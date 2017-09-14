fox767676 написав:разумеется что не 19-60, а 23-43, для мобилизуемых рядовых старше - и будут тем самым экономическим фронтом без мутных схем бронирования и отсрочек, которые вызывают столько споров для сержантов, офицеров, добровольцев можно и расширить диапаззон, тогда и на здоровье смотреть. будет стимул следить за здоровьем и физической формой, а не гробить
Почему 43, что за хотелка 44-летнего полностью здорового, дававшего присягу мужика? Пенсионный возраст у нас 60, остальных только по состоянию здоровья. Некоторые оставники бывшие силовики еще и в 80 по здоровью дадут фору 30-летним.
потому что это исторически обоснованная практика нигде экономические активные 44 летние здоровые мужики не шли в армию впереди 39 летних оборваных кликуш
Офицеры по здоровью дадут фору рядовым, нет никаких оснований делать для них ниже мобилизационный возраст!
это как надо было читать чтобы сделать такой вывод что речь шла о понижеиb аозраста ? справа-налево ??
Историческая практика в царском режиме 19-го века или где? Может, еще на древопитеков равняться начнем? Там, вообще, кто сильнее, у того и все права. Ты же сам написал 23-43? Или мне привидилось, вообще-то, мобилизация объявлена для людей 25-60.
fox767676 написав:разумеется что не 19-60, а 23-43, для мобилизуемых рядовых старше - и будут тем самым экономическим фронтом без мутных схем бронирования и отсрочек, которые вызывают столько споров для сержантов, офицеров, добровольцев можно и расширить диапаззон, тогда и на здоровье смотреть. будет стимул следить за здоровьем и физической формой, а не гробить
Почему 43, что за хотелка 44-летнего полностью здорового, дававшего присягу мужика? Пенсионный возраст у нас 60, остальных только по состоянию здоровья. Некоторые оставники бывшие силовики еще и в 80 по здоровью дадут фору 30-летним.
Тихіше, тихіше. Треба трохи закатати губу про 60 "пєнсіонних". Средний показатель продолжительности жизни мужчин в 2023 году составил 57,3 лет. Таким чином, бідолашний гречкосій навіть не встигне державі віддати конституційний борг , якщо помре в 57, а не буде служити до 60. Я б на місті зе-влади ввів якесь покарання за передчасну смерть: майно відібрати чи позбавити всіх залишившихся родичів громадянських прав
достатньо того, що "розвантажить ПФ", хоча в Польщі якщо є вкладка в ЗСУ, то потім ще "бабка" буде отримувати
fox767676 написав:диабетику моложе 43 можно будет найти и другое применение кроме как багажа у инвалидов по диабету не забирают водительские права например в армии они могли бы быть водителями или тыловыми служащими
Полностью здоровые дававшие присягу не желающие воевать подонки уже диабетиков хотят отправить вместо себя. А инсулин ты им туда повезешь? И гниющую ногу вылечишь и кулечек будешь подставлять, когда их укачает после первых 100 метров поездки на военном грузовике?
Ця цифра, на жаль, ні про що, бо вона не показує, скільки з них можна мобілізувати прямо зараз.
Очевидно скільки - нуль. Якщо хоч одну людину з цих 2 370 000 можна мобілізувати прямо зараз то її і мобілізують прямо зараз.
Наоборот, можно очень легко посчитать оставшийся мобрезерв: 10 млн - 1,3 уже в армии - 2,3 млн отмазавшихся = 6,4 млн ждущих бусик ухилянтов Заодно можно прикинуть чистую прибыль казны: 6,4 млн х 17 тыс грн = 100 млрд грн штрафов
fler написав:Ця цифра, на жаль, ні про що, бо вона не показує, скільки з них можна мобілізувати прямо зараз.
Очевидно скільки - нуль. Якщо хоч одну людину з цих 2 370 000 можна мобілізувати прямо зараз то її і мобілізують прямо зараз.
Наоборот, можно очень легко посчитать оставшийся мобрезерв: 10 млн - 1,3 уже в армии - 2,3 млн отмазавшихся = 6,4 млн ждущих бусик ухилянтов Заодно можно прикинуть чистую прибыль казны: 6,4 млн х 17 тыс грн = 100 млрд грн штрафов
як в анекдоті про теоретично і практично: теоретично сім"я мільйонерів, а практично дві проститутки і латентий дід
⏺ Угорщина вимагає визнати усе Закарпаття «традиційно угорським», – ЄП.
Загалом ультиматум Орбана налічує 11 пунктів, найбільш резонансні:
▪️Визнання шкіл навіть з одним(!) угорським класом – угорськими; ▪️Скасування норми про те, який відсоток угорців повинен жити на певній території для визнання її угорською; ▪️Внесення змін до виборчого законодавства, щоб забезпечити представництво угорців у Верховній Раді; ▪️Не вимагати у таких державних діячів знати державну мову, дозволяючи їм використовувати угорську.
Нібито якщо за виконання цих пунктів, Орбан обіцяє не «ставити палки в колеса» на шляху України до ЄС.