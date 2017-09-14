Додано: Чет 27 чер, 2024 13:18

vitaliiangel написав: _hunter написав: Там все чуть сложнее: в стране средняя ЗП - как раз те 17к - т.е. _все_ 100 лярдов чисто физически собрать невозможно. Там все чуть сложнее: в стране средняя ЗП - как раз те 17к - т.е. _все_ 100 лярдов чисто физически собрать невозможно. тю можно почку продать, или что там ещё пересаживают. тю можно почку продать, или что там ещё пересаживают.

Будювэльнык предлагал всем адски разбогатеть как он и Ахмэтка, и платить налогов тыщу евро в мес шоб було за шо и Нептуны делать, и Оплоты, и на Патриоты и снаряды МО хватало(х.з. как там им хватит еслм оне яйцами по 170грн/дес Доллярчика пытаются кормить, а он против и яичницу отдаёт боевым хомякам, ежам и котам)Кроме того надо за волонтёрские триллионы купить у персов атомну бимбу и у китайцев подделку под Б-2 и Б-52 и послать с этой бимбой на Саратов или где там у них склады и аэродромыМоскву бомбить не надо, там будущая жилплощадь $-чика и прочих ветеранов, элитная и такая что 6К 300метров будут в виде 2К с билльярдной и парилкой