|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 27 чер, 2024 01:25
Goodman написав: ЛАД написав:
Вы уверены, что правильно описали ситуацию?
ТЦК действительно учтёт пожелания этих парней где и кем служить?
Именно ТЦК, а не рекрутинговый центр?
Спрашиваю без подколов, просто интересно. Я этого просто не знаю.
Я слышал не так.
ТЦК делает отправку на полигон. А далее как карта ляжет.
Если ти никто и не касался армии - твоя первая спец - 100, стрелок.
А только потом, с чудесами и художествами ти можешь себя найти в армии.
А если пришёл в ТЦК с отношением от части?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29306
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 27 чер, 2024 01:37
fox767676 написав:
................
Зараз 7 областей
повністю чи частково окуповано. ............
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29306
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 27 чер, 2024 02:12
sashaqbl написав: _hunter написав:
потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.
По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...
саша, ровно 2,5 года назад наше гундосое чмо предлагало всем готовиться к майским шашлыкам(и моей днюхе) и асфальтировало дороги на Чонгар с Армянском
Ровно 2.43 года назад, 14 февраля, часов за 230 до отмены майских шашлыков, я встал на офицерский учёт в своём краснознамённом военкомате, соответсвенно прошёв ВЛК-пятилетку в другом военкомате, откуда убывал перед НГ с короной и 38.4 кашляя,как туберкулёзник Дзержинский(естественно признали абсолютно здоровым бабки-врачихи за 70, что сидели там на "хАлявных" должностях). Делал это всё не от обиоия свободного времени на НГ,а потому что перепрописывался с одного дистрикта в другой.
Как по вашему - я обновил данные? Я есть в базе на картонках в шкафчике в особой комнатке у них? И не послать ли мне всех этих дуроломов-ТЦК и наркоманов-ВР оптом и по известному адресу?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4163
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2024 02:13
sashaqbl написав: _hunter написав:
потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.
По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...
саша, ровно 2,5 года назад наше гундосое чмо предлагало всем готовиться к майским шашлыкам(и моей днюхе) и асфальтировало дороги на Чонгар с Армянском
Ровно 2.43 года назад, 14 февраля, часов за 230 до отмены майских шашлыков, я встал на офицерский учёт в своём краснознамённом военкомате, соответсвенно прошёв ВЛК-пятилетку в другом военкомате, откуда убывал перед НГ с короной и 38.4 кашляя,как туберкулёзник Дзержинский(естественно признали абсолютно здоровым бабки-врачихи за 70, что сидели там на "хАлявных" должностях). Делал это всё не от обиоия свободного времени на НГ,а потому что перепрописывался с одного дистрикта в другой.
Как по вашему - я обновил данные? Я есть в базе на картонках в шкафчике в особой комнатке у них? И не послать ли мне всех этих дуроломов-ТЦК и наркоманов-ВР оптом и по известному адресу?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4163
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|15
|53598
|
|
|1493
|213551
|
|
|6076
|685592
|
|