budivelnik написав:Взагаліто всього 200ТЦК на ВСЮ Україну
Мукачівський та Ужгородський мають по 2-3 бусика, але навіть якщо тільки по одному то це за день потрібно відловити півтори людини щоб вкластись в 300/день по країні. Причому вони катаються від 6 ранку до 20-21 вечора. Ще додамо допомогу у скручуванні від поліції, доставку порушників з відділків, скручених на блокпостах, плюс відловлених прикордонниками тоді число 300 бусифікованих в день виглядає не великим а навпаки до смішного малим. Земляк що весною 2023 був схоплений у 7 ранку повертаючись з нічної зміни у 10 год вже був завезений у ТЦК з 5-6 "колегами по нещастю", і таких ходок наші буси мають як мінімум декілька на день. Перевиконують план так би мовити
ЛАД написав:Просто если люди уже идут на нарушение правил, то должны идти до конца. И никакой фиксации на смартфон и, тем более, онлайн-трансляции. Я бы сделал так. Если они такие тупые, что даже этого не понимают...
в цю гру до кінця і з іншого боку можуть грати, так щоб як в анекдоті "мене то за що"
Власть, опасаясь народного гнева создает свои частные армии, бронируя сотрудников охранных агентств, потому что понимает - возвращение фронтовиков домой создаст ей огромные проблемы. Такое мнение выразил экс-нардеп и юрист Игорь Лапин.
Расскажу такой небольшой пример создания сети ЧВК в Одессе. Там есть критическая ситуация с бронированием сотрудников скорой помощи. Сейчас в системе МВД пожарных отправляют на фронт. Кому они будут звонить, если дом будет гореть, я не представляю. А Одесский горсовет отправил предложение о бронировании 50% сотрудников охранных агентств. А кто у нас руководит агентством? Не тот же самый кум Ермака? Все это потому, что они готовятся к возвращению миллионной армии домой, готовятся к расправам. Недавно была информация, что побили парня из 93-й бригады. Все эти вещи говорят об одном – если не будет системы, которая защищает военных, военные будут защищать себя сами
, - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Чекалкину.
Лапин обращает внимание, что ситуация в стране близка к социальному взрыву, поскольку военных достал беспредел Зе-команды.
Ніхто нікому нічого не дасть. Ні на підставі будь чого (Конституції, законів, моралі). Кожна група або кожен бере або виборює собі сам.
Як. Йому (їм). Здається. Нормальним.
Трохи запізно я це все зрозумів/усвідомив... Ще й кава в Криму і контрнаступ трохи запудрили мізки...- а то б вже давно був би в тилу і розказував про свою надважливість)) і як важко вести бізнес під час війни))
budivelnik написав:Взагаліто всього 200ТЦК на ВСЮ Україну
Мукачівський та Ужгородський мають по 2-3 бусика, але навіть якщо тільки по одному то це за день потрібно відловити півтори людини щоб вкластись в 300/день по країні. Причому вони катаються від 6 ранку до 20-21 вечора. Ще додамо допомогу у скручуванні від поліції, доставку порушників з відділків, скручених на блокпостах, плюс відловлених прикордонниками тоді число 300 бусифікованих в день виглядає не великим а навпаки до смішного малим. Земляк що весною 2023 був схоплений у 7 ранку повертаючись з нічної зміни у 10 год вже був завезений у ТЦК з 5-6 "колегами по нещастю", і таких ходок наші буси мають як мінімум декілька на день. Перевиконують план так би мовити
Триста в день це не коректно. Набагато більше. У нас в місті приблизно з 6.00 до 22-23.00 працює одночасно 4-6 бусифікаційних груп, перекривають певні ділянки автошляхів чи райони міста і опрацьовують 100% "мімопроходящіх". Людей з автівок забирають, "дев'яткі" залишаються на дорозі. По районах загалом перекривають виїзди з населенних пунктів і фільтрують всіх.
Hotab написав:На холєри при цьому тцк-ашники гвалтують, б"ють та викрадають цивільних - не зрозуміло
Я вам вже писав «для чого». Кого попало не ловлять. А закарпатському втомленому читати шевелюри губами «учєбки перепрвнені». Але ні, це не завдяки закону. Це все шалений бусик.
Хотаб знову пливе у хмарах ігноруючи нашу реальність. Я вам розкажу чому бусики не припиняться навіть якщо навч.центри будуть вічно переповнені: - зараз мінімальна такса щоб недоїхати до тцк 1-2тис у.о., причому через 30 хв тебе може схопити вже інший "конкуруючий" бус) - з ТЦК щоб витягнути, якщо ти вже все підписав, ціна від 5тис у.о. - причому ти будеш рахуватись вже як в розшуку після повістки на відправку і прямо завтра до тебе може ломитись додому поліція
При таких розкладах і сумах доїння коштів з цивільних, хто при здорову глузді припинить це? P.S. Можна звісно в чергове запхати голову в пісок і написати у відповідь якусь дурницю
whois2010 написав:Триста в день це не коректно. Набагато більше. У нас в місті приблизно з 6.00 до 22-23.00 працює одночасно 4-6 бусифікаційних груп, перекривають певні ділянки автошляхів чи райони міста і опрацьовують 100% "мімопроходящіх". Людей з автівок забирають, "дев'яткі" залишаються на дорозі. По районах загалом перекривають виїзди з населенних пунктів і фільтрують всіх.
Звісно. Але я стараюсь применшувати цифри бо наші чутливі форумчани не падали в обморок від зіткнення їх уяви з реальністю. готую їх до цього поступово))
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 27 чер, 2024 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Власть, опасаясь народного гнева создает свои частные армии, бронируя сотрудников охранных агентств, потому что понимает - возвращение фронтовиков домой создаст ей огромные проблемы. Такое мнение выразил экс-нардеп и юрист Игорь Лапин.
Расскажу такой небольшой пример создания сети ЧВК в Одессе. Там есть критическая ситуация с бронированием сотрудников скорой помощи. Сейчас в системе МВД пожарных отправляют на фронт. Кому они будут звонить, если дом будет гореть, я не представляю. А Одесский горсовет отправил предложение о бронировании 50% сотрудников охранных агентств. А кто у нас руководит агентством? Не тот же самый кум Ермака? Все это потому, что они готовятся к возвращению миллионной армии домой, готовятся к расправам. Недавно была информация, что побили парня из 93-й бригады. Все эти вещи говорят об одном – если не будет системы, которая защищает военных, военные будут защищать себя сами
, - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Чекалкину.
Лапин обращает внимание, что ситуация в стране близка к социальному взрыву, поскольку военных достал беспредел Зе-команды.