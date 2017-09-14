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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88338834883588368837>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 06:43

  tumos написав:
  ЛАД написав:Понятия не имею, как всё это происходит на практике.
Просто если люди уже идут на нарушение правил, то должны идти до конца. И никакой фиксации на смартфон и, тем более, онлайн-трансляции. Я бы сделал так. Если они такие тупые, что даже этого не понимают...
Но это всё относится к ТЦК. У полиции, как понимаю, нагрудные камеры, на кот. всё фиксируется. Т.е. с полицией Ваши советы, вероятно, правильные. Я там неверно написал.
Там, правда, стоило бы ещё хотя бы вкратце написать, что должно быть отражено в протоколе и в каких случаях полиция может задерживать.

Трудно просчитать как будут развиваться события. Например, есть в группе полицейский или нет. Если вы под людьми подразумеваете сотрудников ТЦК, то и у них возможно могут быть нагрудные камеры. Не знаю регламентирован этот момент нормативными актами или нет. Гражданин понимает, что ему не дадут возможность воспользоваться смартфоном. Но он в состоянии оценивать окружающую ситуацию. Увидел группу на расстоянии, заранее включил смартфон на запись. Момент препятствования съемке, изъятия девайса и т.п. попадет на видео. Кстати, я говорил не об онлайн трансляции, а дублирующей фиксации/записи. Полагаться на запись нагрудной камеры полицеского (если она будет присутствовать) наивность. В суде, как вариант, окажется, что камера не была включена, или запись по неизвестной причине была запорчена, или предоставлена редактированная запись (нарезка).

Мене і без камери не дуже чемні намагалися постійно перебивати і не слухати взагалі - виглядає як фейс контроль і далі в бус
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 06:45

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:................
Зараз 7 областей повністю чи частково окуповано. ............

:?:


Крим - 1, Донецьк - 2 , Луганськ - 3 , Херсон - 4 , Запоріжжя - 5, Харків - 6 , Миколаїв - 7 . Моє припущення що саме про ці області йде мова
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 07:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://censor.net/ua/news/3496831/kndr ... erytoriyah

Северокорейские инженерные войска прибудут на Донбас чтобы принять участие в восстановлении
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 07:45

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Якщо буде реалізовано "мирний план" російського диктатора Володимира Путіна, який передбачає, зокрема, здачу чотирьох українських областей, то Україна не виживе. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, пише Bild.

За словами Шольца, очевидно, що Путін, як і раніше, продовжує робити ставку на війну і переозброєння.
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 78567.html



Зараз 7 областей повністю чи частково окуповано. Тобто навіть якщо повністю звільнити Миколаївську, Харьківську та Херсонську області, та ще й гарантії безпеки у вигляді якогось полуНАТО, то УКраїна все одно не виживе?

Звісно виживе.

Але я в таких заявах звертаю увагу не на висновок (бо як насправді буде поки не знає ніхто), а на саму логіку заявника.
Тобто чел заявляє, що агресор продовжує тиснути і далі, а його мирні пропозиції призведуть до невиживання України, але в засобах скоріше відвернути-припинити це категорично відмовляє (Тауруси не дам).
При тому ще додає, що рейтинги його впали з-за того, що підтримує Україну.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 08:04

Стратегія все така ж сама

Коли я нині говорю про стратегію успіху України, то йдеться про те, що треба зупинити спроби Росії прориватися на сході. І це перший крок до успіху", - пояснив представник Держдепартаменту.

За його словами, це передбачає позбавлення Росії можливостей використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати свою економіку. Цього можна досягти з достатнім забезпеченням українців засобами ППО та іншими озброєннями, щоб країна могла боротися протягом тривалого періоду.

З часом виникне момент, коли Росія повинна буде замислитися, чи може вона просуватися далі, пояснив чиновник.

