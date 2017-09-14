RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 88388839884088418842>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:30

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину, там не написано, что "офицерский состав" освобождается от этой ответственности.

Обов'язку.

Так вкажи хто, де і коли вивільнив офсклад від цього обов'язку.
Призиваються мобілізуються. Також.

Згоден, що черги різні.
Згоден, що це несправедливо з точки зору рівності людей.

А от звільнені від виконання обов'язку по захисту країни хто?
Правильно -- усі невійськовозобовязані. Їх апріорі не призивають.
Хоча. Як ти кажеш "В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину".
То чому про них не голосиш????
Дійсно повністю звільнених від обов'язку.

Далі: мають відстрочку від обов'язку захищати цілий перелік громадян...
Чому про них забув?


Видишь несправедливость - это уже прогресс. Но равнять себя, полностью здорового, служившего дававшего присягу силовика с полностью непригодными больными инвалидами - это дно. По поводу других забронированных я уже тоже писал, оставить надо только тех, кто обслуживает критическую инфраструктуру.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22627
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:36

  detroytred написав:Поки тільки початок.
А не система...
Дивак вище хоче систему.
І не розуміє, що якщо будуть воронками забирати (бусифікувати)) генералів, то отаких, як він будуть сотнями тищ в табори...

Какая система и какие хотелки? Есть конкретные статьи измена Родине, если нет, то в крайнем случае не желающему воевать офицеру можно вручить боевую повестку, которую он проигнорирует и за это уже по нынешним законам положена тюрьма.
Мое мнение, что для таких сейчас надо создавать штрафбаты.
И ты опять ставишь себя и генералов выше других, если генералов посмеют забирать и садить в бусики, то остальных вообще в лагеря сотнями тысяч, твое мнение? Опять делишь людей на сорта? Закон не для всех один?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 27 чер, 2024 11:42, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22627
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:38

  fox767676 написав:разумеется что не 19-60, а 23-43, для мобилизуемых рядовых
старше - и будут тем самым экономическим фронтом без мутных схем бронирования и отсрочек, которые вызывают столько споров
для сержантов, офицеров, добровольцев можно и расширить диапаззон, тогда и на здоровье смотреть. будет стимул следить за здоровьем и физической формой, а не гробить

Почему 43, что за хотелка 44-летнего полностью здорового, дававшего присягу мужика? Рядовой - не рядовой, закон и возраст должен быть для всех один! Хватит делить людей на сорта! Офицеры по здоровью дадут фору рядовым, нет никаких оснований делать для них ниже мобилизационный возраст! Пенсионный возраст у нас 60, остальных только по состоянию здоровья. Некоторые оставники бывшие силовики еще и в 80 по здоровью дадут фору 30-летним.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 27 чер, 2024 11:45, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22627
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:41

Schmit
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:диабетику моложе 43 можно будет найти и другое применение кроме как багажа
у инвалидов по диабету не забирают водительские права например
в армии они могли бы быть водителями или тыловыми служащими
В армії немає чіткого місця служби, хворий тиловік може стати за пару днів фронтовіком (ну якщо тільки посада не куплена)
d44
 
Повідомлень: 373
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:46

  hxbbgaf написав:
  fox767676 написав:разумеется что не 19-60, а 23-43, для мобилизуемых рядовых
старше - и будут тем самым экономическим фронтом без мутных схем бронирования и отсрочек, которые вызывают столько споров
для сержантов, офицеров, добровольцев можно и расширить диапаззон, тогда и на здоровье смотреть. будет стимул следить за здоровьем и физической формой, а не гробить

Почему 43, что за хотелка 44-летнего полностью здорового, дававшего присягу мужика? Пенсионный возраст у нас 60, остальных только по состоянию здоровья. Некоторые оставники бывшие силовики еще и в 80 по здоровью дадут фору 30-летним.


потому что это исторически обоснованная практика
нигде экономические активные 44 летние здоровые мужики не шли в армию
впереди 39 летних оборваных кликуш


Офицеры по здоровью дадут фору рядовым, нет никаких оснований делать для них ниже мобилизационный возраст!


