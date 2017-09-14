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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:04
альфа самка в домінантній бойовій позиції
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flyman
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:07
hxbbgaf написав:
Это у нас сейчас сложился нонсенс, ситуацию надо срочно менять, без участия всех кадровых военных и отставников, которые учились воевать, у них такая профессия, нам всем будет очень сложно.
раньше закладка была кусочек картона для учебника, сейчас закладка кое что другое. Раньше офицеры были созданы для войны, а сейчас чтобы идти на пенсию в 45 и быть подальше от войны. Времена меняются.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:17
hxbbgaf написав:
Полностью здоровые дававшие присягу не желающие воевать подонки уже диабетиков хотят отправить вместо себя
под имбецила будешь на влк косить, хотя и не выйдет бо просто тупой
я всегда предлагал наименьший возрастной охват для рядовых, дальше - больше в зависимости от звания. в принципе так везде, кроме нашей страны бурной демократии
И клей надо было меньше нюхать, меньше было бы проблем со здоровьем при таком молодом возрасте и пламенном сердце
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 27 чер, 2024 13:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:18
vitaliiangel написав: _hunter написав:
Там все чуть сложнее: в стране средняя ЗП - как раз те 17к - т.е. _все_ 100 лярдов чисто физически собрать невозможно.
тю можно почку продать, или что там ещё пересаживают.
Будювэльнык предлагал всем адски разбогатеть как он и Ахмэтка, и платить налогов тыщу евро в мес шоб було за шо и Нептуны делать, и Оплоты, и на Патриоты и снаряды МО хватало(х.з. как там им хватит еслм оне яйцами по 170грн/дес Доллярчика пытаются кормить, а он против и яичницу отдаёт боевым хомякам, ежам и котам)
Кроме того надо за волонтёрские триллионы купить у персов атомну бимбу и у китайцев подделку под Б-2 и Б-52 и послать с этой бимбой на Саратов или где там у них склады и аэродромы
Москву бомбить не надо, там будущая жилплощадь $-чика и прочих ветеранов, элитная и такая что 6К 300метров будут в виде 2К с билльярдной и парилкой
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барабашов
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:21
барабашов написав:
Москву бомбить не надо, там будущая жилплощадь $-чика и прочих ветеранов, элитная и такая что 6К 300метров будут в виде 2К с билльярдной и парилкой
это я хотел боб.юа предложить, захватить мацкву и насладиться богатыми трофеями. А не отжимать тарасову хату у ухылянта в которой 4 поколения живут, включая мышей и котов.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:29
hxbbgaf написав:
Офицеры всегда воевали во всех войнах, а не отсиживались, на то их учили, о какой истории говорит фокс, непонятно. Это у нас сейчас сложился нонсенс, ситуацию надо срочно менять, без участия всех кадровых военных и отставников, которые учились воевать, у них такая профессия, нам всем будет очень сложно.
І офіцери завжди воювали, і "сіловікі" завжди воювали, і студенти завжди воювали, і 18-40 завжди воювали у всіх війнах, тільки не у нас. Ми напевно якісь особливі - самі вумні. Історія війн, історія перемог і поразок - на смітник. У нас свій зелений і незламний шлях - до "перемоги".
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:30
hxbbgaf написав:
Ты же сам написал 23-43? Или мне привидилось, вообще-то, мобилизация объявлена для людей 25-60.
завяззывай с клеем, а то совсем когнитивно нулевой
23-43 - рядовые
23-48 сержанты
23- 53 - лейтенанты и т.д
такая ориентировочная логика во большинстве стран в соременной истории
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fox767676
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:33
fox767676 написав: hxbbgaf написав:
Полностью здоровые дававшие присягу не желающие воевать подонки уже диабетиков хотят отправить вместо себя
под имбецила будешь на влк косить, хотя и не выйдет бо просто тупой
я всегда предлагал наименьший возрастной охват для рядовых, дальше - больше в зависимости от звания. в принципе так везде, кроме нашей страны бурной демократии
И клей надо было меньше нюхать, меньше было бы проблем со здоровьем при таком молодом возрасте и пламенном сердце
Шта? 23 - 43 - это что тогда? Фильтр для поиска женщины легкого поведения? Мы говорим о странах с военным положением, я не знаю такой страны, где офицеры отлеживались бы на диване вместо того, чтоб воевать, когда на страну напал враг.
Опять по себе судишь?
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Чет 27 чер, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:34
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 27 чер, 2024 13:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:34
fox767676 написав: hxbbgaf написав:
Ты же сам написал 23-43? Или мне привидилось, вообще-то, мобилизация объявлена для людей 25-60.
завяззывай с клеем, а то совсем когнитивно нулевой
23-43 - рядовые
23-48 сержанты
23- 53 - лейтенанты и т.д
такая ориентировочная логика во большинстве стран в соременной истории
Нет такого. Рядовой - это любой, кто поступил в армию, а мобилизационный возраст у нас 25-60.
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