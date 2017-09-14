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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8839884088418842
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:35

  anduzenko написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:Ця цифра, на жаль, ні про що, бо вона не показує, скільки з них можна мобілізувати прямо зараз.

Очевидно скільки - нуль.
Якщо хоч одну людину з цих 2 370 000 можна мобілізувати прямо зараз то її і мобілізують прямо зараз.


Заодно можно прикинуть чистую прибыль казны: 6,4 млн х 17 тыс грн = 100 млрд грн штрафов

Там все чуть сложнее: в стране средняя ЗП - как раз те 17к - т.е. _все_ 100 лярдов чисто физически собрать невозможно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:35

  Примат написав:всех предпенсов послать на 0, чтобы разгрузить нагрузку на пенсионный.
Агентство простих решень.

або відмова, "нульовий варіант": ніхто нікому нічого не винен
https://news.finance.ua/ua/chy-mozhe-pensioner-vidmovytysya-vid-svoyei-pensii-roz-yasnennya-pfu
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:36

  Letusrock написав:
  холява написав:Вы, конечно пересчитывали деньги и у принимающей стороны и у альтернативной .
И у конкурентов ....
Это пишет ,сье......ший за границу патриот .
Ну все знает , особенно как закинуть ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ на форум .
Сколько раз уже это было ?


зараз у вас стадія гніву, ще дві залишилось пройти і прийде прийняття.
І я не за кордоном, залишився по глупості, недумав що почнуть будувати кндр в центрі Європи


В мене ніякої напруги нема .
Ось приїхав додому с дачі , абрикоси привіз , огірки , кабачки і інше ....
Добре що ви залишились і я Вибачаюсь за те що подумав що ви закордоном .
Але суті від того не міняєтся .
...... ви не бачили хабаря , не перераховували гроші , тому я думаю це фантазії .
А скоріше за все ,вброс , для того щоб довести спотворену інформацію .

Те що ви залишились повинно вас надихати на захист батьківщини .
Побажання Успіхів і Здоровля .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:38

  Примат написав:всех предпенсов послать на 0, чтобы разгрузить нагрузку на пенсионный.
Агентство простих решень.

Далі пакистанці створять нову українську націю

Одного діда достатньо на десять бабок. Кран там помінять чи лампочку прикрутить. Ну і коти канешна.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:38

  _hunter написав:
  anduzenko написав:
  andrijk777 написав:Очевидно скільки - нуль.
Якщо хоч одну людину з цих 2 370 000 можна мобілізувати прямо зараз то її і мобілізують прямо зараз.


Заодно можно прикинуть чистую прибыль казны: 6,4 млн х 17 тыс грн = 100 млрд грн штрафов

Там все чуть сложнее: в стране средняя ЗП - как раз те 17к - т.е. _все_ 100 лярдов чисто физически собрать невозможно.

раз в 90 днів при кожному законному продовженні ВС,
як рекомендує детройд, добавляти, мені видається, що ніразу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:47

  _hunter написав:Там все чуть сложнее: в стране средняя ЗП - как раз те 17к - т.е. _все_ 100 лярдов чисто физически собрать невозможно.
тю можно почку продать, или что там ещё пересаживают.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:49

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Там все чуть сложнее: в стране средняя ЗП - как раз те 17к - т.е. _все_ 100 лярдов чисто физически собрать невозможно.
тю можно почку продать, или что там ещё пересаживают.

це вже було (с)

flyman
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  #<1 ... 8839884088418842
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