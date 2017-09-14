flyman написав:ті що рядові 55 (і навіть 50+), то вони ще за ВФЯ їх виключили із обліку
при Порошенко знов включили
Положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи).
Бетон написав:⚡️Тарифи на газ і світло можуть підняти вже наступного травня. До цього нас підштовхує Захід, - нардеп Нагорняк ㅤ Покращення. Давай ще в 2 рази
❗️Не оновив дані в ТЦК = залишився без квартири
Якщо штраф за не оновлення даних не буде сплачено протягом 15 днів з моменту його отримання, наступний крок - конфіскація майна.
У разі опинення квартири або будинку ухилянта арештом і можуть бути продані на онлайн-аукціоні, з цієї суми віднімають суму штрафу, а решту грошей повертають людині. ㅤ Ну прямо так и хочется бути затисненим на рельсах в метро
О, тихо-тихо! Прислухайтесь! Чуєте?
Це аплодує стоячи Бобюа!
Ні, я розумію, що ми - фронтовики, маємо злитись на тищенків і т.п.
Але ж плять! Вам же всім до сраки, що ми вже 28місяців на фронті!!! Карл!!! 28 місяців!!!
Тож, беріть ВИ ВСІ тишенків і т.п. за комір і шпіцака під дупу давайте! А ні - то надувайте коло-качечку і підкоряйте Тису!
І не скиглити!!! Он чоловік Флер забронювався і не скиглить
“Я розповім Вам про Україну своєї мрії”...
А..., ні. Я вже ж розповідав. Що пропоную вдосконалення до ідеї оголошень “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг”. Їх треба автоматизувати. Інфоцентр крамниці отримує від сканування фальш.кодів [у військ.квитках] тривогу й синтезує голосове повідомлення в акустичну систему. Ще б додати прожекторно-лазерне підсвічування, але це задорого...
А на хороших кодах (ветерани війни, чинні військовослужбовці) система сканувати обличяя людини, порівнюватиме з фотою в базах, і даватиме якусь гарну коротеньку музичку.
На сумнівних (підозрілі бронювання і т.п.) -- реагувати гмиканням...
Це заклало би чудові переумови для формування у майбутньому гарного, стійкого і головне -- деелоїзованого суспільства.
думаю, що поки Успіхи-Бобуа за більшовицькі ідеї, вони будуть їм в першу чергу