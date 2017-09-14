Mimohod написав:З іншого боку, якщо не дивитися марафон, то це все сприймається як повільно йдучий природний катаклізм. Як мінімум таке враження від нашіх жінок. Ну не згоріла Земля за неділю, не замерзла за десять днів, не перетворилися всі на зомбаків, прости хосподи. Але ж прилітають метеорити, добивають цивілізацію. Хто тікає, хто пристосовується. А шо ти поробиш, маховик війни вже розкручено, його ні пукін, ні трамп зупинити не в змозі! Кароч, "fly, you fools!" (с) Гендальф.
забув ще в кінці дописати: 3я міровая, ТЯО, ЯШ і ОЗ, Апокаліпсис і Амаргедон, се ж остання війна, се до бою чоловіцтво зі звірством стає ... царство Боже на Землю зійде. Амінь!
А в цей час триває Єврофутбол, футболісти країни м'яч ганяють... А там Олімпіада, МЛБ в самому розгарі, потім НХЛ, НБА, Джіро д'Італія і т.д. Чоловіцтво зайнято...
Mimohod написав:З іншого боку, якщо не дивитися марафон, то це все сприймається як повільно йдучий природний катаклізм. Як мінімум таке враження від нашіх жінок. Ну не згоріла Земля за неділю, не замерзла за десять днів, не перетворилися всі на зомбаків, прости хосподи. Але ж прилітають метеорити, добивають цивілізацію. Хто тікає, хто пристосовується. А шо ти поробиш, маховик війни вже розкручено, його ні пукін, ні трамп зупинити не в змозі! Кароч, "fly, you fools!" (с) Гендальф.
забув ще в кінці дописати: 3я міровая, ТЯО, ЯШ і ОЗ, Апокаліпсис і Амаргедон, се ж остання війна, се до бою чоловіцтво зі звірством стає ... царство Боже на Землю зійде. Амінь!
А в цей час триває Єврофутбол, футболісти країни м'яч ганяють... А там Олімпіада, МЛБ в самому розгарі, потім НХЛ, НБА, Джіро д'Італія і т.д. Чоловіцтво зайнято...
для них там, як на початку "Зоряних війн": " in a galaxy far, far away"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 чер, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Надо искоренять такое позорное явление, как нежелающие воевать "паркетные генералы" и "офицеры мирного времени", не принимаешь участие в войне, наплевал на присягу и Конституцию — разжалован до рядового и на нары за измену Родине! Пора отменять это «только по специальности» для силовиков, при том еще позавчера. Почему всех призывают куда пошлют, айтишники идут в пехоту, а они только по специальности? За что такая привилегия? Сами себе сделали. Это просто сюрр какой-то! Мобилизацию надо начинать не с эпилептиков и полуслепых людей с нестабильной психикой, а, в первую очередь, с молодых пенсионеров силовиков, которым нет 60 и которых надо не выпускать заграницу, их надо мобилизировать, и с ментов, которых надо не увеличивать количество, проводя наборы, когда людей не хватает на фронте, а сократить и половину отправить на фронт! Тем более, что с них никакого толку, они даже заявы не хотят принимать, криминогенная обстановка у нас нормальная, людей сейчас вдвое меньше, зачем столько ментов, они сейчас реально на каждом шагу, к тому же, надо срочно приводить законодательство к европейским нормам и декриминализировать наркоманию, проституцию и порнографию, это личный выбор каждого, если добровольно, у нас уже дошло до того, что отправил свою фотку или помог кому-то познакомиться и за это можно загреметь, у нас что целибат, это полнейший бред, и это все составляет половину дел, то есть при изменении этих норм полицию можно разгрузить еще вдвое. И отправить здоровых, служивших и дававших присягу на фронт. Короче, это назрело, при том, еще позавчера, и надо делать, иначе может быть деморализация и беда. И ни в коем случае не снижать возраст до 50 - это еще минус, наверное, четверть, если не треть с фронта часто вполне здоровых и опытных людей. По-моему, я говорю очевидные вещи как для цивилизованного человека 21-го века, но на страну на которого напал враг-террорист.
холява написав:Вы, конечно пересчитывали деньги и у принимающей стороны и у альтернативной . И у конкурентов .... Это пишет ,сье......ший за границу патриот . Ну все знает , особенно как закинуть ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ на форум . Сколько раз уже это было ?
зараз у вас стадія гніву, ще дві залишилось пройти і прийде прийняття. І я не за кордоном, залишився по глупості, недумав що почнуть будувати кндр в центрі Європи