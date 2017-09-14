Додано: Чет 27 чер, 2024 08:23

Водночас на запитання про те, чому ж не можна заборонити "бусики", Подоляк відповів, що "ви не можете все заборонити, або все дозволити"."Люди можуть займатися своєю роботою і використовувати ті інструменти, які здаються їм нормальними. Я би хотів, аби були держави, і зараз я не лише про Україну, які взагалі ніколи не порушують прав людей чи не створюють таких ситуацій. Але світ неідеальний. Це тільки в Голівуді можна зняти фільм "Ідеальний світ", і навіть там говориться про те, що все дуже складно", – резюмував Михайло Подоляк.Це заява офіційного посадовця....Отаке тлумачення ст. 19 Конституції України:*Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах, повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.*А потім хтось дивується, що і громадяни *використовують ті інструменти, які здаються їм нормальними*.З.и. Апофігей:- чому не можна заборонити (конкретно) бусики?- ви не можете заборонити все.А посадові особи можуть прямо порушувати ст.19 Конституції, тобто діяти, як їм ЗДАЄТЬСЯ нормальним, а не тільки так, як визначено законом.І ці люди потім самі ж посилаються на Конституцію, обов'язок ст. 65....