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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8838883988408841>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:45

  Faceless написав:.........
Ну вочевидь то чисто через глобальне згортанням всього в Харкові, що навіть те жевріння, що є в Черкасах, виглядає пожвавленням. Сумно звісно і перше і друге

Ну якщо в Черкасах жевріння, то що ж тоді ще західніше, промовчу вже про Київ?
Тоді зрозуміло, що багато людей хочуть воювати до "кордонів 91".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Блях-муха.
Бетон, сенс. Где вы эту всю дурню берете?
Штраф по 210 и 210-1 не застосовуется, якщо тЦК посредством электронной коммуникации с другими реестрами может орымать данные. Эта примитка есть в КУПАПе....
Про розгляд админсправи должны уведомить не позднее чем за 3 дня! Это тоже есть в КУПАП в районе 270-х статей.

А вы уже хаты отдавать собрались на аукцион....
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:55

  ЛАД написав:
  sens написав:...........
Є питання де ви не даєте поради і 100% відповіді ?

Є і дуже багато.
А ви?
И там была не "порада", а шутка. Даже смайлик поставил, но вы всё равно не поняли.

Якщо штрафи і гроші не мають нічого спільного,то ви маєте рацію, якщо ні ,то;-)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:58

  dimo_0n написав:Блях-муха.
Бетон, сенс. Где вы эту всю дурню берете?
Штраф по 210 и 210-1 не застосовуется, якщо тЦК посредством электронной коммуникации с другими реестрами может орымать данные. Эта примитка есть в КУПАПе....
Про розгляд админсправи должны уведомить не позднее чем за 3 дня! Это тоже есть в КУПАП в районе 270-х статей.

А вы уже хаты отдавать собрались на аукцион....

Я вважаю що оновлення даних важливо для тих хто в Україні, навіть якщо в суді будете оскаржувати права ,то Відповідачу ( ТЦК ) будуть доступні актуальні дані ( ПІБ , рнокпп, місце проживання, КТ та або ел пошта ) які будуть вказані в позові.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Штраф по 210 и 210-1 не застосовуется, якщо тЦК посредством электронной коммуникации с другими реестрами может орымать данные. Эта примитка есть в КУПАПе....
Про розгляд админсправи должны уведомить не позднее чем за 3 дня! Это тоже есть в КУПАП в районе 270-х статей.

Я не нагнітаю, але це все лише в теорії.
А по факту був случай на днях: одного сумчанина затримали біля Тиси, відвезли у ТЦК, до нього з Сум приїхав крутий адвокат з наміром всіх порвати а тцк-кашники його тупо не пустили до клієнта, півдня дня морочили голову, в результаті сумчанин на поїзді поїхав в Рівне а адвокат додому. Що далі було незнаю.
Веду до того, що чим ближче ти фізично до вищезгадуваної установи тим більш викривляється просторово-часовий контініум і в цій червоточині жодні закони не діють))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:12

  Letusrock написав:
  dimo_0n написав:Штраф по 210 и 210-1 не застосовуется, якщо тЦК посредством электронной коммуникации с другими реестрами может орымать данные. Эта примитка есть в КУПАПе....
Про розгляд админсправи должны уведомить не позднее чем за 3 дня! Это тоже есть в КУПАП в районе 270-х статей.

Я не нагнітаю, але це все лише в теорії.
А по факту був случай на днях: одного сумчанина затримали біля Тиси, відвезли у ТЦК, до нього з Сум приїхав крутий адвокат з наміром всіх порвати а тцк-кашники його тупо не пустили до клієнта, півдня дня морочили голову, в результаті сумчанин на поїзді поїхав в Рівне а адвокат додому. Що далі було незнаю.
Веду до того, що чим ближче ти фізично до вищезгадуваної установи тим більш викривляється просторово-часовий контініум і в цій червоточині жодні закони не діють))

От точно правду написав, як і про суми відмазу від ТЦК ...

