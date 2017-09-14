RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8837883888398840>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:36

  detroytred написав:
По предмету обговорення є що сказати? Бо я спирався на пояснення не хухри-мухри когось, а Залужного та ще деяких саме фронтовиків.

Розкажіть, як там командири командують... Наказ-виконання чи як?
Конструктивно давайте.


Ви не відходьте від теми , Залужний чи хтось ще ....

У нас коли казали кисень , швидесенько давали кисень .
Коли казали кетамін , робили кетамін .
Ви мене "на швидесенько " не направляйте , виконання вказівки старшого групи анестов робили без ввагань .
Як трошки побудете на ЛБЗ то все пізнаєте .
холява
2
 
Повідомлень: 4650
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:39

  fox767676 написав:У Раді запропонували знизити мобілізаційний вік до 40 років: “Війни виграє тільки молодь“

До 40 конечно не спустят, но до 45 рядовым - вполне могут сторговаться
каличный хбграфабрвалг успеет послужить Родине в каком-нибудь стройбате
Всё идет +/-по моим сценариям

Якщо зроблять то 55. І "про народ думають" і не набагато менше призовуть
d44
 
Повідомлень: 374
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Якщо зроблять то 55. І "про народ думають" і не набагато менше призовуть


гадаю тут не стільки про народ думають, а скільки як залишки економіки не завалить
55 мало що дасть у цьому плані
fox767676
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 13.06.20
Подякував: 301 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:43

Впав - віджався!© Це в минулому;)

  vitaliiangel написав:Я бы вам подкинул книг как свобода влияет на жизнь и судьбу человека,
Вдвох словах - як саме?))
  vitaliiangel написав:сли товар дорогой/дефицитный его сначала постараются украсть и только потом купить. Раньше невест воровали сейчас мужиков
😁
Я так бачу, що товар може скоро спортитись))

То краще, щоб швидше б прийшов свій "підставний покупець", купив би товар і випустив на волю))
  detroytred написав:Тут прямим текстом по суті саме про домовляння з підлеглими.
А не наказ-вимога командира-начальника (не собі вгород копати, а задача для захисту крахни) та виконання підлеглими згідно вимог. Контроль виконання наказу командиром.

Просто прямо, як на ринку....
Умови, домовляння, виконання, як схотілося підлеглим
Ну, а що нам врачати, крім кайданок/ланцюгів на своїх руках і ногах? :D

Нема мотивації - нема якісного виконання наказів :lol:

Он копали на Марсі неподалік озера - і як то не скупатись в ньому? :lol:
Приїзджає в обід вище начальство (вони що 4-5днів приїзджали перевіряти, чи ми всі, що там маємо робити - є на місці, як просувається робота...) і питають:
- "купаєтесь?"
Ми:
- "звичайно! Як то бути біля води і не купатись?"
Вони:
- "ну ви після роботи купаєтесь?"
Ми:
- "Так, так!"(а насправді, то ми і перед роботою інколи плавали)

Та і взагалі, ми між собою балакали, що якщо і в обід піти скупнутись(хоч ми так не робили), а приїде начальство "застукає на гарячому", то ми скажемо, що спека - спітніли, пішли сполоснутись :lol:
Ми ж не раби, чи не так? ;) Місцями)))

Ще згадав - недавно заходить до мене зампотєх(мав перевірити наявність зброї, чи вона почищена, чи все на місці) - а я собі лежу після роботи на каріматі - втикаю в телефон...
Зампотєх такий заходить і з порога - "Рівняйсь! Строятись!"
А я, не відводячи очей від телефону, кажу йому у відповідь:
- "Ха-ха, дуже смішно!")))

Правда, от з нашим комбатом не дуже "посмієшся"... і я б йому вже так би не відповів))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6490
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:47

  UA написав:
  Xenon написав:
Ухилянтів з 16 липня почнуть позбавляти водійських посвідчень?

16 липня 2024 року ТЦК почнуть масово розсилати повістки на відомі адреси військовозобов'язаних чоловіків. Точніше, це будуть не повістки, а так звані вимоги щодо оновлення військово-облікових даних.

Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо це зробити буде неможливо з якоїсь причини, то тоді на порушника правил мобілізації накладуть тимчасові обмеження. Так, наприклад, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду.

