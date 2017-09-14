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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88338834883588368837>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:29

  hxbbgaf написав:Офицеры всегда воевали во всех войнах, а не отсиживались, на то их учили, о какой истории говорит фокс, непонятно. Это у нас сейчас сложился нонсенс, ситуацию надо срочно менять, без участия всех кадровых военных и отставников, которые учились воевать, у них такая профессия, нам всем будет очень сложно.

І офіцери завжди воювали, і "сіловікі" завжди воювали, і студенти завжди воювали, і 18-40 завжди воювали у всіх війнах, тільки не у нас. Ми напевно якісь особливі - самі вумні. Історія війн, історія перемог і поразок - на смітник. У нас свій зелений і незламний шлях - до "перемоги".
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:Ты же сам написал 23-43? Или мне привидилось, вообще-то, мобилизация объявлена для людей 25-60.

завяззывай с клеем, а то совсем когнитивно нулевой
23-43 - рядовые
23-48 сержанты
23- 53 - лейтенанты и т.д
такая ориентировочная логика во большинстве стран в соременной истории
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:33

  fox767676 написав:
  hxbbgaf написав:Полностью здоровые дававшие присягу не желающие воевать подонки уже диабетиков хотят отправить вместо себя


под имбецила будешь на влк косить, хотя и не выйдет бо просто тупой
я всегда предлагал наименьший возрастной охват для рядовых, дальше - больше в зависимости от звания. в принципе так везде, кроме нашей страны бурной демократии

И клей надо было меньше нюхать, меньше было бы проблем со здоровьем при таком молодом возрасте и пламенном сердце

Шта? 23 - 43 - это что тогда? Фильтр для поиска женщины легкого поведения? Мы говорим о странах с военным положением, я не знаю такой страны, где офицеры отлеживались бы на диване вместо того, чтоб воевать, когда на страну напал враг.
Опять по себе судишь?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 27 чер, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:34





Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 27 чер, 2024 13:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:34

  fox767676 написав:
  hxbbgaf написав:Ты же сам написал 23-43? Или мне привидилось, вообще-то, мобилизация объявлена для людей 25-60.

завяззывай с клеем, а то совсем когнитивно нулевой
23-43 - рядовые
23-48 сержанты
23- 53 - лейтенанты и т.д
такая ориентировочная логика во большинстве стран в соременной истории

Нет такого. Рядовой - это любой, кто поступил в армию, а мобилизационный возраст у нас 25-60.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:40

  hxbbgaf написав:
  fox767676 написав:
  hxbbgaf написав:Ты же сам написал 23-43? Или мне привидилось, вообще-то, мобилизация объявлена для людей 25-60.

завяззывай с клеем, а то совсем когнитивно нулевой
23-43 - рядовые
23-48 сержанты
23- 53 - лейтенанты и т.д
такая ориентировочная логика во большинстве стран в соременной истории

Нет такого. Рядовой - это любой, кто поступил в армию, а мобилизационный возраст у нас 25-60.



А чего ты тут тогда ?
Ждешь что люди старшие тебя на 20 лет пойдут в окоп вместо тебя,
потому что ты нюхал клей, а они - нет ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 14:16

  fox767676 написав:
  hxbbgaf написав:Нет такого. Рядовой - это любой, кто поступил в армию, а мобилизационный возраст у нас 25-60.



А чего ты тут тогда ?
Ждешь что люди старшие тебя на 20 лет пойдут в окоп вместо тебя,
потому что ты нюхал клей, а они - нет ?

Я констатирую факт.
Все должны, но первым делом полностью здоровые уже обученные и дававшие присягу силовики, их должны были всех мобилизировать еще в первые дни войны, по-моему, вполне адекватная позиция.
За себя я сказал, мне сказали ждать повестки на перекомиссию как ограниченно пригодному в военное время, если признают пригодным, пойду, если нет, то просто завернут. А вот о вашей готовности воевать и хотаба, детройта я что-то не слышал ничего, кроме фантазий о каком-то клее (наверное, со своего опыта) и о том, что все должны воевать, кроме офицерского состава (они, вообще, себя слышат?)
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 14:22

Сволочи. Пора судить, это поддержка филиала ФСБ в Украине.
https://ua.news/ua/ukraine/stalo-vidomo ... t=11072999
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 14:27

hxbbgaf

Так а что надо было с собою сотворить что в 39 лет признали непригодным?
позиция что детройта что хотаба не хуже вашей - если их очень попросят то пойдут ))
моя даже лучше - за справками не прячусь, здороье не гробил, хотя и ощутимо старше. надо будет пройти курс военной подготовки при рпв чтобы страна нтаинтегровалась - пройду, или прикрывать массовую эвакуацию в польшу\румынию и уничтожать инфраструктуру чтобы не досталась врагу при катастрофическом сценарии - тоже пойду. нужна армии финансовая помощь - уже помог ого-го. размах героизма по сравнению с ващим - невиданный
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 14:30

  hxbbgaf написав:
Видишь несправедливость - это уже прогресс. Но равнять себя, полностью здорового, служившего дававшего присягу силовика с полностью непригодными больными инвалидами - это дно. По поводу других забронированных я уже тоже писал, оставить надо только тех, кто обслуживает критическую инфраструктуру.

Ти читай опонентів.
Несправедливість ніхто тобі не заперечував. Тобі пояснялись причини такої несправедливості.
Чому черги і правила різні для офіцерів, сержантів і рядових.

А звідки ти взяв, що воєнпенси 50+ повністю здорові?
Не будуй на вигадках.
detroytred
 
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