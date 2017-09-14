Додано: Чет 27 чер, 2024 02:12

sashaqbl написав: _hunter написав: потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно. потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.

По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер... По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...

саша, ровно 2,5 года назад наше гундосое чмо предлагало всем готовиться к майским шашлыкам(и моей днюхе) и асфальтировало дороги на Чонгар с АрмянскомРовно 2.43 года назад, 14 февраля, часов за 230 до отмены майских шашлыков, я встал на офицерский учёт в своём краснознамённом военкомате, соответсвенно прошёв ВЛК-пятилетку в другом военкомате, откуда убывал перед НГ с короной и 38.4 кашляя,как туберкулёзник Дзержинский(естественно признали абсолютно здоровым бабки-врачихи за 70, что сидели там на "хАлявных" должностях). Делал это всё не от обиоия свободного времени на НГ,а потому что перепрописывался с одного дистрикта в другой.Как по вашему - я обновил данные? Я есть в базе на картонках в шкафчике в особой комнатке у них? И не послать ли мне всех этих дуроломов-ТЦК и наркоманов-ВР оптом и по известному адресу?