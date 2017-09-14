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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88368837883888398840>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:00

Перенесу це сюди

  Bobua написав:Копання у нас теж “у тренді”. 😒
Треба ще розвідати чи з цілини вручну, чи хоч щось техніка до того зробила?
Якщо бояться велику техніку завозити, то чому хоч би не мінідігерами?
Ну, бійниці - то ми повністю вручну копали(бо на ті горбки техніка не дуже й підбереться, а от копаніри/бліндажі - то екскаватор викопував.
Але то пісок і постійно щось-десь обвалиться)) то лопатами це все тоді підчищається і деревом обшивається.
  Bobua написав:Але заохочення якось сумнівно оголошували. Дивно, десь отак: “хочете за день викопайте, хочете за три”. І, водночас, якісь обіцянки-цяцянки якихось тисяч за ті дні.
Сенс мучитись і копати швидше ще у таку смеку..? Лише зі страху перед дронами чи мінометами?
Ну, нам заохочення через 2 тижні зразу обрубали/обломали))
Але мали при тому наглість ставити часові рамки в які потрібно було вкластись :mrgreen:
Але нам було пох(так як сенс поспішати, якщо грошове заохочення рубанули?)
То ми і не вкладались на день-два-три завершувати поставлені задачі/роботу))
  Bobua написав:Що ж вони планують?
Ну, загалом, то тих зубів дракона по полях порозкладали, як і колючий дріт...
І понаривали різних протитанкових ровів, окопів...
Наче, +/- до оборони готові))
  Bobua написав:Аби суспільство нарешті визнало що ні “копати”, ні воювати воно не хоче, і згодне на РПВ?
Так отож - суспільство НЕ хоче ні те, ні інше... - але і за РПВ щось ще "горлянку не дре"))
  Bobua написав:І по курсу неясно...
Якщо війську не платити -- то долар вниз?
Але якщо фронт покотиться на захід -- то долар же ж вгору?
Чи все вийде в нуль?
Все буде Україна!© :D
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:01

  холява написав:
  detroytred написав:

Нініні! Це вже давно минуло.
Зара принцип --- домовлятися.

Командир робить все, щоб підлеглий залежав від нього. Тоді легше домовитися.
В свою чергу підлеглий теж намагається зробити так, щоб командир залежав від нього.

Обов,язково

Як на ринку...........


Більш за все ,про війну розповідають ті, що там не були .
Обов,язково величезними текстами .

Ну так ви ж мовчите.
Приходиться користуватися іншими джерелами інформації. І уявіть, від тих, хто там були.
Хоча я знаю, правду тіко від вас можна почути.
Але ви мовчите, ховаєте.
Та іншим радите.

А чим вас об'єм текстів не влаштовує?
Тут навіть отак розгорнуту думку перекрутили, як схочуть, то куди ж коротше-то.

По предмету обговорення є що сказати? Бо я спирався на пояснення не хухри-мухри когось, а Залужного та ще деяких саме фронтовиків.

Розкажіть, як там командири командують... Наказ-виконання чи як?
Конструктивно давайте.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:03

  detroytred написав:Ну і від величини сплати залежить.
Можна хоч Феррарі купити. За відповідну ціну.
тогда это купля продажа, которая не всегда учитывает интересы сторон. Если товар дефицитный. Такой как успих.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:07

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ну і від величини сплати залежить.
Можна хоч Феррарі купити. За відповідну ціну.
тогда это купля продажа, которая не всегда учитывает интересы сторон. Если товар дефицитный. Такой как успих.

Який Успіх товар? Ви про що?
Предметом було - дембель Успіха.
Дембель, а не сам Успіх.
Точніше -- домовляння про дембель Успіха.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:08

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ну і від величини сплати залежить.
Можна хоч Феррарі купити. За відповідну ціну.
тогда это купля продажа, которая не всегда учитывает интересы сторон. Если товар дефицитный. Такой как успих.

Який Успіх товар? Ви про що?
Предметом було - дембель Успіха.
Дембель, а не сам Успіх.
Точніше -- домовляння про дембель Успіха.

