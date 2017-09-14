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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8839884088418842
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:Нет такого. Рядовой - это любой, кто поступил в армию, а мобилизационный возраст у нас 25-60.


ну у тебя апогей моб.возраста, а ты чего-то не в окопе, на 29месяце войны
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:40

  hxbbgaf написав:
  fox767676 написав:
  hxbbgaf написав:Ты же сам написал 23-43? Или мне привидилось, вообще-то, мобилизация объявлена для людей 25-60.

завяззывай с клеем, а то совсем когнитивно нулевой
23-43 - рядовые
23-48 сержанты
23- 53 - лейтенанты и т.д
такая ориентировочная логика во большинстве стран в соременной истории

Нет такого. Рядовой - это любой, кто поступил в армию, а мобилизационный возраст у нас 25-60.



А чего ты тут тогда ?
Ждешь что люди старшие тебя на 20 лет пойдут в окоп вместо тебя,
потому что ты нюхал клей, а они - нет ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 14:16

  fox767676 написав:
  hxbbgaf написав:Нет такого. Рядовой - это любой, кто поступил в армию, а мобилизационный возраст у нас 25-60.



А чего ты тут тогда ?
Ждешь что люди старшие тебя на 20 лет пойдут в окоп вместо тебя,
потому что ты нюхал клей, а они - нет ?

Я констатирую факт.
Все должны, но первым делом полностью здоровые уже обученные и дававшие присягу силовики, их должны были всех мобилизировать еще в первые дни войны, по-моему, вполне адекватная позиция.
За себя я сказал, мне сказали ждать повестки на перекомиссию как ограниченно пригодному в военное время, если признают пригодным, пойду, если нет, то просто завернут. А вот о вашей готовности воевать и хотаба, детройта я что-то не слышал ничего, кроме фантазий о каком-то клее (наверное, со своего опыта) и о том, что все должны воевать, кроме офицерского состава (они, вообще, себя слышат?)
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 8839884088418842
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