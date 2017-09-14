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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8834883588368837>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Взагаліто всього 200ТЦК на ВСЮ Україну

Мукачівський та Ужгородський мають по 2-3 бусика, але навіть якщо тільки по одному то це за день потрібно відловити півтори людини щоб вкластись в 300/день по країні. Причому вони катаються від 6 ранку до 20-21 вечора. Ще додамо допомогу у скручуванні від поліції, доставку порушників з відділків, скручених на блокпостах, плюс відловлених прикордонниками тоді число 300 бусифікованих в день виглядає не великим а навпаки до смішного малим.
Земляк що весною 2023 був схоплений у 7 ранку повертаючись з нічної зміни у 10 год вже був завезений у ТЦК з 5-6 "колегами по нещастю", і таких ходок наші буси мають як мінімум декілька на день. Перевиконують план так би мовити
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 09:05

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Востаннє редагувалось fler в Чет 27 чер, 2024 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 09:06

  ЛАД написав:Просто если люди уже идут на нарушение правил, то должны идти до конца. И никакой фиксации на смартфон и, тем более, онлайн-трансляции. Я бы сделал так. Если они такие тупые, что даже этого не понимают...

в цю гру до кінця і з іншого боку можуть грати, так щоб як в анекдоті "мене то за що"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 09:06

накидують в бік найвеличнішого

Власть, опасаясь народного гнева создает свои частные армии, бронируя сотрудников охранных агентств, потому что понимает - возвращение фронтовиков домой создаст ей огромные проблемы. Такое мнение выразил экс-нардеп и юрист Игорь Лапин.

Расскажу такой небольшой пример создания сети ЧВК в Одессе. Там есть критическая ситуация с бронированием сотрудников скорой помощи. Сейчас в системе МВД пожарных отправляют на фронт. Кому они будут звонить, если дом будет гореть, я не представляю. А Одесский горсовет отправил предложение о бронировании 50% сотрудников охранных агентств. А кто у нас руководит агентством? Не тот же самый кум Ермака? Все это потому, что они готовятся к возвращению миллионной армии домой, готовятся к расправам. Недавно была информация, что побили парня из 93-й бригады. Все эти вещи говорят об одном – если не будет системы, которая защищает военных, военные будут защищать себя сами

, - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Чекалкину.

Лапин обращает внимание, что ситуация в стране близка к социальному взрыву, поскольку военных достал беспредел Зе-команды.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 09:09

  sens написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:................
Зараз 7 областей повністю чи частково окуповано. ............

:?:


Крим - 1, Донецьк - 2 , Луганськ - 3 , Херсон - 4 , Запоріжжя - 5, Харків - 6 , Миколаїв - 7 . Моє припущення що саме про ці області йде мова

1 АР, 6 обл. і 1 спецмісто
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 09:09

За крок до перевороту думок©

  detroytred написав:
  Успіх написав:2. ДАЙТЕ

Ніхто нікому нічого не дасть. Ні на підставі будь чого (Конституції, законів, моралі).
Кожна група або кожен бере або виборює собі сам.

Як. Йому (їм). Здається. Нормальним.

Трохи запізно я це все зрозумів/усвідомив... Ще й кава в Криму і контрнаступ трохи запудрили мізки...- а то б вже давно був би в тилу і розказував про свою надважливість)) і як важко вести бізнес під час війни))

Хоча чого пізно?
Я ще в перші місяці це все почав бачити/розуміти, але...
Але просто відмахувався від тих думок!
Думав - "Та бути такого НЕ МОЖЕ!!! :shock:
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... Cx7MD-JZoP

Востаннє редагувалось Успіх в Чет 27 чер, 2024 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 09:10

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Взагаліто всього 200ТЦК на ВСЮ Україну

