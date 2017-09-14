d44 написав:Якщо зроблять то 55. І "про народ думають" і не набагато менше призовуть
гадаю тут не стільки про народ думають, а скільки як залишки економіки не завалить 55 мало що дасть у цьому плані
ті що рядові 55 (і навіть 50+), то вони ще за ВФЯ їх виключили із обліку і вони давно невійськовозобов"яні, "мобілізаційних втрат в межах статистичної похибки 0.0%", а рейтинг може підперти: "турбота за пересіченого"
⏺ Ухилянтів з 16 липня почнуть позбавляти водійських посвідчень?
16 липня 2024 року ТЦК почнуть масово розсилати повістки на відомі адреси військовозобов'язаних чоловіків. Точніше, це будуть не повістки, а так звані вимоги щодо оновлення військово-облікових даних.
Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо це зробити буде неможливо з якоїсь причини, то тоді на порушника правил мобілізації накладуть тимчасові обмеження. Так, наприклад, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду.
Після того, як військовозобов'язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортними засобами. Щоправда, не одразу. Спочатку начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду. І лише після цього суд ухвалить рішення. Навряд чи цей процес буде швидким.
Вполне нормальный стимул (я серьезно) Суды загрузнут на рассмотрение даже таких 10 000 Думаю, пустое сотрясание воздуха.[/quote] Не завязнут. Такие решения можно штамповать пачками. Сделать стандартную форму с единственной пустой графой - ФИО ответчика. Самая большая нагрузка будет на принтер. [/quote] Є питання де ви не даєте поради і 100% відповіді ?