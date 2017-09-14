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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 чер, 2024 17:45
Faceless написав:
.........
Ну вочевидь то чисто через глобальне згортанням всього в Харкові, що навіть те жевріння, що є в Черкасах, виглядає пожвавленням. Сумно звісно і перше і друге
Ну якщо в Черкасах жевріння, то що ж тоді ще західніше, промовчу вже про Київ?
Тоді зрозуміло, що багато людей хочуть воювати до "кордонів 91".
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ЛАД
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Додано: Чет 27 чер, 2024 17:52
Блях-муха.
Бетон, сенс. Где вы эту всю дурню берете?
Штраф по 210 и 210-1 не застосовуется, якщо тЦК посредством электронной коммуникации с другими реестрами может орымать данные. Эта примитка есть в КУПАПе....
Про розгляд админсправи должны уведомить не позднее чем за 3 дня! Это тоже есть в КУПАП в районе 270-х статей.
А вы уже хаты отдавать собрались на аукцион....
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dimo_0n
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Додано: Чет 27 чер, 2024 17:55
ЛАД написав: sens написав:
...........
Є питання де ви не даєте поради і 100% відповіді ?
Є і дуже багато.
А ви?
И там была не "порада", а шутка. Даже смайлик поставил, но вы всё равно не поняли.
Якщо штрафи і гроші не мають нічого спільного,то ви маєте рацію, якщо ні ,то;-)
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sens
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Додано: Чет 27 чер, 2024 17:58
dimo_0n написав:
Блях-муха.
Бетон, сенс. Где вы эту всю дурню берете?
Штраф по 210 и 210-1 не застосовуется, якщо тЦК посредством электронной коммуникации с другими реестрами может орымать данные. Эта примитка есть в КУПАПе....
Про розгляд админсправи должны уведомить не позднее чем за 3 дня! Это тоже есть в КУПАП в районе 270-х статей.
А вы уже хаты отдавать собрались на аукцион....
Я вважаю що оновлення даних важливо для тих хто в Україні, навіть якщо в суді будете оскаржувати права ,то Відповідачу ( ТЦК ) будуть доступні актуальні дані ( ПІБ , рнокпп, місце проживання, КТ та або ел пошта ) які будуть вказані в позові.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 18:04
dimo_0n написав:
Штраф по 210 и 210-1 не застосовуется, якщо тЦК посредством электронной коммуникации с другими реестрами может орымать данные. Эта примитка есть в КУПАПе....
Про розгляд админсправи должны уведомить не позднее чем за 3 дня! Это тоже есть в КУПАП в районе 270-х статей.
Я не нагнітаю, але це все лише в теорії.
А по факту був случай на днях: одного сумчанина затримали біля Тиси, відвезли у ТЦК, до нього з Сум приїхав крутий адвокат з наміром всіх порвати а тцк-кашники його тупо не пустили до клієнта, півдня дня морочили голову, в результаті сумчанин на поїзді поїхав в Рівне а адвокат додому. Що далі було незнаю.
Веду до того, що чим ближче ти фізично до вищезгадуваної установи тим більш викривляється просторово-часовий контініум і в цій червоточині жодні закони не діють))
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Letusrock
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Додано: Чет 27 чер, 2024 18:12
Letusrock написав: dimo_0n написав:
Штраф по 210 и 210-1 не застосовуется, якщо тЦК посредством электронной коммуникации с другими реестрами может орымать данные. Эта примитка есть в КУПАПе....
Про розгляд админсправи должны уведомить не позднее чем за 3 дня! Это тоже есть в КУПАП в районе 270-х статей.
Я не нагнітаю, але це все лише в теорії.
А по факту був случай на днях: одного сумчанина затримали біля Тиси, відвезли у ТЦК, до нього з Сум приїхав крутий адвокат з наміром всіх порвати а тцк-кашники його тупо не пустили до клієнта, півдня дня морочили голову, в результаті сумчанин на поїзді поїхав в Рівне а адвокат додому. Що далі було незнаю.
Веду до того, що чим ближче ти фізично до вищезгадуваної установи тим більш викривляється просторово-часовий контініум і в цій червоточині жодні закони не діють))
От точно правду написав, як і про суми відмазу від ТЦК ...
