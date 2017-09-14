fox767676 написав:разумеется что не 19-60, а 23-43, для мобилизуемых рядовых старше - и будут тем самым экономическим фронтом без мутных схем бронирования и отсрочек, которые вызывают столько споров для сержантов, офицеров, добровольцев можно и расширить диапаззон, тогда и на здоровье смотреть. будет стимул следить за здоровьем и физической формой, а не гробить
Почему 43, что за хотелка 44-летнего полностью здорового, дававшего присягу мужика? Пенсионный возраст у нас 60, остальных только по состоянию здоровья. Некоторые оставники бывшие силовики еще и в 80 по здоровью дадут фору 30-летним.
Тихіше, тихіше. Треба трохи закатати губу про 60 "пєнсіонних". Средний показатель продолжительности жизни мужчин в 2023 году составил 57,3 лет. Таким чином, бідолашний гречкосій навіть не встигне державі віддати конституційний борг , якщо помре в 57, а не буде служити до 60. Я б на місті зе-влади ввів якесь покарання за передчасну смерть: майно відібрати чи позбавити всіх залишившихся родичів громадянських прав
достатньо того, що "розвантажить ПФ", хоча в Польщі якщо є вкладка в ЗСУ, то потім ще "бабка" буде отримувати
fox767676 написав:диабетику моложе 43 можно будет найти и другое применение кроме как багажа у инвалидов по диабету не забирают водительские права например в армии они могли бы быть водителями или тыловыми служащими
Полностью здоровые дававшие присягу не желающие воевать подонки уже диабетиков хотят отправить вместо себя. А инсулин ты им туда повезешь? И гниющую ногу вылечишь и кулечек будешь подставлять, когда их укачает после первых 100 метров поездки на военном грузовике?
Ця цифра, на жаль, ні про що, бо вона не показує, скільки з них можна мобілізувати прямо зараз.
Очевидно скільки - нуль. Якщо хоч одну людину з цих 2 370 000 можна мобілізувати прямо зараз то її і мобілізують прямо зараз.
Наоборот, можно очень легко посчитать оставшийся мобрезерв: 10 млн - 1,3 уже в армии - 2,3 млн отмазавшихся = 6,4 млн ждущих бусик ухилянтов Заодно можно прикинуть чистую прибыль казны: 6,4 млн х 17 тыс грн = 100 млрд грн штрафов
⏺ Угорщина вимагає визнати усе Закарпаття «традиційно угорським», – ЄП.
Загалом ультиматум Орбана налічує 11 пунктів, найбільш резонансні:
▪️Визнання шкіл навіть з одним(!) угорським класом – угорськими; ▪️Скасування норми про те, який відсоток угорців повинен жити на певній території для визнання її угорською; ▪️Внесення змін до виборчого законодавства, щоб забезпечити представництво угорців у Верховній Раді; ▪️Не вимагати у таких державних діячів знати державну мову, дозволяючи їм використовувати угорську.
Нібито якщо за виконання цих пунктів, Орбан обіцяє не «ставити палки в колеса» на шляху України до ЄС.
холява написав:Вы, конечно пересчитывали деньги и у принимающей стороны и у альтернативной . И у конкурентов .... Это пишет ,сье......ший за границу патриот . Ну все знает , особенно как закинуть ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ на форум . Сколько раз уже это было ?
зараз у вас стадія гніву, ще дві залишилось пройти і прийде прийняття. І я не за кордоном, залишився по глупості, недумав що почнуть будувати кндр в центрі Європи
В мене ніякої напруги нема . Ось приїхав додому с дачі , абрикоси привіз , огірки , кабачки і інше .... Добре що ви залишились і я Вибачаюсь за те що подумав що ви закордоном . Але суті від того не міняєтся . ...... ви не бачили хабаря , не перераховували гроші , тому я думаю це фантазії . А скоріше за все ,вброс , для того щоб довести спотворену інформацію .
Те що ви залишились повинно вас надихати на захист батьківщини . Побажання Успіхів і Здоровля .
Офицеры всегда воевали во всех войнах, а не отсиживались, на то их учили, о какой истории говорит фокс, непонятно. Это у нас сейчас сложился нонсенс, ситуацию надо срочно менять, без участия всех кадровых военных и отставников, которые учились воевать, у них такая профессия, нам всем будет очень сложно.