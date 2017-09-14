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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8834883588368837
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 15:32

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Шта? 23 - 43 - это что тогда? Фильтр для поиска женщины легкого поведения? Мы говорим о странах с военным положением, я не знаю такой страны, где офицеры отлеживались бы на диване вместо того, чтоб воевать, когда на страну напал враг.
Опять по себе судишь?

Во як заспівав?

А коли офіцерам перед строєм об'явили, що дозволяється тримати цивільний одяг на робочому місці (щоб на службу і зі служби в цивільному ходити), бо гражданські до військових у формі гірше, ніж до ворогів ставитися почали (в 90-ті) --- що ти тоді співав? В якій країні це бачив?
Коли грошове забезпечення ахфіцерам знизили до двірника, зупинили пайки, речі, доплати за піднайм житла, і т.д.
Коли більш півроку взагалі ні копійки не сплачували (затримки з зп).
Коли прямо командир перед строєм казав -- начфін не виплатить, йдіть через суд -- судіться з Державою -- і суд без проблем приймав рішення на користь позивача, бо абсолютно незаконно не виплачувалися 13-та та ін. грошове забезпечення.

Коли майори місця загального користування зі швабрами драїли...
Старші ахфіцера...

І т.д, і т.п. список ще довгий.

Так що ти тоді співав про ахфіцерів?
Ти-то їх взагалі хоч вживу бачив?)))

в 90і гражданські знацця жирували
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 15:35

  UA написав:
  Xenon написав:
Ухилянтів з 16 липня почнуть позбавляти водійських посвідчень?

16 липня 2024 року ТЦК почнуть масово розсилати повістки на відомі адреси військовозобов'язаних чоловіків.
Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. ... наприклад, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду.
Після того, як військовозобов'язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортними засобами. Щоправда, не одразу. Спочатку начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду. І лише після цього суд ухвалить рішення. Навряд чи цей процес буде швидким.
https://auto.today.ua/russkyj-s-16-yyul ... toverenyj/

Вполне нормальный стимул (я серьезно)
Суды загрузнут на рассмотрение даже таких 10 000
Думаю, пустое сотрясание воздуха.

Повістки, поліція, протоколи, постанови, суди, штрафи... для чого це все, коли є просте і швидке рішення - бусики))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 15:35

  flyman написав:
  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Шта? 23 - 43 - это что тогда? Фильтр для поиска женщины легкого поведения? Мы говорим о странах с военным положением, я не знаю такой страны, где офицеры отлеживались бы на диване вместо того, чтоб воевать, когда на страну напал враг.
Опять по себе судишь?

Во як заспівав?

А коли офіцерам перед строєм об'явили, що дозволяється тримати цивільний одяг на робочому місці (щоб на службу і зі служби в цивільному ходити), бо гражданські до військових у формі гірше, ніж до ворогів ставитися почали (в 90-ті) --- що ти тоді співав? В якій країні це бачив?
Коли грошове забезпечення ахфіцерам знизили до двірника, зупинили пайки, речі, доплати за піднайм житла, і т.д.
Коли більш півроку взагалі ні копійки не сплачували (затримки з зп).
Коли прямо командир перед строєм казав -- начфін не виплатить, йдіть через суд -- судіться з Державою -- і суд без проблем приймав рішення на користь позивача, бо абсолютно незаконно не виплачувалися 13-та та ін. грошове забезпечення.

Коли майори місця загального користування зі швабрами драїли...
Старші ахфіцера...

І т.д, і т.п. список ще довгий.

Так що ти тоді співав про ахфіцерів?
Ти-то їх взагалі хоч вживу бачив?)))

в 90і гражданські знацця жирували

Знацца, що більш мова про відношення, а не про жири...

І відносно військових жирували, бо шустрі всл йшли підробляти після (або навіть замість!) служби куди? На Марс чи на цивілку?
Виходить на цивілці жирніше було. Можна було грошенят заробити.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 15:37

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:А вот о вашей готовности воевать и хотаба, детройта я что-то не слышал ничего, кроме фантазий о каком-то клее (наверное, со своего опыта) и о том, что все должны воевать, кроме офицерского состава (они, вообще, себя слышат?)


