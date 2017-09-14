detroytred написав: По предмету обговорення є що сказати? Бо я спирався на пояснення не хухри-мухри когось, а Залужного та ще деяких саме фронтовиків.
Розкажіть, як там командири командують... Наказ-виконання чи як? Конструктивно давайте.
Ви не відходьте від теми , Залужний чи хтось ще ....
У нас коли казали кисень , швидесенько давали кисень . Коли казали кетамін , робили кетамін . Ви мене "на швидесенько " не направляйте , виконання вказівки старшого групи анестов робили без ввагань . Як трошки побудете на ЛБЗ то все пізнаєте .
vitaliiangel написав:Я бы вам подкинул книг как свобода влияет на жизнь и судьбу человека,
Вдвох словах - як саме?))
vitaliiangel написав:сли товар дорогой/дефицитный его сначала постараются украсть и только потом купить. Раньше невест воровали сейчас мужиков
😁 Я так бачу, що товар може скоро спортитись))
То краще, щоб швидше б прийшов свій "підставний покупець", купив би товар і випустив на волю))
detroytred написав:Тут прямим текстом по суті саме про домовляння з підлеглими. А не наказ-вимога командира-начальника (не собі вгород копати, а задача для захисту крахни) та виконання підлеглими згідно вимог. Контроль виконання наказу командиром.
Просто прямо, як на ринку.... Умови, домовляння, виконання, як схотілося підлеглим
Ну, а що нам врачати, крім кайданок/ланцюгів на своїх руках і ногах?
Нема мотивації - нема якісного виконання наказів
Он копали на Марсі неподалік озера - і як то не скупатись в ньому? Приїзджає в обід вище начальство (вони що 4-5днів приїзджали перевіряти, чи ми всі, що там маємо робити - є на місці, як просувається робота...) і питають: - "купаєтесь?" Ми: - "звичайно! Як то бути біля води і не купатись?" Вони: - "ну ви після роботи купаєтесь?" Ми: - "Так, так!"(а насправді, то ми і перед роботою інколи плавали)
Та і взагалі, ми між собою балакали, що якщо і в обід піти скупнутись(хоч ми так не робили), а приїде начальство "застукає на гарячому", то ми скажемо, що спека - спітніли, пішли сполоснутись Ми ж не раби, чи не так? Місцями)))
Ще згадав - недавно заходить до мене зампотєх(мав перевірити наявність зброї, чи вона почищена, чи все на місці) - а я собі лежу після роботи на каріматі - втикаю в телефон... Зампотєх такий заходить і з порога - "Рівняйсь! Строятись!" А я, не відводячи очей від телефону, кажу йому у відповідь: - "Ха-ха, дуже смішно!")))
Правда, от з нашим комбатом не дуже "посмієшся"... і я б йому вже так би не відповів))
⏺ Ухилянтів з 16 липня почнуть позбавляти водійських посвідчень?
16 липня 2024 року ТЦК почнуть масово розсилати повістки на відомі адреси військовозобов'язаних чоловіків. Точніше, це будуть не повістки, а так звані вимоги щодо оновлення військово-облікових даних.
Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо це зробити буде неможливо з якоїсь причини, то тоді на порушника правил мобілізації накладуть тимчасові обмеження. Так, наприклад, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду.
Після того, як військовозобов'язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортними засобами. Щоправда, не одразу. Спочатку начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду. І лише після цього суд ухвалить рішення. Навряд чи цей процес буде швидким.
Успіх написав:Але, наразі спостерігаю, що навпаки - ціну хочуть знизити!
І от як тут розрулити це все?
Як в анекдоті: хто ти, ми з'ясували. Залишилося домовитися про ціну. Я сьогодні оновив дані в ЦНАПі і потім ще в Резерв+ додав електропошту. Тож хочу тобі повідомити, що я сержант, зкв/кв самохідних гармат від 76мм до 130мм. Якщо мобілізують, то не виключено, що пан Долярчик від мене лящів отримає в якості підлеглого (виключно віртуальних та по-батьківські лагідних).
Сержант? Тююююююю)))
В нас тут сержанти якось взагалі не вирізняються. ВЗАГАЛІ! Тобто, що сержант, а що простий "стрілець" - рівень спілкування однаковий)) - хіба обов'язків/відповідальності більше навішано на сержанта
⏺ Ухилянтів з 16 липня почнуть позбавляти водійських посвідчень?
16 липня 2024 року ТЦК почнуть масово розсилати повістки на відомі адреси військовозобов'язаних чоловіків. Точніше, це будуть не повістки, а так звані вимоги щодо оновлення військово-облікових даних.
Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо це зробити буде неможливо з якоїсь причини, то тоді на порушника правил мобілізації накладуть тимчасові обмеження. Так, наприклад, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду.
Після того, як військовозобов'язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортними засобами. Щоправда, не одразу. Спочатку начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду. І лише після цього суд ухвалить рішення. Навряд чи цей процес буде швидким.
Успіх написав:Але, наразі спостерігаю, що навпаки - ціну хочуть знизити!
І от як тут розрулити це все?
Як в анекдоті: хто ти, ми з'ясували. Залишилося домовитися про ціну. Я сьогодні оновив дані в ЦНАПі і потім ще в Резерв+ додав електропошту. Тож хочу тобі повідомити, що я сержант, зкв/кв самохідних гармат від 76мм до 130мм. Якщо мобілізують, то не виключено, що пан Долярчик від мене лящів отримає в якості підлеглого (виключно віртуальних та по-батьківські лагідних).
Сержант? Тююююююю)))
В нас тут сержанти якось взагалі не вирізняються. ВЗАГАЛІ! Тобто, що сержант, а що простий "стрілець" - рівень спілкування однаковий)) - хіба обов'язків/відповідальності більше навішано на сержанта