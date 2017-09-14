Додано: Чет 27 чер, 2024 11:36

detroytred написав: Поки тільки початок.

А не система...

Дивак вище хоче систему.

І не розуміє, що якщо будуть воронками забирати (бусифікувати)) генералів, то отаких, як він будуть сотнями тищ в табори...

Поки тільки початок.А не система...Дивак вище хоче систему.І не розуміє, що якщо будуть воронками забирати (бусифікувати)) генералів, то отаких, як він будуть сотнями тищ в табори...

Какая система и какие хотелки? Есть конкретные статьи измена Родине, если нет, то в крайнем случае не желающему воевать офицеру можно вручить боевую повестку, которую он проигнорирует и за это уже по нынешним законам положена тюрьма.Мое мнение, что для таких сейчас надо создавать штрафбаты.И ты опять ставишь себя и генералов выше других, если генералов посмеют забирать и садить в бусики, то остальных вообще в лагеря сотнями тысяч, твое мнение? Опять делишь людей на сорта? Закон не для всех один?