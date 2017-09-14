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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8833883488358836>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 00:33

detroytred
Почему-то на стр. 8832 у меня ничего не работает - ни цитата, ни ответ, даже переход на следующую страницу. Работает только возврат на предыдущую страницу и обновление страницы.
Поэтому без цитирования.
Я, конечно, не владелец, и не директор "Антошки", поэтому точных причин их ухода из Харькова назвать не могу.
Но, думаю, есть 2 причины.
Первая, о которой Вы написали, - падение спроса. Уже писал, не знаю, как в других местах, но Харьков точно обеднел.
Вторя причина ещё проще - боятся повторения того, что произошло с "Эпицентром".
Из Харькова ушли многие. "Антошка" только последний пример. С самого начала войны ушёл "Макдональдс" и пока не возвращается.
Ушла табачка "Филип Моррис". Сейчас они где-то во Львове. И, наверное, уже не вернутся.
Не понимать всего этого и вспоминать мои слова, связанные с совсем другой ситуацией, может только песикот. Но ему смысл не важен, важно оболгать оппонента.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 00:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Faceless
К нашему разговору о жизни в Харькове и отличии от Черкасс.
В Харькове закрывается сеть детских магазинов "Антошка". В компании отметили, что закрытие физических торговых точек в городе - временное. Об этом сеть сообщила своим клиентам через мессенджеры.

В телеграм-каналах горожане сообщают, что магазин "Антошка" на улице Григория Скорвороды (ранее Пушкинская) уже снял вывеску и выезжает.

Также, на сайте компании во вкладке "магазины" адрес торговых точек сети в Харькове уже изъят.

В компании отметили, что надеются вскоре вернуться к работе в городе.

https://www.sq.com.ua/rus/novosti/25.06.2024/v-xarkove-zakryvaetsya-izvestnaya-set-magazinov
Ну вочевидь то чисто через глобальне згортанням всього в Харкові, що навіть те жевріння, що є в Черкасах, виглядає пожвавленням. Сумно звісно і перше і друге
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 00:57

  tumos написав:
  ЛАД написав:Не стал читать всё до конца.
Там вопросы с самого начала.
Допустим, вы "повідомили працівнику поліції про необхідність:" 1, 2, 3, 4. А он в ответ: "Сильно грамотный? Пошёл на... (или в...)! Садись в бус, я сказал!" Ну и для большей доступности может физически добавить.
Вас без всяких протоколов затолкают и вы ничего не сможете доказать - протокола-то нет.
Так получается?

Тут на десяток страниц одни говорят по доставку, другие про задержание.
Основная цель размещения ссылки, чтобы термины употребляли корректно.
У меня встречный вопрос. Ваши предположения реализуются во всех
100% случаев общения уполномоченных сотрудников с гражданином ? Если нет,
то наверное полученная информация может принести пользу.
Если охват беззаконием 100%, то вероятно могут возникнуть ответные действия
исходя из чувства мести. Это мое оценочное суждение.
В качестве мер в правовом русле - фиксация общения на свой смартфон.
Наверное надо в онлайн режиме видео дублировать в облачный сервис и
на ноут дома. Доступ дать доверенному лицу. Как это сработает в суде не знаю.

Понятия не имею, как всё это происходит на практике.
Просто если люди уже идут на нарушение правил, то должны идти до конца. И никакой фиксации на смартфон и, тем более, онлайн-трансляции. Я бы сделал так. Если они такие тупые, что даже этого не понимают...
Но это всё относится к ТЦК. У полиции, как понимаю, нагрудные камеры, на кот. всё фиксируется. Т.е. с полицией Ваши советы, вероятно, правильные. Я там неверно написал.
Там, правда, стоило бы ещё хотя бы вкратце написать, что должно быть отражено в протоколе и в каких случаях полиция может задерживать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 01:25

  Goodman написав:
  ЛАД написав:Вы уверены, что правильно описали ситуацию?
ТЦК действительно учтёт пожелания этих парней где и кем служить?
Именно ТЦК, а не рекрутинговый центр?
Спрашиваю без подколов, просто интересно. Я этого просто не знаю.
Я слышал не так.

ТЦК делает отправку на полигон. А далее как карта ляжет.
Если ти никто и не касался армии - твоя первая спец - 100, стрелок.
А только потом, с чудесами и художествами ти можешь себя найти в армии.

А если пришёл в ТЦК с отношением от части?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 01:37

  fox767676 написав:................
Зараз 7 областей повністю чи частково окуповано. ............

:?:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 02:12

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.

По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...