это как надо было читать чтобы сделать такой вывод что речь шла о понижеиb аозраста ? справа-налево ??
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 27 чер, 2024 11:50, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 13.06.20
Подякував: 301 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:47

  d44 написав:
  fox767676 написав:диабетику моложе 43 можно будет найти и другое применение кроме как багажа
у инвалидов по диабету не забирают водительские права например
в армии они могли бы быть водителями или тыловыми служащими
В армії немає чіткого місця служби, хворий тиловік може стати за пару днів фронтовіком (ну якщо тільки посада не куплена)


изначально речь шла о о том как должно быть, а не как есть
fox767676
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 13.06.20
Подякував: 301 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:49

  hxbbgaf написав:
  fox767676 написав:разумеется что не 19-60, а 23-43, для мобилизуемых рядовых
старше - и будут тем самым экономическим фронтом без мутных схем бронирования и отсрочек, которые вызывают столько споров
для сержантов, офицеров, добровольцев можно и расширить диапаззон, тогда и на здоровье смотреть. будет стимул следить за здоровьем и физической формой, а не гробить

Почему 43, что за хотелка 44-летнего полностью здорового, дававшего присягу мужика? Пенсионный возраст у нас 60, остальных только по состоянию здоровья. Некоторые оставники бывшие силовики еще и в 80 по здоровью дадут фору 30-летним.

Тихіше, тихіше. Треба трохи закатати губу про 60 "пєнсіонних".
Средний показатель продолжительности жизни мужчин в 2023 году составил 57,3 лет.
Таким чином, бідолашний гречкосій навіть не встигне державі віддати конституційний борг , якщо помре в 57, а не буде служити до 60. Я б на місті зе-влади ввів якесь покарання за передчасну смерть: майно відібрати чи позбавити всіх залишившихся родичів громадянських прав
whois2010
 
Повідомлень: 588
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:51

  Water написав:
  fler написав:Як ви не можете зрозуміти, що саме кланово-олігархічна система влади довела країну до того, що зараз маємо! Олігархи будуть топити лише за свої інтереси, їм пох на країну. Віддадуть пуйлу все, що він захоче, в обмін на свій бізнес.

А ось преЗЕдент, він як, з народу, без олігархів, такий звичайний пацан з КР, 95 квартал. Ну за кого ви б ще голосували.

С офшорными счетами, недвигой в Англии и президентской кампанией на несколько ярдов
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:54

  hxbbgaf написав:
  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину, там не написано, что "офицерский состав" освобождается от этой ответственности.

Обов'язку.

Так вкажи хто, де і коли вивільнив офсклад від цього обов'язку.
Призиваються мобілізуються. Також.

Згоден, що черги різні.
Згоден, що це несправедливо з точки зору рівності людей.

А от звільнені від виконання обов'язку по захисту країни хто?
Правильно -- усі невійськовозобовязані. Їх апріорі не призивають.
Хоча. Як ти кажеш "В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину".
То чому про них не голосиш????
Дійсно повністю звільнених від обов'язку.

Далі: мають відстрочку від обов'язку захищати цілий перелік громадян...
Чому про них забув?


Видишь несправедливость - это уже прогресс. Но равнять себя, полностью здорового, служившего дававшего присягу силовика с полностью непригодными больными инвалидами - это дно. По поводу других забронированных я уже тоже писал, оставить надо только тех, кто обслуживает критическую инфраструктуру.


О.
Почались торги “хто першим піде на заміну 28місячним”?
Гуд, гуд, хороший знак.

І я так розумію, що всіх найбільше злить думка “я от піду, а війна “за пів року скінчиться”, а решта вже не підуть, бебебебе...”
Правда ж?

От тому я в минулі роки й писав, що треба щомісяця мобілізовувати й демобілізовувати по 200тис.
2.4млн на рік.
Майже всі чоловіки за 4роки. І всі військпенси, до речі.
І не було би стільки нервів, “чому я піду, а решта 9млн не підуть...”
Могли ж війну розтягнути на 4роки?

А як тепер розтягувати війну назавжди, аби всі пішли на неї хоч би на 29міс?
Підкидати дровець і бомбити посольства у третіх країнах за ізраїльським сценарієм? 😳
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 24.08.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 88388839884088418842>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, flyman, vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
15 53823
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 23:33
flysoulfly
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 213726
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 686051
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12285)
27.06.2024 12:43
Ринок ОВДП (6478)
27.06.2024 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.