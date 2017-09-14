Северокорейские инженерные войска прибудут на Донбас чтобы принять участие в восстановлении
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Додано: Чет 27 чер, 2024 07:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Северокорейские инженерные войска прибудут на Донбас чтобы принять участие в восстановлении
Додано: Чет 27 чер, 2024 07:45
Звісно виживе.
Але я в таких заявах звертаю увагу не на висновок (бо як насправді буде поки не знає ніхто), а на саму логіку заявника.
Тобто чел заявляє, що агресор продовжує тиснути і далі, а його мирні пропозиції призведуть до невиживання України, але в засобах скоріше відвернути-припинити це категорично відмовляє (Тауруси не дам).
При тому ще додає, що рейтинги його впали з-за того, що підтримує Україну.
Додано: Чет 27 чер, 2024 08:04
Стратегія все така ж сама
Коли я нині говорю про стратегію успіху України, то йдеться про те, що треба зупинити спроби Росії прориватися на сході. І це перший крок до успіху", - пояснив представник Держдепартаменту.
За його словами, це передбачає позбавлення Росії можливостей використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати свою економіку. Цього можна досягти з достатнім забезпеченням українців засобами ППО та іншими озброєннями, щоб країна могла боротися протягом тривалого періоду.
З часом виникне момент, коли Росія повинна буде замислитися, чи може вона просуватися далі, пояснив чиновник.
О'Брайєн додав, що визначення успіху України також полягає в тому, щоб вона могла врешті-решт контролювати всю свою міжнародно визнану територію.
На третій рік війни стратегія та ж сама.
Результати 2+ років за віконцем.
Ворог продовжує наступальні дії на декількох напрямках; проблеми в Україні з енергетикою, недокомплектом у війську, нестачею озброєння; рфія отримала збільшення допомоги від кндр.
А рфія ніфіга не замислюється і навіть не подає ознак, що збирається.
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