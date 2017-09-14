ЛАД написав:Понятия не имею, как всё это происходит на практике. Просто если люди уже идут на нарушение правил, то должны идти до конца. И никакой фиксации на смартфон и, тем более, онлайн-трансляции. Я бы сделал так. Если они такие тупые, что даже этого не понимают... Но это всё относится к ТЦК. У полиции, как понимаю, нагрудные камеры, на кот. всё фиксируется. Т.е. с полицией Ваши советы, вероятно, правильные. Я там неверно написал. Там, правда, стоило бы ещё хотя бы вкратце написать, что должно быть отражено в протоколе и в каких случаях полиция может задерживать.
Трудно просчитать как будут развиваться события. Например, есть в группе полицейский или нет. Если вы под людьми подразумеваете сотрудников ТЦК, то и у них возможно могут быть нагрудные камеры. Не знаю регламентирован этот момент нормативными актами или нет. Гражданин понимает, что ему не дадут возможность воспользоваться смартфоном. Но он в состоянии оценивать окружающую ситуацию. Увидел группу на расстоянии, заранее включил смартфон на запись. Момент препятствования съемке, изъятия девайса и т.п. попадет на видео. Кстати, я говорил не об онлайн трансляции, а дублирующей фиксации/записи. Полагаться на запись нагрудной камеры полицеского (если она будет присутствовать) наивность. В суде, как вариант, окажется, что камера не была включена, или запись по неизвестной причине была запорчена, или предоставлена редактированная запись (нарезка).
Мене і без камери не дуже чемні намагалися постійно перебивати і не слухати взагалі - виглядає як фейс контроль і далі в бус
detroytred написав:Якщо буде реалізовано "мирний план" російського диктатора Володимира Путіна, який передбачає, зокрема, здачу чотирьох українських областей, то Україна не виживе. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, пише Bild.
Зараз 7 областей повністю чи частково окуповано. Тобто навіть якщо повністю звільнити Миколаївську, Харьківську та Херсонську області, та ще й гарантії безпеки у вигляді якогось полуНАТО, то УКраїна все одно не виживе?
Звісно виживе.
Але я в таких заявах звертаю увагу не на висновок (бо як насправді буде поки не знає ніхто), а на саму логіку заявника. Тобто чел заявляє, що агресор продовжує тиснути і далі, а його мирні пропозиції призведуть до невиживання України, але в засобах скоріше відвернути-припинити це категорично відмовляє (Тауруси не дам). При тому ще додає, що рейтинги його впали з-за того, що підтримує Україну.
Коли я нині говорю про стратегію успіху України, то йдеться про те, що треба зупинити спроби Росії прориватися на сході. І це перший крок до успіху", - пояснив представник Держдепартаменту.
За його словами, це передбачає позбавлення Росії можливостей використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати свою економіку. Цього можна досягти з достатнім забезпеченням українців засобами ППО та іншими озброєннями, щоб країна могла боротися протягом тривалого періоду.
З часом виникне момент, коли Росія повинна буде замислитися, чи може вона просуватися далі, пояснив чиновник.
На третій рік війни стратегія та ж сама. Результати 2+ років за віконцем. Ворог продовжує наступальні дії на декількох напрямках; проблеми в Україні з енергетикою, недокомплектом у війську, нестачею озброєння; рфія отримала збільшення допомоги від кндр. А рфія ніфіга не замислюється і навіть не подає ознак, що збирається.
Водночас на запитання про те, чому ж не можна заборонити "бусики", Подоляк відповів, що "ви не можете все заборонити, або все дозволити".
"Люди можуть займатися своєю роботою і використовувати ті інструменти, які здаються їм нормальними. Я би хотів, аби були держави, і зараз я не лише про Україну, які взагалі ніколи не порушують прав людей чи не створюють таких ситуацій. Але світ неідеальний. Це тільки в Голівуді можна зняти фільм "Ідеальний світ", і навіть там говориться про те, що все дуже складно", – резюмував Михайло Подоляк. https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 78909.html
Це заява офіційного посадовця.... Отаке тлумачення ст. 19 Конституції України: *Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах, повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.*
А потім хтось дивується, що і громадяни *використовують ті інструменти, які здаються їм нормальними*.
З.и. Апофігей: - чому не можна заборонити (конкретно) бусики? - ви не можете заборонити все. А посадові особи можуть прямо порушувати ст.19 Конституції, тобто діяти, як їм ЗДАЄТЬСЯ нормальним, а не тільки так, як визначено законом. І ці люди потім самі ж посилаються на Конституцію, обов'язок ст. 65....
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 08:36, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Але, як я кажу - нема лідера/організатора...
его прибьют на 3й день бунта. тыш учти 1й и 2й сорт сейчас всё устраивает. Они непротив 10 лет воевать и до урала дойти. В 1917 царь не устраивал никого ни один сорт, какие там тогда были.
Я тут почав помічати, що і деяких моїх побратимів майже "все влаштовує" Звичайно, що це в основному ті, які до війни отримували +/-10К зарплатні - це раз, а друге - це водії, які інколи лише "короткочасно ризикують життям", а не так, як навіть радіо-телефоніст який разом з бойовим розрахунком по декілька суток знаходиться на вогневій! Хіба що в бойовій машині не сидить при стрільбі, але може підносити снаряди...
Хочу доповнити цей допис. Тож, для різних категорій людей - і війна/військова служба по-різному сприймається. Звичайно, що "хлопці з села", які до війни отримували 10Кгрн зарплатні, а тепер нехай мінімум 50К(зарплата+премія), а ще якщо і холостяк, а ще якщо і на менш-більш безпечному місці - то звичайно, що мало хто з ТАКИХ захоче залишити ЗСУ! На відміну від інших, які і заробляли до війни 30-50Кгрн і мають сім'ю/дітей - то з ТАКИХ мало хто захоче залишитись в ЗСУ!
Висновок: 1. Тож є частка, яких "все влаштовує" і такі будуть сидіти на дупі рівно(як і атівці - нікуди не підуть "наводити порядок") Тобто - вже не буде від ТАКИХ єдності з іншими! 2. ДАЙТЕ ПРАВО ВИБОРУ іншим!
detroytred написав:"Люди можуть займатися своєю роботою і використовувати ті інструменти, які здаються їм нормальними. Це заява офіційного посадовця....
Оцей правовий нігілізм зелених довбойобів при владі приведе до того, що вони отримують позасудові розправи та страти у відношення до себе. Нарід буде "використовувати ті інструменти, які здаються їм нормальними". Відкрито кажуть, ми плюємо вам у очі, ми зламали всі закони та конституції та інститути держави, узурпували владу і ви нам нічого не зробите. Безкінечна влада та нескінченні гроші
Кого привели до владу у 2019? І досі свій вибір захищають з піною на роті
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 27 чер, 2024 08:57, всього редагувалось 1 раз.