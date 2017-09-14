Mimohod написав:З іншого боку, якщо не дивитися марафон, то це все сприймається як повільно йдучий природний катаклізм. Як мінімум таке враження від нашіх жінок. Ну не згоріла Земля за неділю, не замерзла за десять днів, не перетворилися всі на зомбаків, прости хосподи. Але ж прилітають метеорити, добивають цивілізацію. Хто тікає, хто пристосовується. А шо ти поробиш, маховик війни вже розкручено, його ні пукін, ні трамп зупинити не в змозі! Кароч, "fly, you fools!" (с) Гендальф.
Был с визитом в гос конторе. Три тетки за 50 лет сидели чаи гоняли и беседовали на тему - ты слышала Дания летающие тарелки поставила, Литва лазерные бластеры (утрирую) Щас как пойдем в наступ. А у них 1555 убытых в сутки, а у нас 3 и те случайно, по дури. Это потому что они тупые, а zе во всем мире любят. Знакомая описала теток - все трое бездетные, любят 50 грам конячку в кофе на работе подлить, ну и телевизор...
detroytred написав:А що там в Конституції та законах, звиняйте, але вже всім пох.
если Конституция на паузе значит и Конституционный долг тоже на паузе. Или нет?
В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину, там не написано, что "офицерский состав" освобождается от этой ответственности.
Обов'язку.
Так вкажи хто, де і коли вивільнив офсклад від цього обов'язку. Призиваються мобілізуються. Також.
Згоден, що черги різні. Згоден, що це несправедливо з точки зору рівності людей.
А от звільнені від виконання обов'язку по захисту країни хто? Правильно -- усі невійськовозобовязані. Їх апріорі не призивають. Хоча. Як ти кажеш "В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину". То чому про них не голосиш???? Дійсно повністю звільнених від обов'язку.
Далі: мають відстрочку від обов'язку захищати цілий перелік громадян... Чому про них забув?
hxbbgaf написав:Надо искоренять такое позорное явление, как нежелающие воевать "паркетные генералы" и "офицеры мирного времени", не принимаешь участие в войне, наплевал на присягу и Конституцию — разжалован до рядового и на нары за измену Родине! Пора отменять это «только по специальности» для силовиков, при том еще позавчера. Почему всех призывают куда пошлют, айтишники идут в пехоту, а они только по специальности? За что такая привилегия? Сами себе сделали. Это просто сюрр какой-то! Мобилизацию надо начинать не с эпилептиков и полуслепых людей с нестабильной психикой, а, в первую очередь, с молодых пенсионеров силовиков, которым нет 60 и которых надо не выпускать заграницу, их надо мобилизировать, и с ментов, которых надо не увеличивать количество, проводя наборы, когда людей не хватает на фронте, а сократить и половину отправить на фронт! Тем более, что с них никакого толку, они даже заявы не хотят принимать, криминогенная обстановка у нас нормальная, людей сейчас вдвое меньше, зачем столько ментов, они сейчас реально на каждом шагу, к тому же, надо срочно приводить законодательство к европейским нормам и декриминализировать наркоманию, проституцию и порнографию, это личный выбор каждого, если добровольно, у нас уже дошло до того, что отправил свою фотку или помог кому-то познакомиться и за это можно загреметь, у нас что целибат, это полнейший бред, и это все составляет половину дел, то есть при изменении этих норм полицию можно разгрузить еще вдвое. И отправить здоровых, служивших и дававших присягу на фронт. Короче, это назрело, при том, еще позавчера, и надо делать, иначе может быть деморализация и беда. И ни в коем случае не снижать возраст до 50 - это еще минус, наверное, четверть, если не треть с фронта часто вполне здоровых и опытных людей. По-моему, я говорю очевидные вещи как для цивилизованного человека 21-го века, но на страну на которого напал враг-террорист.
Почніть з себе. А потім беріться за інших, тоді хоч якісь підстави будуть вимагати від когось. Саме лише підстави. А погодяться з вами оті інші, це вже їх справа.