З.и. ти і в армії отак під дурня косити збираєшся? Не раджу косити саме отак. Це один з найгірших варіантів. Бо тупі і неісполнітєльниє -- це швах.
Поміняй любий один з двох цих параметрів на протилежний, і буде тобі у війську щастя.

А чому, реально відправлять на другий день в посадку збивати КАБ лопатою?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 15:41

  Letusrock написав:
  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:А вот о вашей готовности воевать и хотаба, детройта я что-то не слышал ничего, кроме фантазий о каком-то клее (наверное, со своего опыта) и о том, что все должны воевать, кроме офицерского состава (они, вообще, себя слышат?)


З.и. ти і в армії отак під дурня косити збираєшся? Не раджу косити саме отак. Це один з найгірших варіантів. Бо тупі і неісполнітєльниє -- це швах.
Поміняй любий один з двох цих параметрів на протилежний, і буде тобі у війську щастя.

А чому, реально відправлять на другий день в посадку збивати КАБ лопатою?

Неважливо як саме поступлять, але точно хрєново, бо див. про варіанти.

До речі, розумний та виконуючий не найкращий, бо заїздять...

Але тупий та невиконуючий точно найгірший))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 15:43

  Letusrock написав:
  detroytred написав:
З.и. ти і в армії отак під дурня косити збираєшся? Не раджу косити саме отак. Це один з найгірших варіантів. Бо тупі і неісполнітєльниє -- це швах.
Поміняй любий один з двох цих параметрів на протилежний, і буде тобі у війську щастя.

А чому, реально відправлять на другий день в посадку збивати КАБ лопатою?

Принцип советской (украинская не далеко ушла)армии - солдат должен боятся своих командиров больше, чем врага.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 15:46

Як каже Успіх - за крок до перевороту думок

Україна не хоче затягувати війну, ми не хочемо, щоб вона тривала роками, – Зеленський
«У нас багато поранених та вбитих на полі бою. Ми маємо покласти план врегулювання на стіл протягом кількох місяців».

то вже не до останнього і т.д.?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 15:46

  Letusrock написав:
  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:А вот о вашей готовности воевать и хотаба, детройта я что-то не слышал ничего, кроме фантазий о каком-то клее (наверное, со своего опыта) и о том, что все должны воевать, кроме офицерского состава (они, вообще, себя слышат?)


З.и. ти і в армії отак під дурня косити збираєшся? Не раджу косити саме отак. Це один з найгірших варіантів. Бо тупі і неісполнітєльниє -- це швах.
Поміняй любий один з двох цих параметрів на протилежний, і буде тобі у війську щастя.

А чому, реально відправлять на другий день в посадку збивати КАБ лопатою?


Це ви в посадці ?
Чи десь в Закарпатті ?
Знов ви брешите , від Ужгороду до ЛБЗ, як мінімум 2 суткі їхати .
Як приїдете на Запорізький напрямок , пишить , я вам допоможу ...... з лопатою .
Востаннє редагувалось холява в Чет 27 чер, 2024 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 15:46

  UA написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:
З.и. ти і в армії отак під дурня косити збираєшся? Не раджу косити саме отак. Це один з найгірших варіантів. Бо тупі і неісполнітєльниє -- це швах.
Поміняй любий один з двох цих параметрів на протилежний, і буде тобі у війську щастя.

А чому, реально відправлять на другий день в посадку збивати КАБ лопатою?

Принцип советской (украинская не далеко ушла)армии - солдат должен боятся своих командиров больше, чем врага.

Нініні! Це вже давно минуло.
Зара принцип --- домовлятися.

Командир робить все, щоб підлеглий залежав від нього. Тоді легше домовитися.
В свою чергу підлеглий теж намагається зробити так, щоб командир залежав від нього.

Як на ринку...........
Такі ж самі відносини. Тіко з невиличкою специфікою - іноді приници армії згадують.
Залужний же все пояснив, а практика додала трохи свого.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 15:50

  detroytred написав:Зара принцип --- домовлятися.
шото долярчик не сильно договорился о дембеле
vitaliiangel
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