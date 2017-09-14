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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 883788388839884088418842>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Коли в нас будуть на нари кидати не за конкретні злочини, а згідно хатєлок всяких осіб, то оце буде дійсно капець...

А тепер хіба не так? Вже садять за свої думки в соц. мережах чи за групу в Телеграмі.
І посадять тебе за конкретний злочин чи не посадять залежать від хотілки конкретних людей.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 10:51

Ухилянтів з 16 липня почнуть позбавляти водійських посвідчень?

16 липня 2024 року ТЦК почнуть масово розсилати повістки на відомі адреси військовозобов'язаних чоловіків. Точніше, це будуть не повістки, а так звані вимоги щодо оновлення військово-облікових даних.

Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо це зробити буде неможливо з якоїсь причини, то тоді на порушника правил мобілізації накладуть тимчасові обмеження. Так, наприклад, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду.

Після того, як військовозобов'язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортними засобами. Щоправда, не одразу. Спочатку начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду. І лише після цього суд ухвалить рішення. Навряд чи цей процес буде швидким.

https://auto.today.ua/russkyj-s-16-yyul ... toverenyj/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 10:51

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Коли в нас будуть на нари кидати не за конкретні злочини, а згідно хатєлок всяких осіб, то оце буде дійсно капець...

А тепер хіба не так? Вже садять за свої думки в соц. мережах чи за групу в Телеграмі.
І посадять тебе за конкретний злочин чи не посадять залежать від хотілки конкретних людей.

Поки тільки початок.
А не система...

Дивак вище хоче систему.
І не розуміє, що якщо будуть воронками забирати (бусифікувати)) генералів, то отаких, як він будуть сотнями тищ в табори...

З.и. моя думка вже здавна така -- хоч бариги, хоч квартал, хоч анархія ... але тіко не ідейні.
Бо навіть правильні ідейні з правильними теоріми все рівно приведуть до таборів. Масових таборів.
Саме тому -- європейські цінності, як по суті непрєодолімий бар'єр для панування будь-яких ідей з обмеженнями. А всі дієві ідеї -- це саме про обмеження неправильних...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 10:59

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Якщо буде реалізовано "мирний план" російського диктатора Володимира Путіна, який передбачає, зокрема, здачу чотирьох українських областей, то Україна не виживе. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, пише Bild.

За словами Шольца, очевидно, що Путін, як і раніше, продовжує робити ставку на війну і переозброєння.
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 78567.html



Зараз 7 областей повністю чи частково окуповано. Тобто навіть якщо повністю звільнити Миколаївську, Харьківську та Херсонську області, та ще й гарантії безпеки у вигляді якогось полуНАТО, то УКраїна все одно не виживе?

Звісно виживе.

Але я в таких заявах звертаю увагу не на висновок (бо як насправді буде поки не знає ніхто), а на саму логіку заявника.
Тобто чел заявляє, що агресор продовжує тиснути і далі, а його мирні пропозиції призведуть до невиживання України, але в засобах скоріше відвернути-припинити це категорично відмовляє (Тауруси не дам).
При тому ще додає, що рейтинги його впали з-за того, що підтримує Україну.



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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Единственный критерий - здоровье, возраст.


только возраст (23-43)
не надо демотивировать людей от ЗОЖ + создавать коррупционніе риски
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:09

  fox767676 написав:
  UA написав:Единственный критерий - здоровье, возраст.


только возраст
не надо демотивировать людей от ЗОЖ + создавать коррупционніе риски

Труднощі виникають при реалізації будь-яких прожектів.

Всіх одночасно у військо не можна і не потрібно.
Як і хто буде визначати черговість та розподіляти по місцях?

Не буде так, що хворі, з дітьми, броньовані і т.д. не в першу чергу? А 60+ і овсі в останню.
Що по місцях згідно досвіду та спеціальності?
Що при цьому виникнуть корупційні ризики?

Тобто все те, що і так є зараз.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:13

  fox767676 написав:
  UA написав:Единственный критерий - здоровье, возраст.


только возраст (23-43)
не надо демотивировать людей от ЗОЖ + создавать коррупционніе риски


Вы хотите носить на себе диабетика или тягать броник и БК побратима с болезнями хребта?
Про коррупционные риски вы правы.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Всіх одночасно у військо не можна і не потрібно.


разумеется что не 19-60, а 23-43, для мобилизуемых рядовых
старше - и будут тем самым экономическим фронтом без мутных схем бронирования и отсрочек, которые вызывают столько споров
для сержантов, офицеров, добровольцев можно и расширить диапаззон, тогда и на здоровье смотреть. будет стимул следить за здоровьем и физической формой, а не гробить
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Вы хотите носить на себе диабетика или тягать броник и БК побратима с болезнями хребта?


диабетику моложе 43 можно будет найти и другое применение кроме как багажа
у инвалидов по диабету не забирают водительские права например
в армии они могли бы быть водителями или тыловыми служащими
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:22

  Letusrock написав:
  холява написав:Вы, конечно пересчитывали деньги и у принимающей стороны и у альтернативной .
И у конкурентов ....
Это пишет ,сье......ший за границу патриот .
Ну все знает , особенно как закинуть ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ на форум .
Сколько раз уже это было ?


зараз у вас стадія гніву, ще дві залишилось пройти і прийде прийняття.
І я не за кордоном, залишився по глупості, недумав що почнуть будувати кндр в центрі Європи

Мексіку!
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