detroytred Почему-то на стр. 8832 у меня ничего не работает - ни цитата, ни ответ, даже переход на следующую страницу. Работает только возврат на предыдущую страницу и обновление страницы. Поэтому без цитирования. Я, конечно, не владелец, и не директор "Антошки", поэтому точных причин их ухода из Харькова назвать не могу. Но, думаю, есть 2 причины. Первая, о которой Вы написали, - падение спроса. Уже писал, не знаю, как в других местах, но Харьков точно обеднел. Вторя причина ещё проще - боятся повторения того, что произошло с "Эпицентром". Из Харькова ушли многие. "Антошка" только последний пример. С самого начала войны ушёл "Макдональдс" и пока не возвращается. Ушла табачка "Филип Моррис". Сейчас они где-то во Львове. И, наверное, уже не вернутся. Не понимать всего этого и вспоминать мои слова, связанные с совсем другой ситуацией, может только песикот. Но ему смысл не важен, важно оболгать оппонента.
ЛАД написав:Не стал читать всё до конца. Там вопросы с самого начала. Допустим, вы "повідомили працівнику поліції про необхідність:" 1, 2, 3, 4. А он в ответ: "Сильно грамотный? Пошёл на... (или в...)! Садись в бус, я сказал!" Ну и для большей доступности может физически добавить. Вас без всяких протоколов затолкают и вы ничего не сможете доказать - протокола-то нет. Так получается?
Тут на десяток страниц одни говорят по доставку, другие про задержание. Основная цель размещения ссылки, чтобы термины употребляли корректно. У меня встречный вопрос. Ваши предположения реализуются во всех 100% случаев общения уполномоченных сотрудников с гражданином ? Если нет, то наверное полученная информация может принести пользу. Если охват беззаконием 100%, то вероятно могут возникнуть ответные действия исходя из чувства мести. Это мое оценочное суждение. В качестве мер в правовом русле - фиксация общения на свой смартфон. Наверное надо в онлайн режиме видео дублировать в облачный сервис и на ноут дома. Доступ дать доверенному лицу. Как это сработает в суде не знаю.
Понятия не имею, как всё это происходит на практике. Просто если люди уже идут на нарушение правил, то должны идти до конца. И никакой фиксации на смартфон и, тем более, онлайн-трансляции. Я бы сделал так. Если они такие тупые, что даже этого не понимают... Но это всё относится к ТЦК. У полиции, как понимаю, нагрудные камеры, на кот. всё фиксируется. Т.е. с полицией Ваши советы, вероятно, правильные. Я там неверно написал. Там, правда, стоило бы ещё хотя бы вкратце написать, что должно быть отражено в протоколе и в каких случаях полиция может задерживать.
ЛАД написав:Вы уверены, что правильно описали ситуацию? ТЦК действительно учтёт пожелания этих парней где и кем служить? Именно ТЦК, а не рекрутинговый центр? Спрашиваю без подколов, просто интересно. Я этого просто не знаю. Я слышал не так.
ТЦК делает отправку на полигон. А далее как карта ляжет. Если ти никто и не касался армии - твоя первая спец - 100, стрелок. А только потом, с чудесами и художествами ти можешь себя найти в армии.
_hunter написав:потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.
По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...
саша, ровно 2,5 года назад наше гундосое чмо предлагало всем готовиться к майским шашлыкам(и моей днюхе) и асфальтировало дороги на Чонгар с Армянском Ровно 2.43 года назад, 14 февраля, часов за 230 до отмены майских шашлыков, я встал на офицерский учёт в своём краснознамённом военкомате, соответсвенно прошёв ВЛК-пятилетку в другом военкомате, откуда убывал перед НГ с короной и 38.4 кашляя,как туберкулёзник Дзержинский(естественно признали абсолютно здоровым бабки-врачихи за 70, что сидели там на "хАлявных" должностях). Делал это всё не от обиоия свободного времени на НГ,а потому что перепрописывался с одного дистрикта в другой. Как по вашему - я обновил данные? Я есть в базе на картонках в шкафчике в особой комнатке у них? И не послать ли мне всех этих дуроломов-ТЦК и наркоманов-ВР оптом и по известному адресу?