І те, що бусіки конкурують між собою
І те, що з Десни втекли колишні зеки
Вірю ...
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Додано: Чет 27 чер, 2024 18:18
flyman написав:
ті що рядові 55 (і навіть 50+), то вони ще за ВФЯ їх виключили із обліку
при Порошенко знов включили
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Додано: Чет 27 чер, 2024 18:20
Бетон написав:
⚡️Тарифи на газ і світло можуть підняти вже наступного травня. До цього нас підштовхує Захід, - нардеп Нагорняк
ㅤ
Покращення.
Давай ще в 2 рази
❗️Не оновив дані в ТЦК = залишився без квартири
Якщо штраф за не оновлення даних не буде сплачено протягом 15 днів з моменту його отримання, наступний крок - конфіскація майн
а.
У разі опинення квартири або будинку ухилянта арештом і можуть бути продані на онлайн-аукціоні, з цієї суми віднімають суму штрафу, а решту грошей повертають людині.
ㅤ
Ну прямо так и хочется бути затисненим на рельсах в метро
О, тихо-тихо!
Прислухайтесь!
Чуєте?
Це аплодує стоячи Бобюа!
Ні, я розумію, що ми - фронтовики, маємо злитись на тищенків і т.п.
Але ж плять!
Вам же всім до сраки, що ми вже 28місяців
на фронті!!!
Карл!!! 28 місяців!!!
Тож, беріть ВИ ВСІ тишенків і т.п. за комір і шпіцака під дупу давайте!
А ні - то надувайте коло-качечку і підкоряйте Тису!
І не скиглити!!!
Он чоловік Флер забронювався і не скиглить
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Додано: Чет 27 чер, 2024 18:26
Успіх написав:
Тож, беріть ВИ ВСІ тишенків і т.п. за комір і шпіцака під дупу давайте!
Це ви, прибічники ЗЕ!, привели це лайно до влади.
То ж самі це і прибирайте
Вас таких 73%
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Додано: Чет 27 чер, 2024 18:42
Успіх написав: Бетон написав:
⚡️Тарифи на газ і світло можуть підняти вже наступного травня. До цього нас підштовхує Захід, - нардеп Нагорняк
ㅤ
Покращення.
Давай ще в 2 рази
❗️Не оновив дані в ТЦК = залишився без квартири
Якщо штраф за не оновлення даних не буде сплачено протягом 15 днів з моменту його отримання, наступний крок - конфіскація майн
а.
У разі опинення квартири або будинку ухилянта арештом і можуть бути продані на онлайн-аукціоні, з цієї суми віднімають суму штрафу, а решту грошей повертають людині.
ㅤ
Ну прямо так и хочется бути затисненим на рельсах в метро
О, тихо-тихо!
Прислухайтесь!
Чуєте?
Це аплодує стоячи Бобюа!
Ні, я розумію, що ми - фронтовики, маємо злитись на тищенків і т.п.
Але ж плять!
Вам же всім до сраки, що ми вже 28місяців
на фронті!!!
Карл!!! 28 місяців!!!
Тож, беріть ВИ ВСІ тишенків і т.п. за комір і шпіцака під дупу давайте!
А ні - то надувайте коло-качечку і підкоряйте Тису!
І не скиглити!!!
Он чоловік Флер забронювався і не скиглить
“Я розповім Вам про Україну своєї мрії”...
А..., ні.
Я вже ж розповідав.
Що пропоную вдосконалення до ідеї оголошень “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг”
. Їх треба автоматизувати. Інфоцентр крамниці отримує від сканування фальш.кодів [у військ.квитках] тривогу й синтезує голосове повідомлення в акустичну систему. Ще б додати прожекторно-лазерне підсвічування, але це задорого...
А на хороших кодах (ветерани війни, чинні військовослужбовці) система сканувати обличяя людини, порівнюватиме з фотою в базах, і даватиме якусь гарну коротеньку музичку.
На сумнівних (підозрілі бронювання і т.п.) -- реагувати гмиканням...
Це заклало би чудові переумови для формування у майбутньому гарного, стійкого і головне -- деелоїзованого суспільства.
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Bobua
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