Коли в нас будуть на нари кидати не за конкретні злочини, а згідно хатєлок всяких осіб, то оце буде дійсно капець... Тільки повірте, що на цих нарах ви самі опинитесь раніше отих генералів. Точніше в таборах... Бо багато вас отаких буде. Ось це очевидні речі.
hxbbgaf написав:Надо искоренять такое позорное явление, как нежелающие воевать "паркетные генералы" и "офицеры мирного времени", не принимаешь участие в войне, наплевал на присягу и Конституцию — разжалован до рядового и на нары за измену Родине! Пора отменять это «только по специальности» для силовиков, при том еще позавчера. Почему всех призывают куда пошлют, айтишники идут в пехоту, а они только по специальности? За что такая привилегия? Сами себе сделали. Это просто сюрр какой-то! Мобилизацию надо начинать не с эпилептиков и полуслепых людей с нестабильной психикой, а, в первую очередь, с молодых пенсионеров силовиков, которым нет 60 и которых надо не выпускать заграницу, их надо мобилизировать, и с ментов, которых надо не увеличивать количество, проводя наборы, когда людей не хватает на фронте, а сократить и половину отправить на фронт! Тем более, что с них никакого толку, они даже заявы не хотят принимать, криминогенная обстановка у нас нормальная, людей сейчас вдвое меньше, зачем столько ментов, они сейчас реально на каждом шагу, к тому же, надо срочно приводить законодательство к европейским нормам и декриминализировать наркоманию, проституцию и порнографию, это личный выбор каждого, если добровольно, у нас уже дошло до того, что отправил свою фотку или помог кому-то познакомиться и за это можно загреметь, у нас что целибат, это полнейший бред, и это все составляет половину дел, то есть при изменении этих норм полицию можно разгрузить еще вдвое. И отправить здоровых, служивших и дававших присягу на фронт. Короче, это назрело, при том, еще позавчера, и надо делать, иначе может быть деморализация и беда. И ни в коем случае не снижать возраст до 50 - это еще минус, наверное, четверть, если не треть с фронта часто вполне здоровых и опытных людей. По-моему, я говорю очевидные вещи как для цивилизованного человека 21-го века, но на страну на которого напал враг-террорист.
Моя позиция - все, так все. Силовики естественно личным примером, в первой шеренге, а не прячутся за спинами мирняка. Все, кроме моего сына это обвал тыла и полная демотивация. ПС Сын Сталина воевал Сын мосийчук "мабуть те що називаеться емигрант" Давайте не тех, а этих это плохое решение. Единственный критерий - здоровье, возраст.
Востаннє редагувалось UA в Чет 27 чер, 2024 10:47, всього редагувалось 2 разів.
⏺ Ухилянтів з 16 липня почнуть позбавляти водійських посвідчень?
16 липня 2024 року ТЦК почнуть масово розсилати повістки на відомі адреси військовозобов'язаних чоловіків. Точніше, це будуть не повістки, а так звані вимоги щодо оновлення військово-облікових даних.
Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо це зробити буде неможливо з якоїсь причини, то тоді на порушника правил мобілізації накладуть тимчасові обмеження. Так, наприклад, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду.
Після того, як військовозобов'язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортними засобами. Щоправда, не одразу. Спочатку начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду. І лише після цього суд ухвалить рішення. Навряд чи цей процес буде швидким.
detroytred написав:Коли в нас будуть на нари кидати не за конкретні злочини, а згідно хатєлок всяких осіб, то оце буде дійсно капець...
А тепер хіба не так? Вже садять за свої думки в соц. мережах чи за групу в Телеграмі. І посадять тебе за конкретний злочин чи не посадять залежать від хотілки конкретних людей.
Поки тільки початок. А не система...
Дивак вище хоче систему. І не розуміє, що якщо будуть воронками забирати (бусифікувати)) генералів, то отаких, як він будуть сотнями тищ в табори...
З.и. моя думка вже здавна така -- хоч бариги, хоч квартал, хоч анархія ... але тіко не ідейні. Бо навіть правильні ідейні з правильними теоріми все рівно приведуть до таборів. Масових таборів. Саме тому -- європейські цінності, як по суті непрєодолімий бар'єр для панування будь-яких ідей з обмеженнями. А всі дієві ідеї -- це саме про обмеження неправильних...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Якщо буде реалізовано "мирний план" російського диктатора Володимира Путіна, який передбачає, зокрема, здачу чотирьох українських областей, то Україна не виживе. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, пише Bild.
Зараз 7 областей повністю чи частково окуповано. Тобто навіть якщо повністю звільнити Миколаївську, Харьківську та Херсонську області, та ще й гарантії безпеки у вигляді якогось полуНАТО, то УКраїна все одно не виживе?
Звісно виживе.
Але я в таких заявах звертаю увагу не на висновок (бо як насправді буде поки не знає ніхто), а на саму логіку заявника. Тобто чел заявляє, що агресор продовжує тиснути і далі, а його мирні пропозиції призведуть до невиживання України, але в засобах скоріше відвернути-припинити це категорично відмовляє (Тауруси не дам). При тому ще додає, що рейтинги його впали з-за того, що підтримує Україну.