І те, що бусіки конкурують між собою
І те, що з Десни втекли колишні зеки

Вірю ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ті що рядові 55 (і навіть 50+), то вони ще за ВФЯ їх виключили із обліку
при Порошенко знов включили
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:20

Ану циц!))

  Бетон написав:⚡️Тарифи на газ і світло можуть підняти вже наступного травня. До цього нас підштовхує Захід, - нардеп Нагорняк

Покращення.
Давай ще в 2 рази

❗️Не оновив дані в ТЦК = залишився без квартири

Якщо штраф за не оновлення даних не буде сплачено протягом 15 днів з моменту його отримання, наступний крок - конфіскація майна.

У разі опинення квартири або будинку ухилянта арештом і можуть бути продані на онлайн-аукціоні, з цієї суми віднімають суму штрафу, а решту грошей повертають людині.

Ну прямо так и хочется бути затисненим на рельсах в метро

О, тихо-тихо!
Прислухайтесь!
Чуєте?

Це аплодує стоячи Бобюа! :D

Ні, я розумію, що ми - фронтовики, маємо злитись на тищенків і т.п.

Але ж плять!
Вам же всім до сраки, що ми вже 28місяців на фронті!!!
Карл!!! 28 місяців!!!

Тож, беріть ВИ ВСІ тишенків і т.п. за комір і шпіцака під дупу давайте!
А ні - то надувайте коло-качечку і підкоряйте Тису! :D

І не скиглити!!!
Он чоловік Флер забронювався і не скиглить :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:26

  Успіх написав:Тож, беріть ВИ ВСІ тишенків і т.п. за комір і шпіцака під дупу давайте!

Це ви, прибічники ЗЕ!, привели це лайно до влади.
То ж самі це і прибирайте

Вас таких 73%
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:42

  Успіх написав:
  Бетон написав:⚡️Тарифи на газ і світло можуть підняти вже наступного травня. До цього нас підштовхує Захід, - нардеп Нагорняк

Покращення.
Давай ще в 2 рази

❗️Не оновив дані в ТЦК = залишився без квартири

Якщо штраф за не оновлення даних не буде сплачено протягом 15 днів з моменту його отримання, наступний крок - конфіскація майна.

У разі опинення квартири або будинку ухилянта арештом і можуть бути продані на онлайн-аукціоні, з цієї суми віднімають суму штрафу, а решту грошей повертають людині.

Ну прямо так и хочется бути затисненим на рельсах в метро

О, тихо-тихо!
Прислухайтесь!
Чуєте?

Це аплодує стоячи Бобюа! :D

Ні, я розумію, що ми - фронтовики, маємо злитись на тищенків і т.п.

Але ж плять!
Вам же всім до сраки, що ми вже 28місяців на фронті!!!
Карл!!! 28 місяців!!!

Тож, беріть ВИ ВСІ тишенків і т.п. за комір і шпіцака під дупу давайте!
А ні - то надувайте коло-качечку і підкоряйте Тису! :D

І не скиглити!!!
Он чоловік Флер забронювався і не скиглить :lol:



“Я розповім Вам про Україну своєї мрії”...


А..., ні.
Я вже ж розповідав.
Що пропоную вдосконалення до ідеї оголошень “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг”. Їх треба автоматизувати. Інфоцентр крамниці отримує від сканування фальш.кодів [у військ.квитках] тривогу й синтезує голосове повідомлення в акустичну систему. Ще б додати прожекторно-лазерне підсвічування, але це задорого...

А на хороших кодах (ветерани війни, чинні військовослужбовці) система сканувати обличяя людини, порівнюватиме з фотою в базах, і даватиме якусь гарну коротеньку музичку.

На сумнівних (підозрілі бронювання і т.п.) -- реагувати гмиканням...

Це заклало би чудові переумови для формування у майбутньому гарного, стійкого і головне -- деелоїзованого суспільства.
Bobua
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