hxbbgaf написав:Офицеры всегда воевали во всех войнах, а не отсиживались, на то их учили, о какой истории говорит фокс, непонятно. Это у нас сейчас сложился нонсенс, ситуацию надо срочно менять, без участия всех кадровых военных и отставников, которые учились воевать, у них такая профессия, нам всем будет очень сложно.
І офіцери завжди воювали, і "сіловікі" завжди воювали, і студенти завжди воювали, і 18-40 завжди воювали у всіх війнах, тільки не у нас. Ми напевно якісь особливі - самі вумні. Історія війн, історія перемог і поразок - на смітник. У нас свій зелений і незламний шлях - до "перемоги".
hxbbgaf написав:Полностью здоровые дававшие присягу не желающие воевать подонки уже диабетиков хотят отправить вместо себя
под имбецила будешь на влк косить, хотя и не выйдет бо просто тупой я всегда предлагал наименьший возрастной охват для рядовых, дальше - больше в зависимости от звания. в принципе так везде, кроме нашей страны бурной демократии
И клей надо было меньше нюхать, меньше было бы проблем со здоровьем при таком молодом возрасте и пламенном сердце
Шта? 23 - 43 - это что тогда? Фильтр для поиска женщины легкого поведения? Мы говорим о странах с военным положением, я не знаю такой страны, где офицеры отлеживались бы на диване вместо того, чтоб воевать, когда на страну напал враг. Опять по себе судишь?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 27 чер, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Нет такого. Рядовой - это любой, кто поступил в армию, а мобилизационный возраст у нас 25-60.
А чего ты тут тогда ? Ждешь что люди старшие тебя на 20 лет пойдут в окоп вместо тебя, потому что ты нюхал клей, а они - нет ?
Я констатирую факт. Все должны, но первым делом полностью здоровые уже обученные и дававшие присягу силовики, их должны были всех мобилизировать еще в первые дни войны, по-моему, вполне адекватная позиция. За себя я сказал, мне сказали ждать повестки на перекомиссию как ограниченно пригодному в военное время, если признают пригодным, пойду, если нет, то просто завернут. А вот о вашей готовности воевать и хотаба, детройта я что-то не слышал ничего, кроме фантазий о каком-то клее (наверное, со своего опыта) и о том, что все должны воевать, кроме офицерского состава (они, вообще, себя слышат?)
Так а что надо было с собою сотворить что в 39 лет признали непригодным? позиция что детройта что хотаба не хуже вашей - если их очень попросят то пойдут )) моя даже лучше - за справками не прячусь, здороье не гробил, хотя и ощутимо старше. надо будет пройти курс военной подготовки при рпв чтобы страна нтаинтегровалась - пройду, или прикрывать массовую эвакуацию в польшу\румынию и уничтожать инфраструктуру чтобы не досталась врагу при катастрофическом сценарии - тоже пойду. нужна армии финансовая помощь - уже помог ого-го. размах героизма по сравнению с ващим - невиданный
hxbbgaf написав: Видишь несправедливость - это уже прогресс. Но равнять себя, полностью здорового, служившего дававшего присягу силовика с полностью непригодными больными инвалидами - это дно. По поводу других забронированных я уже тоже писал, оставить надо только тех, кто обслуживает критическую инфраструктуру.
Ти читай опонентів. Несправедливість ніхто тобі не заперечував. Тобі пояснялись причини такої несправедливості. Чому черги і правила різні для офіцерів, сержантів і рядових.
А звідки ти взяв, що воєнпенси 50+ повністю здорові? Не будуй на вигадках.