Додано: Чет 27 чер, 2024 14:16

fox767676 написав: hxbbgaf написав: Нет такого. Рядовой - это любой, кто поступил в армию, а мобилизационный возраст у нас 25-60. Нет такого. Рядовой - это любой, кто поступил в армию, а мобилизационный возраст у нас 25-60.





А чего ты тут тогда ?

Ждешь что люди старшие тебя на 20 лет пойдут в окоп вместо тебя,

потому что ты нюхал клей, а они - нет ? А чего ты тут тогда ?Ждешь что люди старшие тебя на 20 лет пойдут в окоп вместо тебя,потому что ты нюхал клей, а они - нет ?

Я констатирую факт.Все должны, но первым делом полностью здоровые уже обученные и дававшие присягу силовики, их должны были всех мобилизировать еще в первые дни войны, по-моему, вполне адекватная позиция.За себя я сказал, мне сказали ждать повестки на перекомиссию как ограниченно пригодному в военное время, если признают пригодным, пойду, если нет, то просто завернут. А вот о вашей готовности воевать и хотаба, детройта я что-то не слышал ничего, кроме фантазий о каком-то клее (наверное, со своего опыта) и о том, что все должны воевать, кроме офицерского состава (они, вообще, себя слышат?)