hxbbgaf написав:В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину, там не написано, что "офицерский состав" освобождается от этой ответственности.
Обов'язку.
Так вкажи хто, де і коли вивільнив офсклад від цього обов'язку. Призиваються мобілізуються. Також.
Згоден, що черги різні. Згоден, що це несправедливо з точки зору рівності людей.
А от звільнені від виконання обов'язку по захисту країни хто? Правильно -- усі невійськовозобовязані. Їх апріорі не призивають. Хоча. Як ти кажеш "В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину". То чому про них не голосиш???? Дійсно повністю звільнених від обов'язку.
Далі: мають відстрочку від обов'язку захищати цілий перелік громадян... Чому про них забув?
Видишь несправедливость - это уже прогресс. Но равнять себя, полностью здорового, служившего дававшего присягу силовика с полностью непригодными больными инвалидами - это дно. По поводу других забронированных я уже тоже писал, оставить надо только тех, кто обслуживает критическую инфраструктуру.
detroytred написав:Поки тільки початок. А не система... Дивак вище хоче систему. І не розуміє, що якщо будуть воронками забирати (бусифікувати)) генералів, то отаких, як він будуть сотнями тищ в табори...
Какая система и какие хотелки? Есть конкретные статьи измена Родине, если нет, то в крайнем случае не желающему воевать офицеру можно вручить боевую повестку, которую он проигнорирует и за это уже по нынешним законам положена тюрьма. Мое мнение, что для таких сейчас надо создавать штрафбаты. И ты опять ставишь себя и генералов выше других, если генералов посмеют забирать и садить в бусики, то остальных вообще в лагеря сотнями тысяч, твое мнение? Опять делишь людей на сорта? Закон не для всех один?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 27 чер, 2024 11:42, всього редагувалось 2 разів.
fox767676 написав:разумеется что не 19-60, а 23-43, для мобилизуемых рядовых старше - и будут тем самым экономическим фронтом без мутных схем бронирования и отсрочек, которые вызывают столько споров для сержантов, офицеров, добровольцев можно и расширить диапаззон, тогда и на здоровье смотреть. будет стимул следить за здоровьем и физической формой, а не гробить
Почему 43, что за хотелка 44-летнего полностью здорового, дававшего присягу мужика? Рядовой - не рядовой, закон и возраст должен быть для всех один! Хватит делить людей на сорта! Офицеры по здоровью дадут фору рядовым, нет никаких оснований делать для них ниже мобилизационный возраст! Пенсионный возраст у нас 60, остальных только по состоянию здоровья. Некоторые оставники бывшие силовики еще и в 80 по здоровью дадут фору 30-летним.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 27 чер, 2024 11:45, всього редагувалось 2 разів.
fox767676 написав:диабетику моложе 43 можно будет найти и другое применение кроме как багажа у инвалидов по диабету не забирают водительские права например в армии они могли бы быть водителями или тыловыми служащими
В армії немає чіткого місця служби, хворий тиловік може стати за пару днів фронтовіком (ну якщо тільки посада не куплена)
fox767676 написав:разумеется что не 19-60, а 23-43, для мобилизуемых рядовых старше - и будут тем самым экономическим фронтом без мутных схем бронирования и отсрочек, которые вызывают столько споров для сержантов, офицеров, добровольцев можно и расширить диапаззон, тогда и на здоровье смотреть. будет стимул следить за здоровьем и физической формой, а не гробить
Почему 43, что за хотелка 44-летнего полностью здорового, дававшего присягу мужика? Пенсионный возраст у нас 60, остальных только по состоянию здоровья. Некоторые оставники бывшие силовики еще и в 80 по здоровью дадут фору 30-летним.
потому что это исторически обоснованная практика нигде экономические активные 44 летние здоровые мужики не шли в армию впереди 39 летних оборваных кликуш
Офицеры по здоровью дадут фору рядовым, нет никаких оснований делать для них ниже мобилизационный возраст!
