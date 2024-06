Додано: Чет 27 чер, 2024 10:19

detroytred написав: flyman написав: Mimohod написав: З іншого боку, якщо не дивитися марафон, то це все сприймається як повільно йдучий природний катаклізм. Як мінімум таке враження від нашіх жінок. Ну не згоріла Земля за неділю, не замерзла за десять днів, не перетворилися всі на зомбаків, прости хосподи. Але ж прилітають метеорити, добивають цивілізацію. Хто тікає, хто пристосовується. А шо ти поробиш, маховик війни вже розкручено, його ні пукін, ні трамп зупинити не в змозі! Кароч, "fly, you fools!" (с) Гендальф. З іншого боку, якщо не дивитися марафон, то це все сприймається як повільно йдучий природний катаклізм. Як мінімум таке враження від нашіх жінок. Ну не згоріла Земля за неділю, не замерзла за десять днів, не перетворилися всі на зомбаків, прости хосподи. Але ж прилітають метеорити, добивають цивілізацію. Хто тікає, хто пристосовується. А шо ти поробиш, маховик війни вже розкручено, його ні пукін, ні трамп зупинити не в змозі! Кароч, "fly, you fools!" (с) Гендальф.

для них там, як на початку "Зоряних війн": " in a galaxy far, far away"