ЛАД написав:Понятия не имею, как всё это происходит на практике. Просто если люди уже идут на нарушение правил, то должны идти до конца. И никакой фиксации на смартфон и, тем более, онлайн-трансляции. Я бы сделал так. Если они такие тупые, что даже этого не понимают... Но это всё относится к ТЦК. У полиции, как понимаю, нагрудные камеры, на кот. всё фиксируется. Т.е. с полицией Ваши советы, вероятно, правильные. Я там неверно написал. Там, правда, стоило бы ещё хотя бы вкратце написать, что должно быть отражено в протоколе и в каких случаях полиция может задерживать.
Трудно просчитать как будут развиваться события. Например, есть в группе полицейский или нет. Если вы под людьми подразумеваете сотрудников ТЦК, то и у них возможно могут быть нагрудные камеры. Не знаю регламентирован этот момент нормативными актами или нет. Гражданин понимает, что ему не дадут возможность воспользоваться смартфоном. Но он в состоянии оценивать окружающую ситуацию. Увидел группу на расстоянии, заранее включил смартфон на запись. Момент препятствования съемке, изъятия девайса и т.п. попадет на видео. Кстати, я говорил не об онлайн трансляции, а дублирующей фиксации/записи. Полагаться на запись нагрудной камеры полицеского (если она будет присутствовать) наивность. В суде, как вариант, окажется, что камера не была включена, или запись по неизвестной причине была запорчена, или предоставлена редактированная запись (нарезка).
ЛАД написав:detroytred Почему-то на стр. 8832 у меня ничего не работает - ни цитата, ни ответ, даже переход на следующую страницу. Работает только возврат на предыдущую страницу и обновление страницы. Поэтому без цитирования. Я, конечно, не владелец, и не директор "Антошки", поэтому точных причин их ухода из Харькова назвать не могу. Но, думаю, есть 2 причины. Первая, о которой Вы написали, - падение спроса. Уже писал, не знаю, как в других местах, но Харьков точно обеднел. Вторя причина ещё проще - боятся повторения того, что произошло с "Эпицентром". Из Харькова ушли многие. "Антошка" только последний пример. С самого начала войны ушёл "Макдональдс" и пока не возвращается. Ушла табачка "Филип Моррис". Сейчас они где-то во Львове. И, наверное, уже не вернутся. Не понимать всего этого и вспоминать мои слова, связанные с совсем другой ситуацией, может только песикот. Но ему смысл не важен, важно оболгать оппонента.
Що кажуть у Харкові про Мівіну - залишається чи переїзжає? Хто не зрозумів, немає роботи для пересічного.
ЛАД написав:Понятия не имею, как всё это происходит на практике. Просто если люди уже идут на нарушение правил, то должны идти до конца. И никакой фиксации на смартфон и, тем более, онлайн-трансляции. Я бы сделал так. Если они такие тупые, что даже этого не понимают... Но это всё относится к ТЦК. У полиции, как понимаю, нагрудные камеры, на кот. всё фиксируется. Т.е. с полицией Ваши советы, вероятно, правильные. Я там неверно написал. Там, правда, стоило бы ещё хотя бы вкратце написать, что должно быть отражено в протоколе и в каких случаях полиция может задерживать.
Трудно просчитать как будут развиваться события. Например, есть в группе полицейский или нет. Если вы под людьми подразумеваете сотрудников ТЦК, то и у них возможно могут быть нагрудные камеры. Не знаю регламентирован этот момент нормативными актами или нет. Гражданин понимает, что ему не дадут возможность воспользоваться смартфоном. Но он в состоянии оценивать окружающую ситуацию. Увидел группу на расстоянии, заранее включил смартфон на запись. Момент препятствования съемке, изъятия девайса и т.п. попадет на видео. Кстати, я говорил не об онлайн трансляции, а дублирующей фиксации/записи. Полагаться на запись нагрудной камеры полицеского (если она будет присутствовать) наивность. В суде, как вариант, окажется, что камера не была включена, или запись по неизвестной причине была запорчена, или предоставлена редактированная запись (нарезка).
Мене і без камери не дуже чемні намагалися постійно перебивати і не слухати взагалі - виглядає як фейс контроль і далі в бус