это как надо было читать чтобы сделать такой вывод что речь шла о понижеиb аозраста ? справа-налево ??
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 27 чер, 2024 11:50, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:диабетику моложе 43 можно будет найти и другое применение кроме как багажа у инвалидов по диабету не забирают водительские права например в армии они могли бы быть водителями или тыловыми служащими
В армії немає чіткого місця служби, хворий тиловік може стати за пару днів фронтовіком (ну якщо тільки посада не куплена)
изначально речь шла о о том как должно быть, а не как есть
fox767676 написав:разумеется что не 19-60, а 23-43, для мобилизуемых рядовых старше - и будут тем самым экономическим фронтом без мутных схем бронирования и отсрочек, которые вызывают столько споров для сержантов, офицеров, добровольцев можно и расширить диапаззон, тогда и на здоровье смотреть. будет стимул следить за здоровьем и физической формой, а не гробить
Почему 43, что за хотелка 44-летнего полностью здорового, дававшего присягу мужика? Пенсионный возраст у нас 60, остальных только по состоянию здоровья. Некоторые оставники бывшие силовики еще и в 80 по здоровью дадут фору 30-летним.
Тихіше, тихіше. Треба трохи закатати губу про 60 "пєнсіонних". Средний показатель продолжительности жизни мужчин в 2023 году составил 57,3 лет. Таким чином, бідолашний гречкосій навіть не встигне державі віддати конституційний борг , якщо помре в 57, а не буде служити до 60. Я б на місті зе-влади ввів якесь покарання за передчасну смерть: майно відібрати чи позбавити всіх залишившихся родичів громадянських прав
fler написав:Як ви не можете зрозуміти, що саме кланово-олігархічна система влади довела країну до того, що зараз маємо! Олігархи будуть топити лише за свої інтереси, їм пох на країну. Віддадуть пуйлу все, що він захоче, в обмін на свій бізнес.
А ось преЗЕдент, він як, з народу, без олігархів, такий звичайний пацан з КР, 95 квартал. Ну за кого ви б ще голосували.
С офшорными счетами, недвигой в Англии и президентской кампанией на несколько ярдов
hxbbgaf написав:В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину, там не написано, что "офицерский состав" освобождается от этой ответственности.
Обов'язку.
Так вкажи хто, де і коли вивільнив офсклад від цього обов'язку. Призиваються мобілізуються. Також.
Згоден, що черги різні. Згоден, що це несправедливо з точки зору рівності людей.
А от звільнені від виконання обов'язку по захисту країни хто? Правильно -- усі невійськовозобовязані. Їх апріорі не призивають. Хоча. Як ти кажеш "В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину". То чому про них не голосиш???? Дійсно повністю звільнених від обов'язку.
Далі: мають відстрочку від обов'язку захищати цілий перелік громадян... Чому про них забув?
Видишь несправедливость - это уже прогресс. Но равнять себя, полностью здорового, служившего дававшего присягу силовика с полностью непригодными больными инвалидами - это дно. По поводу других забронированных я уже тоже писал, оставить надо только тех, кто обслуживает критическую инфраструктуру.
О. Почались торги “хто першим піде на заміну 28місячним”? Гуд, гуд, хороший знак.
І я так розумію, що всіх найбільше злить думка “я от піду, а війна “за пів року скінчиться”, а решта вже не підуть, бебебебе...” Правда ж?
От тому я в минулі роки й писав, що треба щомісяця мобілізовувати й демобілізовувати по 200тис. 2.4млн на рік. Майже всі чоловіки за 4роки. І всі військпенси, до речі. І не було би стільки нервів, “чому я піду, а решта 9млн не підуть...” Могли ж війну розтягнути на 4роки?
А як тепер розтягувати війну назавжди, аби всі пішли на неї хоч би на 29міс? Підкидати дровець і бомбити посольства у третіх країнах за ізраїльським сценарієм? 😳