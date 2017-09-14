hxbbgaf написав: Видишь несправедливость - это уже прогресс. Но равнять себя, полностью здорового, служившего дававшего присягу силовика с полностью непригодными больными инвалидами - это дно. По поводу других забронированных я уже тоже писал, оставить надо только тех, кто обслуживает критическую инфраструктуру.
Ти читай опонентів. Несправедливість ніхто тобі не заперечував. Тобі пояснялись причини такої несправедливості. Чому черги і правила різні для офіцерів, сержантів і рядових.
А звідки ти взяв, що воєнпенси 50+ повністю здорові? Не будуй на вигадках.
Потому что не хотят воевать, вот и вся причина, и лоббируют это наверху, иначе это все уже давно бы пересмотрели. По поводу ограниченно пригодных же изменили нормы, так бы и ваши изменили. Если нездоровы, пусть пройдут комиссию и пусть их признают непригодными по здоровью.
detroytred написав:Поки тільки початок. А не система... Дивак вище хоче систему. І не розуміє, що якщо будуть воронками забирати (бусифікувати)) генералів, то отаких, як він будуть сотнями тищ в табори...
Какая система и какие хотелки? Есть конкретные статьи измена Родине, если нет, то в крайнем случае не желающему воевать офицеру можно вручить боевую повестку, которую он проигнорирует и за это уже по нынешним законам положена тюрьма. Мое мнение, что для таких сейчас надо создавать штрафбаты. И ты опять ставишь себя и генералов выше других, если генералов посмеют забирать и садить в бусики, то остальных вообще в лагеря сотнями тысяч, твое мнение? Опять делишь людей на сорта? Закон не для всех один?
Данінг-Крюгер...
Так покажи де офіцеру вручили навіть не бойову, а звичайну повістку і він не пішов. Покажи, а потім голоси про злочин тощо. Тобі в лоб вже сто разів вказав, що йдуть, а ти будуєш свої воплі на не йдуть?
Ти не вигадуй -- я не ставлю генералів і Ко вище інших і не формулює "посмєют", а показую, що якщо дійде до того, що генералів почнуть пакувати, то тоді пенсічних і овсі будуть сотнями тищ в табори. Різницю в конструкції думки бачиш?' Чи рефлексиш? Закон один, а от практика різна. Дрібний чиновник сидить в кабінеті ..., а президент... Ти отримуєш від держави загального отак, а міністр ...
hxbbgaf написав: Видишь несправедливость - это уже прогресс. Но равнять себя, полностью здорового, служившего дававшего присягу силовика с полностью непригодными больными инвалидами - это дно. По поводу других забронированных я уже тоже писал, оставить надо только тех, кто обслуживает критическую инфраструктуру.
Ти читай опонентів. Несправедливість ніхто тобі не заперечував. Тобі пояснялись причини такої несправедливості. Чому черги і правила різні для офіцерів, сержантів і рядових.
А звідки ти взяв, що воєнпенси 50+ повністю здорові? Не будуй на вигадках.
Потому что не хотят воевать, вот и вся причина, и лоббируют это наверху, иначе это все уже давно бы пересмотрели. По поводу ограниченно пригодных же изменили нормы, так бы и ваши изменили. Если нездоровы, пусть пройдут комиссию и пусть их признают непригодными по здоровью.
Що значить не бажають? От поясни де наявність небажання є злочином або хоча б порушенням? Де?
Що там в тебе в бошці, які бажання небажання -- не має значення. Не бажай до схочу, але виконуй. І все. А от якщо не виконуєш, от тоді є порушення, злочин.
Питання: бажаю до неба, бажання вище даху, але не виконує, порушую, тоді що? Ти ж про бажання голосиш.
Про яке лобіють ти несеш??? Закон про порядок проходження вслужби офіцерським, сержантським та рядовим складом є здавна. Мобілізаційні закони теж. Ніхто їх на користь воєнпенсів не змінював ніколи. Ну ти хоч якимось фактами оперуй.
