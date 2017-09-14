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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 чер, 2024 01:25
Goodman написав: ЛАД написав:
Вы уверены, что правильно описали ситуацию?
ТЦК действительно учтёт пожелания этих парней где и кем служить?
Именно ТЦК, а не рекрутинговый центр?
Спрашиваю без подколов, просто интересно. Я этого просто не знаю.
Я слышал не так.
ТЦК делает отправку на полигон. А далее как карта ляжет.
Если ти никто и не касался армии - твоя первая спец - 100, стрелок.
А только потом, с чудесами и художествами ти можешь себя найти в армии.
А если пришёл в ТЦК с отношением от части?
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ЛАД
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Додано: Чет 27 чер, 2024 01:37
fox767676 написав:
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Зараз 7 областей
повністю чи частково окуповано. ............
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ЛАД
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Додано: Чет 27 чер, 2024 02:12
sashaqbl написав: _hunter написав:
потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.
По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...
саша, ровно 2,5 года назад наше гундосое чмо предлагало всем готовиться к майским шашлыкам(и моей днюхе) и асфальтировало дороги на Чонгар с Армянском
Ровно 2.43 года назад, 14 февраля, часов за 230 до отмены майских шашлыков, я встал на офицерский учёт в своём краснознамённом военкомате, соответсвенно прошёв ВЛК-пятилетку в другом военкомате, откуда убывал перед НГ с короной и 38.4 кашляя,как туберкулёзник Дзержинский(естественно признали абсолютно здоровым бабки-врачихи за 70, что сидели там на "хАлявных" должностях). Делал это всё не от обиоия свободного времени на НГ,а потому что перепрописывался с одного дистрикта в другой.
Как по вашему - я обновил данные? Я есть в базе на картонках в шкафчике в особой комнатке у них? И не послать ли мне всех этих дуроломов-ТЦК и наркоманов-ВР оптом и по известному адресу?
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барабашов
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Додано: Чет 27 чер, 2024 02:13
sashaqbl написав: _hunter написав:
потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.
По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...
саша, ровно 2,5 года назад наше гундосое чмо предлагало всем готовиться к майским шашлыкам(и моей днюхе) и асфальтировало дороги на Чонгар с Армянском
Ровно 2.43 года назад, 14 февраля, часов за 230 до отмены майских шашлыков, я встал на офицерский учёт в своём краснознамённом военкомате, соответсвенно прошёв ВЛК-пятилетку в другом военкомате, откуда убывал перед НГ с короной и 38.4 кашляя,как туберкулёзник Дзержинский(естественно признали абсолютно здоровым бабки-врачихи за 70, что сидели там на "хАлявных" должностях). Делал это всё не от обиоия свободного времени на НГ,а потому что перепрописывался с одного дистрикта в другой.
Как по вашему - я обновил данные? Я есть в базе на картонках в шкафчике в особой комнатке у них? И не послать ли мне всех этих дуроломов-ТЦК и наркоманов-ВР оптом и по известному адресу?
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барабашов
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Додано: Чет 27 чер, 2024 04:32
ЛАД написав:
Понятия не имею, как всё это происходит на практике.
Просто если люди уже идут на нарушение правил, то должны идти до конца. И никакой фиксации на смартфон и, тем более, онлайн-трансляции. Я бы сделал так. Если они такие тупые, что даже этого не понимают...
Но это всё относится к ТЦК. У полиции, как понимаю, нагрудные камеры, на кот. всё фиксируется. Т.е. с полицией Ваши советы, вероятно, правильные. Я там неверно написал.
Там, правда, стоило бы ещё хотя бы вкратце написать, что должно быть отражено в протоколе и в каких случаях полиция может задерживать.
Трудно просчитать как будут развиваться события. Например, есть в группе полицейский или нет. Если вы под людьми подразумеваете сотрудников ТЦК, то и у них возможно могут быть нагрудные камеры. Не знаю регламентирован этот момент нормативными актами или нет. Гражданин понимает, что ему не дадут возможность воспользоваться смартфоном. Но он в состоянии оценивать окружающую ситуацию. Увидел группу на расстоянии, заранее включил смартфон на запись. Момент препятствования съемке, изъятия девайса и т.п. попадет на видео. Кстати, я говорил не об онлайн трансляции, а дублирующей фиксации/записи. Полагаться на запись нагрудной камеры полицеского (если она будет присутствовать) наивность. В суде, как вариант, окажется, что камера не была включена, или запись по неизвестной причине была запорчена, или предоставлена редактированная запись (нарезка).
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tumos
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