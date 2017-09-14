Додано: Чет 27 чер, 2024 16:43

vitaliiangel написав: Я бы вам подкинул книг как свобода влияет на жизнь и судьбу человека, Я бы вам подкинул книг как свобода влияет на жизнь и судьбу человека,

vitaliiangel написав: сли товар дорогой/дефицитный его сначала постараются украсть и только потом купить. Раньше невест воровали сейчас мужиков сли товар дорогой/дефицитный его сначала постараются украсть и только потом купить. Раньше невест воровали сейчас мужиков

detroytred написав: Тут прямим текстом по суті саме про домовляння з підлеглими.

А не наказ-вимога командира-начальника (не собі вгород копати, а задача для захисту крахни) та виконання підлеглими згідно вимог. Контроль виконання наказу командиром.



Просто прямо, як на ринку....

Умови, домовляння, виконання, як схотілося підлеглим Тут прямим текстом по суті саме про домовляння з підлеглими.А не наказ-вимога командира-начальника (не собі вгород копати, а задача для захисту крахни) та виконання підлеглими згідно вимог. Контроль виконання наказу командиром.Просто прямо, як на ринку....Умови, домовляння, виконання,

Вдвох словах - як саме?))Я так бачу, що товар може скоро спортитись))То краще, щоб швидше б прийшов свій "підставний покупець", купив би товар і випустив на волю))Ну, а що нам врачати, крім кайданок/ланцюгів на своїх руках і ногах?Нема мотивації - нема якісного виконання наказівОн копали на Марсі неподалік озера - і як то не скупатись в ньому?Приїзджає в обід вище начальство (вони що 4-5днів приїзджали перевіряти, чи ми всі, що там маємо робити - є на місці, як просувається робота...) і питають:- "купаєтесь?"Ми:- "звичайно! Як то бути біля води і не купатись?"Вони:- "ну ви після роботи купаєтесь?"Ми:- "Так, так!"(а насправді, то ми і перед роботою інколи плавали)Та і взагалі, ми між собою балакали, що якщо і в обід піти скупнутись(хоч ми так не робили), а приїде начальство "застукає на гарячому", то ми скажемо, що спека - спітніли, пішли сполоснутисьМи ж не раби, чи не так?Місцями)))Ще згадав - недавно заходить до мене зампотєх(мав перевірити наявність зброї, чи вона почищена, чи все на місці) - а я собі лежу після роботи на каріматі - втикаю в телефон...Зампотєх такий заходить і з порога - "Рівняйсь! Строятись!"А я, не відводячи очей від телефону, кажу йому у відповідь:- "Ха-ха, дуже смішно!")))Правда, от з нашим комбатом не дуже "посмієшся"... і я б йому вже так би не відповів))