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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8837883888398840
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:56

  fox767676 написав:
  d44 написав:Якщо зроблять то 55. І "про народ думають" і не набагато менше призовуть


гадаю тут не стільки про народ думають, а скільки як залишки економіки не завалить
55 мало що дасть у цьому плані

ті що рядові 55 (і навіть 50+), то вони ще за ВФЯ їх виключили із обліку і вони давно невійськовозобов"яні, "мобілізаційних втрат в межах статистичної похибки 0.0%", а рейтинг може підперти: "турбота за пересіченого"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:57

  ЛАД"[quote="5741677:Xenon написав:
Ухилянтів з 16 липня почнуть позбавляти водійських посвідчень?

16 липня 2024 року ТЦК почнуть масово розсилати повістки на відомі адреси військовозобов'язаних чоловіків. Точніше, це будуть не повістки, а так звані вимоги щодо оновлення військово-облікових даних.

Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо це зробити буде неможливо з якоїсь причини, то тоді на порушника правил мобілізації накладуть тимчасові обмеження. Так, наприклад, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду.

Після того, як військовозобов'язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортними засобами. Щоправда, не одразу. Спочатку начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду. І лише після цього суд ухвалить рішення. Навряд чи цей процес буде швидким.

https://auto.today.ua/russkyj-s-16-yyul ... toverenyj/

Вполне нормальный стимул (я серьезно)
Суды загрузнут на рассмотрение даже таких 10 000
Думаю, пустое сотрясание воздуха.[/quote]
Не завязнут.
Такие решения можно штамповать пачками. Сделать стандартную форму с единственной пустой графой - ФИО ответчика. Самая большая нагрузка будет на принтер. :)[/quote]
Є питання де ви не даєте поради і 100% відповіді ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:05

  sens написав:Є питання де ви не даєте поради і 100% відповіді ?
он себя считает гуру по всем вопросам
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:11

  sens написав:...........
Є питання де ви не даєте поради і 100% відповіді ?

Є і дуже багато.
А ви?
И там была не "порада", а шутка. Даже смайлик поставил, но вы всё равно не поняли.
ЛАД
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  #<1 ... 8837883888398840
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