь себя найти в армии.

А если пришёл в ТЦК с отношением от части?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 01:37

  fox767676 написав:................
Зараз 7 областей повністю чи частково окуповано. ............

:?:
ЛАД
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Повідомлень: 29306
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
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2
2
6
  #<1 ... 8833883488358836
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