я не ошибся. если у человека отбирают право выбора он становится товаром. Торги конечно идут но не с успихом. Я бы вам подкинул книг как свобода влияет на жизнь и судьбу человека, но у меня все книги в pdf
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 27 чер, 2024 16:13, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:09

За крок до перевороту думок©

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ну і від величини сплати залежить.
Можна хоч Феррарі купити. За відповідну ціну.
тогда это купля продажа, которая не всегда учитывает интересы сторон. Если товар дефицитный. Такой как успих.

Якщо Успіх в дефіциті, то потрібно підвищувати ціну! :D
Але, наразі спостерігаю, що навпаки - ціну хочуть знизити! :evil:

А от сам Успіх - то взагалі, хоче піти з ринку! :mrgreen:

І от як тут розрулити це все?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:11

  Успіх написав:Якщо Успіх в дефіциті, то потрібно підвищувати ціну!
Але, наразі спостерігаю, що навпаки - ціну хочуть знизити!
если товар дорогой/дефицитный его сначала постараются украсть и только потом купить. Раньше невест воровали сейчас мужиков.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 27 чер, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:11

  Успіх написав:
  Bobua написав:Копання у нас теж “у тренді”. 😒
Треба ще розвідати чи з цілини вручну, чи хоч щось техніка до того зробила?
Якщо бояться велику техніку завозити, то чому хоч би не мінідігерами?
Ну, бійниці - то ми повністю вручну копали(бо на ті горбки техніка не дуже й підбереться, а от копаніри/бліндажі - то екскаватор викопував.
Але то пісок і постійно щось-десь обвалиться)) то лопатами це все тоді підчищається і деревом обшивається.
  Bobua написав:Але заохочення якось сумнівно оголошували. Дивно, десь отак: “хочете за день викопайте, хочете за три”. І, водночас, якісь обіцянки-цяцянки якихось тисяч за ті дні.
Сенс мучитись і копати швидше ще у таку смеку..? Лише зі страху перед дронами чи мінометами?
Ну, нам заохочення через 2 тижні зразу обрубали/обломали))
Але мали при тому наглість ставити часові рамки в які потрібно було вкластись :mrgreen:
Але нам було пох(так як сенс поспішати, якщо грошове заохочення рубанули?)
То ми і не вкладались на день-два-три завершувати поставлені задачі/роботу))
  Bobua написав:Що ж вони планують?
Ну, загалом, то тих зубів дракона по полях порозкладали, як і колючий дріт...
І понаривали різних протитанкових ровів, окопів...
Наче, +/- до оборони готові))
  Bobua написав:Аби суспільство нарешті визнало що ні “копати”, ні воювати воно не хоче, і згодне на РПВ?
Так отож - суспільство НЕ хоче ні те, ні інше... - але і за РПВ щось ще "горлянку не дре"))
  Bobua написав:І по курсу неясно...
Якщо війську не платити -- то долар вниз?
Але якщо фронт покотиться на захід -- то долар же ж вгору?
Чи все вийде в нуль?
Все буде Україна!© :D

Холява, ау!

Тут прямим текстом по суті саме про домовляння з підлеглими.
А не наказ-вимога командира-начальника (не собі вгород копати, а задача для захисту крахни) та виконання підлеглими згідно вимог. Контроль виконання наказу командиром.

Просто прямо, як на ринку....
Умови, домовляння, виконання, як схотілося підлеглим.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:29

  Letusrock написав:
Україна не хоче затягувати війну, ми не хочемо, щоб вона тривала роками, – Зеленський
«У нас багато поранених та вбитих на полі бою. Ми маємо покласти план врегулювання на стіл протягом кількох місяців».

то вже не до останнього і т.д.?


https://youtube.com/shorts/KD0h8zWbqak? ... wguy5HiuCA


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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:30

  Успіх написав:Але, наразі спостерігаю, що навпаки - ціну хочуть знизити! :evil:

І от як тут розрулити це все?

Як в анекдоті: хто ти, ми з'ясували. Залишилося домовитися про ціну.
Я сьогодні оновив дані в ЦНАПі і потім ще в Резерв+ додав електропошту. Тож хочу тобі повідомити, що я сержант, зкв/кв самохідних гармат від 76мм до 130мм. Якщо мобілізують, то не виключено, що пан Долярчик від мене лящів отримає в якості підлеглого (виключно віртуальних та по-батьківські лагідних).
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