Після того, як військовозобов'язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортними засобами. Щоправда, не одразу. Спочатку начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду. І лише після цього суд ухвалить рішення. Навряд чи цей процес буде швидким.

https://auto.today.ua/russkyj-s-16-yyul ... toverenyj/

Вполне нормальный стимул (я серьезно)
Суды загрузнут на рассмотрение даже таких 10 000
Думаю, пустое сотрясание воздуха.

Не завязнут.
Такие решения можно штамповать пачками. Сделать стандартную форму с единственной пустой графой - ФИО ответчика. Самая большая нагрузка будет на принтер. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29305
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:50

Лящів? Хіба що під пивко!)))

  whois2010 написав:
  Успіх написав:Але, наразі спостерігаю, що навпаки - ціну хочуть знизити! :evil:

І от як тут розрулити це все?

Як в анекдоті: хто ти, ми з'ясували. Залишилося домовитися про ціну.
Я сьогодні оновив дані в ЦНАПі і потім ще в Резерв+ додав електропошту. Тож хочу тобі повідомити, що я сержант, зкв/кв самохідних гармат від 76мм до 130мм. Якщо мобілізують, то не виключено, що пан Долярчик від мене лящів отримає в якості підлеглого (виключно віртуальних та по-батьківські лагідних).

Сержант?
Тююююююю)))

В нас тут сержанти якось взагалі не вирізняються. ВЗАГАЛІ! :lol:
Тобто, що сержант, а що простий "стрілець" - рівень спілкування однаковий)) - хіба обов'язків/відповідальності більше навішано на сержанта :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6490
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:51

  UA написав:
  Xenon написав:
Ухилянтів з 16 липня почнуть позбавляти водійських посвідчень?

16 липня 2024 року ТЦК почнуть масово розсилати повістки на відомі адреси військовозобов'язаних чоловіків. Точніше, це будуть не повістки, а так звані вимоги щодо оновлення військово-облікових даних.

Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо це зробити буде неможливо з якоїсь причини, то тоді на порушника правил мобілізації накладуть тимчасові обмеження. Так, наприклад, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду.

Після того, як військовозобов'язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортними засобами. Щоправда, не одразу. Спочатку начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду. І лише після цього суд ухвалить рішення. Навряд чи цей процес буде швидким.

https://auto.today.ua/russkyj-s-16-yyul ... toverenyj/

Вполне нормальный стимул (я серьезно)
Суды загрузнут на рассмотрение даже таких 10 000
Думаю, пустое сотрясание воздуха.
куди потрапляють позови теж важливо, наприклад Шевченківський р-н суд м.Києва може рік розглядати цивільний позов без виклику сторін.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17035
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:52

  Успіх написав:
  whois2010 написав:
  Успіх написав:Але, наразі спостерігаю, що навпаки - ціну хочуть знизити! :evil:

І от як тут розрулити це все?

Як в анекдоті: хто ти, ми з'ясували. Залишилося домовитися про ціну.
Я сьогодні оновив дані в ЦНАПі і потім ще в Резерв+ додав електропошту. Тож хочу тобі повідомити, що я сержант, зкв/кв самохідних гармат від 76мм до 130мм. Якщо мобілізують, то не виключено, що пан Долярчик від мене лящів отримає в якості підлеглого (виключно віртуальних та по-батьківські лагідних).

Сержант?
Тююююююю)))

В нас тут сержанти якось взагалі не вирізняються. ВЗАГАЛІ! :lol:
Тобто, що сержант, а що простий "стрілець" - рівень спілкування однаковий)) - хіба обов'язків/відповідальності більше навішано на сержанта :lol:

потринди мені...
на сержантах все тримається
whois2010
 
Повідомлень: 586
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:54

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Зара принцип --- домовлятися.
шото долярчик не сильно договорился о дембеле

Не хоче половину премії віддавати тому багатий але десь подалі від дому
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17035
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:54

  Успіх написав:Вдвох словах - як саме?))
  Успіх написав:Нема мотивації - нема якісного виконання наказів
без свободы нет мотивации. дальше сам знаешь.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23959
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 8837883888398840>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 54010
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 213862
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 686333
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6485)
27.06.2024 17:07
Sense Bank (12296)
27.06.2024 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.