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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 чер, 2024 09:23
Letusrock написав:
Хотаб знову пливе у хмарах ігноруючи нашу реальність.
Я вам розкажу чому бусики не припиняться навіть якщо навч.центри будуть вічно переповнені:
- зараз мінімальна такса щоб недоїхати до тцк 1-2тис у.о.,
причому через 30 хв тебе може схопити вже інший "конкуруючий" бус)
- з ТЦК щоб витягнути, якщо ти вже все підписав, ціна від 5тис у.о.
- причому ти будеш рахуватись вже як в розшуку після повістки на відправку і прямо завтра до тебе може ломитись додому поліція
При таких розкладах і сумах доїння коштів з цивільних, хто при здорову глузді припинить це?
P.S. Можна звісно в чергове запхати голову в пісок і написати у відповідь якусь дурницю
Ого які розцінки))
А ще не так давно... в перший рік повномасштабної, можна було за 2-3куя зробити догляд за котом, чи кицею
Ну і як тут можна говорити про перемовини і припинення вогню, чи взагалі про кінець війни, якщо це перейшло в "золоту лихоманку"?!
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Додано: Чет 27 чер, 2024 09:29
Доброе утро .
Здоровья и Хорошего дня .
Странно читать патриотов Украины .
Сначала государство говорит -идите станьте на учет !
В ТЦК , военкоматы .....
Патриотически настроенные гражданские - мы не будем становится !
Мы будем находится в добром неведении , вдруг проконает , чтоб потом говорить а я не знал .
Кто будет защищать страну от вторжения ,нас не касается - мы добропорядочные и честные .
А когда государство принимает меры -это все неправильно .
Мы таааакие нужные , как Флай , Хряк с Озерки , вадюля -дрессировщик нутрий и все иже с ними .
СЗЧ -поддерживаем , пусть сначала найдут .....
НЕТ , мужественные патриоты . Вас найдут .
Может у кого то и хватит возможностей пропетлять , но не у всех .
Засим жду одобряющее повизгивание и одобрение ,известными в узких кругах справедливых патриотов , чтоб по Конституции .....
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холява
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Додано: Чет 27 чер, 2024 09:30
Успіх написав:
Ого які розцінки))
А ще не так давно... в перший рік повномасштабної, можна було за 2-3куя зробити догляд за котом, чи кицею
не те слово.
ще навіть в середині 2023 можна було стати інвалідом за 3куо
а ще раніше, весною/літом 2022 за 500уо можна було оформити догляд на бабулю і виїхати з нею на кордон, і так з бабулею по колу поки всі онуки та двоюрідні племінники не виїхали
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Letusrock
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Додано: Чет 27 чер, 2024 09:36
З іншого боку, якщо не дивитися марафон, то це все сприймається як повільно йдучий природний катаклізм. Як мінімум таке враження від нашіх жінок. Ну не згоріла Земля за неділю, не замерзла за десять днів, не перетворилися всі на зомбаків, прости хосподи. Але ж прилітають метеорити, добивають цивілізацію. Хто тікає, хто пристосовується. А шо ти поробиш, маховик війни вже розкручено, його ні пукін, ні трамп зупинити не в змозі! Кароч, "fly, you fools!" (с) Гендальф.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 09:40
Mimohod написав:
З іншого боку, якщо не дивитися марафон, то це все сприймається як повільно йдучий природний катаклізм. Як мінімум таке враження від нашіх жінок. Ну не згоріла Земля за неділю, не замерзла за десять днів, не перетворилися всі на зомбаків, прости хосподи. Але ж прилітають метеорити, добивають цивілізацію. Хто тікає, хто пристосовується. А шо ти поробиш, маховик війни вже розкручено, його ні пукін, ні трамп зупинити не в змозі! Кароч, "fly, you fools!" (с) Гендальф.
забув ще в кінці дописати:
3я міровая, ТЯО, ЯШ і ОЗ, Апокаліпсис і Амаргедон, се ж остання війна, се до бою чоловіцтво зі звірством стає ... царство Боже на Землю зійде. Амінь!
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Додано: Чет 27 чер, 2024 09:40
Letusrock написав:
Я вам розкажу чому бусики не припиняться навіть якщо навч.центри будуть вічно переповнені:
- зараз мінімальна такса щоб недоїхати до тцк 1-2тис у.о., причому через 30 хв тебе може схопити вже інший "конкуруючий" бус)
- з ТЦК щоб витягнути, якщо ти вже все підписав, ціна від 5тис у.о. - причому ти будеш рахуватись вже як в розшуку після повістки на відправку і прямо завтра до тебе може ломитись додому поліція
При таких розкладах і сумах доїння коштів з цивільних, хто при здорову глузді припинить це?
P.S. Можна звісно в чергове запхати голову в пісок і написати у відповідь якусь дурницю
Звісно. Але я стараюсь применшувати цифри бо наші чутливі форумчани не падали в обморок від зіткнення їх уяви з реальністю. готую їх до цього поступово))
Вы, конечно пересчитывали деньги и у принимающей стороны и у альтернативной .
И у конкурентов ....
Это пишет ,сье......ший за границу патриот .
Ну все знает , особенно как закинуть ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ на форум .
Сколько раз уже это было ?
Патриоты поддержат .....
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холява
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Додано: Чет 27 чер, 2024 09:50
flyman
Та нет. Никаких тяо шмао не нужно. Это слишком быстро. Вялотекущий конфликт с приемлимыми потерями устраивает обе стороны руководства. А народ как всегда безмолвствует.
То что одна ядерна бонба сделает за пять минут можно спокойно повторить за пару лет обычным оружием
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Додано: Чет 27 чер, 2024 10:01
Mimohod написав:flyman
Та нет. Никаких тяо шмао не нужно. Это слишком быстро. Вялотекущий конфликт с приемлимыми потерями устраивает обе стороны руководства. А народ как всегда безмолвствует.
То что одна ядерна бонба сделает за пять минут можно спокойно повторить за пару лет обычным оружием
- Поруччік, ви дєтєй любітє?
- Нєт, но сам процесс да!
з.і.
а як же тєма: "врємя ускоряєццо" і "хочу монтаж, а не 9 міс."?
ну там НАТО за год, ЄС за два
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flyman
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Додано: Чет 27 чер, 2024 10:04
холява написав:
Засим жду одобряющее повизгивание и одобрение ,известными в узких кругах справедливых патриотов , чтоб по Конституции .....
Ви трохи відстали від часу.
Зміни відбуваються.
Тепер не по Конституції, не по законах, а як кожному ЗДАЄТЬСЯ нормальним.
Тобто кожен визначає сам собі сам, як нормально. На підставі -- як йому здається.
Тому ваші намагання визначати саме своє власне бачення нормальним для інших ---- ну це якось, м'яко кажучи, недоречно.
Це лише для вас нормально. І лише вам здається нормальним.
В інших інші норми нормальності.
Подоляк же (цілий радник офісу..., глашатай влади, можновладців) все чітко і однозначно вам, нам пояснив.
Тому коли будете писати чергові свої претензії, вимоги до інших, то одразу так на початку і підкреслюйте --- мені здається ...
А що там в Конституції та законах, звиняйте, але вже всім пох.
Тепер ви можете тіко поцікавитися в інших: а що вам здається?
Обмінятися думками про оце своє здається)))
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Додано: Чет 27 чер, 2024 10:06
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