Мукачівський та Ужгородський мають по 2-3 бусика, але навіть якщо тільки по одному то це за день потрібно відловити півтори людини щоб вкластись в 300/день по країні. Причому вони катаються від 6 ранку до 20-21 вечора. Ще додамо допомогу у скручуванні від поліції, доставку порушників з відділків, скручених на блокпостах, плюс відловлених прикордонниками тоді число 300 бусифікованих в день виглядає не великим а навпаки до смішного малим.
Земляк що весною 2023 був схоплений у 7 ранку повертаючись з нічної зміни у 10 год вже був завезений у ТЦК з 5-6 "колегами по нещастю", і таких ходок наші буси мають як мінімум декілька на день. Перевиконують план так би мовити

Триста в день це не коректно. Набагато більше. У нас в місті приблизно з 6.00 до 22-23.00 працює одночасно 4-6 бусифікаційних груп, перекривають певні ділянки автошляхів чи райони міста і опрацьовують 100% "мімопроходящіх". Людей з автівок забирають, "дев'яткі" залишаються на дорозі. По районах загалом перекривають виїзди з населенних пунктів і фільтрують всіх.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:На холєри при цьому тцк-ашники гвалтують, б"ють та викрадають цивільних - не зрозуміло

Я вам вже писав «для чого». Кого попало не ловлять.
А закарпатському втомленому читати шевелюри губами «учєбки перепрвнені».
Але ні, це не завдяки закону. Це все шалений бусик.


Хотаб знову пливе у хмарах ігноруючи нашу реальність.
Я вам розкажу чому бусики не припиняться навіть якщо навч.центри будуть вічно переповнені:
- зараз мінімальна такса щоб недоїхати до тцк 1-2тис у.о., причому через 30 хв тебе може схопити вже інший "конкуруючий" бус)
- з ТЦК щоб витягнути, якщо ти вже все підписав, ціна від 5тис у.о. - причому ти будеш рахуватись вже як в розшуку після повістки на відправку і прямо завтра до тебе може ломитись додому поліція

При таких розкладах і сумах доїння коштів з цивільних, хто при здорову глузді припинить це?
P.S. Можна звісно в чергове запхати голову в пісок і написати у відповідь якусь дурницю

  whois2010 написав:Триста в день це не коректно. Набагато більше. У нас в місті приблизно з 6.00 до 22-23.00 працює одночасно 4-6 бусифікаційних груп, перекривають певні ділянки автошляхів чи райони міста і опрацьовують 100% "мімопроходящіх". Людей з автівок забирають, "дев'яткі" залишаються на дорозі. По районах загалом перекривають виїзди з населенних пунктів і фільтрують всіх.


Звісно. Але я стараюсь применшувати цифри бо наші чутливі форумчани не падали в обморок від зіткнення їх уяви з реальністю. готую їх до цього поступово))
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 27 чер, 2024 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 09:14

  whois2010 написав:
Власть, опасаясь народного гнева создает свои частные армии, бронируя сотрудников охранных агентств, потому что понимает - возвращение фронтовиков домой создаст ей огромные проблемы. Такое мнение выразил экс-нардеп и юрист Игорь Лапин.

Расскажу такой небольшой пример создания сети ЧВК в Одессе. Там есть критическая ситуация с бронированием сотрудников скорой помощи. Сейчас в системе МВД пожарных отправляют на фронт. Кому они будут звонить, если дом будет гореть, я не представляю. А Одесский горсовет отправил предложение о бронировании 50% сотрудников охранных агентств. А кто у нас руководит агентством? Не тот же самый кум Ермака? Все это потому, что они готовятся к возвращению миллионной армии домой, готовятся к расправам. Недавно была информация, что побили парня из 93-й бригады. Все эти вещи говорят об одном – если не будет системы, которая защищает военных, военные будут защищать себя сами

, - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Чекалкину.

Лапин обращает внимание, что ситуация в стране близка к социальному взрыву, поскольку военных достал беспредел Зе-команды.


феодальна роздрібленість
https://glavcom.ua/news/vid-korolivstva-trojeshchina-do-koshernoji-respubliki-u-seriali-sluga-narodu-pokazali-novu-mapu-ukrajini-580957.html
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 09:18

І тобі - доброго ранку!))

  fler написав:Оце так роги!
Не суди по собі! :lol:

Не всі ж со суть за окуляри! :lol:
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