"Средний показатель продолжительности жизни мужчин" учитывает все смерти независимо от причин. Во время войны он сильно снизился из-за погибших на фронте. Если бы у нас призывали 18-45, то этот показатель сейчас был бы значительно ниже.
hxbbgaf написав:Шта? 23 - 43 - это что тогда? Фильтр для поиска женщины легкого поведения? Мы говорим о странах с военным положением, я не знаю такой страны, где офицеры отлеживались бы на диване вместо того, чтоб воевать, когда на страну напал враг. Опять по себе судишь?
Во як заспівав?
А коли офіцерам перед строєм об'явили, що дозволяється тримати цивільний одяг на робочому місці (щоб на службу і зі служби в цивільному ходити), бо гражданські до військових у формі гірше, ніж до ворогів ставитися почали (в 90-ті) --- що ти тоді співав? В якій країні це бачив? Коли грошове забезпечення ахфіцерам знизили до двірника, зупинили пайки, речі, доплати за піднайм житла, і т.д. Коли більш півроку взагалі ні копійки не сплачували (затримки з зп). Коли прямо командир перед строєм казав -- начфін не виплатить, йдіть через суд -- судіться з Державою -- і суд без проблем приймав рішення на користь позивача, бо абсолютно незаконно не виплачувалися 13-та та ін. грошове забезпечення.
Коли майори місця загального користування зі швабрами драїли... Старші ахфіцера...
І т.д, і т.п. список ще довгий.
Так що ти тоді співав про ахфіцерів? Ти-то їх взагалі хоч вживу бачив?)))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 15:07, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Я констатирую факт. Все должны, но первым делом полностью здоровые уже обученные и дававшие присягу силовики, их должны были всех мобилизировать еще в первые дни войны, по-моему, вполне адекватная позиция. За себя я сказал, мне сказали ждать повестки на перекомиссию как ограниченно пригодному в военное время, если признают пригодным, пойду, если нет, то просто завернут. А вот о вашей готовности воевать и хотаба, детройта я что-то не слышал ничего, кроме фантазий о каком-то клее (наверное, со своего опыта) и о том, что все должны воевать, кроме офицерского состава (они, вообще, себя слышат?)
Такой большой, и такой наивный Хотите в личку напишу про суть ВЛК. В открытом эфире без вариантов потрут.
⏺ Ухилянтів з 16 липня почнуть позбавляти водійських посвідчень?
16 липня 2024 року ТЦК почнуть масово розсилати повістки на відомі адреси військовозобов'язаних чоловіків. Точніше, це будуть не повістки, а так звані вимоги щодо оновлення військово-облікових даних.
Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо це зробити буде неможливо з якоїсь причини, то тоді на порушника правил мобілізації накладуть тимчасові обмеження. Так, наприклад, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду.
Після того, як військовозобов'язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортними засобами. Щоправда, не одразу. Спочатку начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду. І лише після цього суд ухвалить рішення. Навряд чи цей процес буде швидким.
hxbbgaf написав:За себя я сказал, мне сказали ждать повестки на перекомиссию как ограниченно пригодному в военное время, если признают пригодным, пойду, если нет, то просто завернут. А вот о вашей готовности воевать и хотаба, детройта я что-то не слышал ничего, кроме фантазий о каком-то клее (наверное, со своего опыта) и о том, что все должны воевать, кроме офицерского состава (они, вообще, себя слышат?)
Звісно не чув, бо тут не слухати, а прочитати текст треба. Там все написано. Що воєнпенсів теж мобілізують. Так само, як і інших. Так само, як і тебе. Тільки на інші, ніж для тебе посади. Ось і вся різниця.
Тобі вже раз 10+ це пояснювалося, а ти "я не чув" і досі несеш. Попроси когось поруч нехай тобі вголос зачитає...
З.и. ти і в армії отак під дурня косити збираєшся? Не раджу косити саме отак. Це один з найгірших варіантів. Бо тупі і неісполнітєльниє -- це швах. Поміняй любий один з двох цих параметрів на протилежний, і буде тобі у війську щастя.