О'Брайєн додав, що визначення успіху України також полягає в тому, щоб вона могла врешті-решт контролювати всю свою міжнародно визнану територію.
https://ua.korrespondent.net/world/worl ... ny-u-viini

На третій рік війни стратегія та ж сама.
Результати 2+ років за віконцем.
Ворог продовжує наступальні дії на декількох напрямках; проблеми в Україні з енергетикою, недокомплектом у війську, нестачею озброєння; рфія отримала збільшення допомоги від кндр.
А рфія ніфіга не замислюється і навіть не подає ознак, що збирається.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 08:14

Зображення
на фото Риши Сунак и Джорджа Мелони
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 08:23

Водночас на запитання про те, чому ж не можна заборонити "бусики", Подоляк відповів, що "ви не можете все заборонити, або все дозволити".

"Люди можуть займатися своєю роботою і використовувати ті інструменти, які здаються їм нормальними. Я би хотів, аби були держави, і зараз я не лише про Україну, які взагалі ніколи не порушують прав людей чи не створюють таких ситуацій. Але світ неідеальний. Це тільки в Голівуді можна зняти фільм "Ідеальний світ", і навіть там говориться про те, що все дуже складно", – резюмував Михайло Подоляк.
https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 78909.html

Це заява офіційного посадовця....
Отаке тлумачення ст. 19 Конституції України:
*Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах, повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.*


А потім хтось дивується, що і громадяни *використовують ті інструменти, які здаються їм нормальними*.

З.и. Апофігей:
- чому не можна заборонити (конкретно) бусики?
- ви не можете заборонити все.
А посадові особи можуть прямо порушувати ст.19 Конституції, тобто діяти, як їм ЗДАЄТЬСЯ нормальним, а не тільки так, як визначено законом.
І ці люди потім самі ж посилаються на Конституцію, обов'язок ст. 65....
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 08:35

Як всі, то всі!© Але таки трохи НЕ всі...

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Але, як я кажу - нема лідера/організатора...
его прибьют на 3й день бунта. тыш учти 1й и 2й сорт сейчас всё устраивает. Они непротив 10 лет воевать и до урала дойти. В 1917 царь не устраивал никого ни один сорт, какие там тогда были.

Я тут почав помічати, що і деяких моїх побратимів майже "все влаштовує" :shock:
Звичайно, що це в основному ті, які до війни отримували +/-10К зарплатні - це раз, а друге - це водії, які інколи лише "короткочасно ризикують життям", а не так, як навіть радіо-телефоніст ;) який разом з бойовим розрахунком по декілька суток знаходиться на вогневій!
Хіба що в бойовій машині не сидить при стрільбі, але може підносити снаряди... :wink: :mrgreen:

Хочу доповнити цей допис.
Тож, для різних категорій людей - і війна/військова служба по-різному сприймається.
Звичайно, що "хлопці з села", які до війни отримували 10Кгрн зарплатні, а тепер нехай мінімум 50К(зарплата+премія), а ще якщо і холостяк, а ще якщо і на менш-більш безпечному місці - то звичайно, що мало хто з ТАКИХ захоче залишити ЗСУ!
На відміну від інших, які і заробляли до війни 30-50Кгрн і мають сім'ю/дітей - то з ТАКИХ мало хто захоче залишитись в ЗСУ!

Висновок:
1. Тож є частка, яких "все влаштовує" і такі будуть сидіти на дупі рівно(як і атівці - нікуди не підуть "наводити порядок")
Тобто - вже не буде від ТАКИХ єдності з іншими!
2. ДАЙТЕ ПРАВО ВИБОРУ іншим! :D
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 08:42

  Успіх написав:2. ДАЙТЕ

Ніхто нікому нічого не дасть. Ні на підставі будь чого (Конституції, законів, моралі).
Кожна група або кожен бере або виборює собі сам.

Як. Йому (їм). Здається. Нормальним.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 08:56

  detroytred написав:"Люди можуть займатися своєю роботою і використовувати ті інструменти, які здаються їм нормальними.
Це заява офіційного посадовця....

Оцей правовий нігілізм зелених довбойобів при владі приведе до того, що вони отримують позасудові розправи та страти у відношення до себе. Нарід буде "використовувати ті інструменти, які здаються їм нормальними".
Відкрито кажуть, ми плюємо вам у очі, ми зламали всі закони та конституції та інститути держави, узурпували владу і ви нам нічого не зробите. Безкінечна влада та нескінченні гроші

Кого привели до владу у 2019? І досі свій вибір захищають з піною на роті
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 27 чер, 2024 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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