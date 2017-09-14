RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8833883488358836
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 07:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://censor.net/ua/news/3496831/kndr ... erytoriyah

Северокорейские инженерные войска прибудут на Донбас чтобы принять участие в восстановлении
serg1974
 
Повідомлень: 839
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 07:45

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Якщо буде реалізовано "мирний план" російського диктатора Володимира Путіна, який передбачає, зокрема, здачу чотирьох українських областей, то Україна не виживе. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, пише Bild.

За словами Шольца, очевидно, що Путін, як і раніше, продовжує робити ставку на війну і переозброєння.
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 78567.html



Зараз 7 областей повністю чи частково окуповано. Тобто навіть якщо повністю звільнити Миколаївську, Харьківську та Херсонську області, та ще й гарантії безпеки у вигляді якогось полуНАТО, то УКраїна все одно не виживе?

Звісно виживе.

Але я в таких заявах звертаю увагу не на висновок (бо як насправді буде поки не знає ніхто), а на саму логіку заявника.
Тобто чел заявляє, що агресор продовжує тиснути і далі, а його мирні пропозиції призведуть до невиживання України, але в засобах скоріше відвернути-припинити це категорично відмовляє (Тауруси не дам).
При тому ще додає, що рейтинги його впали з-за того, що підтримує Україну.
detroytred
 
Повідомлень: 29167
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 08:04

Стратегія все така ж сама

Коли я нині говорю про стратегію успіху України, то йдеться про те, що треба зупинити спроби Росії прориватися на сході. І це перший крок до успіху", - пояснив представник Держдепартаменту.

За його словами, це передбачає позбавлення Росії можливостей використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати свою економіку. Цього можна досягти з достатнім забезпеченням українців засобами ППО та іншими озброєннями, щоб країна могла боротися протягом тривалого періоду.

З часом виникне момент, коли Росія повинна буде замислитися, чи може вона просуватися далі, пояснив чиновник.

О'Брайєн додав, що визначення успіху України також полягає в тому, щоб вона могла врешті-решт контролювати всю свою міжнародно визнану територію.
https://ua.korrespondent.net/world/worl ... ny-u-viini

На третій рік війни стратегія та ж сама.
Результати 2+ років за віконцем.
Ворог продовжує наступальні дії на декількох напрямках; проблеми в Україні з енергетикою, недокомплектом у війську, нестачею озброєння; рфія отримала збільшення допомоги від кндр.
А рфія ніфіга не замислюється і навіть не подає ознак, що збирається.
detroytred
 
Повідомлень: 29167
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8833883488358836
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
15 53637
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 23:33
flysoulfly
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 213578
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 685663
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12277)
27.06.2024 07:41
Ринок ОВДП (6467)
27.06.2024 07:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.