саша, ровно 2,5 года назад наше гундосое чмо предлагало всем готовиться к майским шашлыкам(и моей днюхе) и асфальтировало дороги на Чонгар с Армянском
Ровно 2.43 года назад, 14 февраля, часов за 230 до отмены майских шашлыков, я встал на офицерский учёт в своём краснознамённом военкомате, соответсвенно прошёв ВЛК-пятилетку в другом военкомате, откуда убывал перед НГ с короной и 38.4 кашляя,как туберкулёзник Дзержинский(естественно признали абсолютно здоровым бабки-врачихи за 70, что сидели там на "хАлявных" должностях). Делал это всё не от обиоия свободного времени на НГ,а потому что перепрописывался с одного дистрикта в другой.
Как по вашему - я обновил данные? Я есть в базе на картонках в шкафчике в особой комнатке у них? И не послать ли мне всех этих дуроломов-ТЦК и наркоманов-ВР оптом и по известному адресу?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 04:32

  ЛАД написав:Понятия не имею, как всё это происходит на практике.
Просто если люди уже идут на нарушение правил, то должны идти до конца. И никакой фиксации на смартфон и, тем более, онлайн-трансляции. Я бы сделал так. Если они такие тупые, что даже этого не понимают...
Но это всё относится к ТЦК. У полиции, как понимаю, нагрудные камеры, на кот. всё фиксируется. Т.е. с полицией Ваши советы, вероятно, правильные. Я там неверно написал.
Там, правда, стоило бы ещё хотя бы вкратце написать, что должно быть отражено в протоколе и в каких случаях полиция может задерживать.

Трудно просчитать как будут развиваться события. Например, есть в группе полицейский или нет. Если вы под людьми подразумеваете сотрудников ТЦК, то и у них возможно могут быть нагрудные камеры. Не знаю регламентирован этот момент нормативными актами или нет. Гражданин понимает, что ему не дадут возможность воспользоваться смартфоном. Но он в состоянии оценивать окружающую ситуацию. Увидел группу на расстоянии, заранее включил смартфон на запись. Момент препятствования съемке, изъятия девайса и т.п. попадет на видео. Кстати, я говорил не об онлайн трансляции, а дублирующей фиксации/записи. Полагаться на запись нагрудной камеры полицеского (если она будет присутствовать) наивность. В суде, как вариант, окажется, что камера не была включена, или запись по неизвестной причине была запорчена, или предоставлена редактированная запись (нарезка).
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 06:41

  ЛАД написав:detroytred
Почему-то на стр. 8832 у меня ничего не работает - ни цитата, ни ответ, даже переход на следующую страницу. Работает только возврат на предыдущую страницу и обновление страницы.
Поэтому без цитирования.
Я, конечно, не владелец, и не директор "Антошки", поэтому точных причин их ухода из Харькова назвать не могу.
Но, думаю, есть 2 причины.
Первая, о которой Вы написали, - падение спроса. Уже писал, не знаю, как в других местах, но Харьков точно обеднел.
Вторя причина ещё проще - боятся повторения того, что произошло с "Эпицентром".
Из Харькова ушли многие. "Антошка" только последний пример. С самого начала войны ушёл "Макдональдс" и пока не возвращается.
Ушла табачка "Филип Моррис". Сейчас они где-то во Львове. И, наверное, уже не вернутся.
Не понимать всего этого и вспоминать мои слова, связанные с совсем другой ситуацией, может только песикот. Но ему смысл не важен, важно оболгать оппонента.

Що кажуть у Харкові про Мівіну - залишається чи переїзжає? Хто не зрозумів, немає роботи для пересічного.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 06:43

  tumos написав:
  ЛАД написав:Понятия не имею, как всё это происходит на практике.
Просто если люди уже идут на нарушение правил, то должны идти до конца. И никакой фиксации на смартфон и, тем более, онлайн-трансляции. Я бы сделал так. Если они такие тупые, что даже этого не понимают...
Но это всё относится к ТЦК. У полиции, как понимаю, нагрудные камеры, на кот. всё фиксируется. Т.е. с полицией Ваши советы, вероятно, правильные. Я там неверно написал.
Там, правда, стоило бы ещё хотя бы вкратце написать, что должно быть отражено в протоколе и в каких случаях полиция может задерживать.

Трудно просчитать как будут развиваться события. Например, есть в группе полицейский или нет. Если вы под людьми подразумеваете сотрудников ТЦК, то и у них возможно могут быть нагрудные камеры. Не знаю регламентирован этот момент нормативными актами или нет. Гражданин понимает, что ему не дадут возможность воспользоваться смартфоном. Но он в состоянии оценивать окружающую ситуацию. Увидел группу на расстоянии, заранее включил смартфон на запись. Момент препятствования съемке, изъятия девайса и т.п. попадет на видео. Кстати, я говорил не об онлайн трансляции, а дублирующей фиксации/записи. Полагаться на запись нагрудной камеры полицеского (если она будет присутствовать) наивность. В суде, как вариант, окажется, что камера не была включена, или запись по неизвестной причине была запорчена, или предоставлена редактированная запись (нарезка).

Мене і без камери не дуже чемні намагалися постійно перебивати і не слухати взагалі - виглядає як фейс контроль і далі в бус
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 06:45

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:................
Зараз 7 областей повністю чи частково окуповано. ............

:?:


Крим - 1, Донецьк - 2 , Луганськ - 3 , Херсон - 4 , Запоріжжя - 5, Харків - 6 , Миколаїв - 7 . Моє припущення що саме про ці області йде мова
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