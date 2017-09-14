flyman написав:ті що рядові 55 (і навіть 50+), то вони ще за ВФЯ їх виключили із обліку
при Порошенко знов включили
Положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи).
Бетон написав:⚡️Тарифи на газ і світло можуть підняти вже наступного травня. До цього нас підштовхує Захід, - нардеп Нагорняк ㅤ Покращення. Давай ще в 2 рази
❗️Не оновив дані в ТЦК = залишився без квартири
Якщо штраф за не оновлення даних не буде сплачено протягом 15 днів з моменту його отримання, наступний крок - конфіскація майна.
У разі опинення квартири або будинку ухилянта арештом і можуть бути продані на онлайн-аукціоні, з цієї суми віднімають суму штрафу, а решту грошей повертають людині. ㅤ Ну прямо так и хочется бути затисненим на рельсах в метро
О, тихо-тихо! Прислухайтесь! Чуєте?
Це аплодує стоячи Бобюа!
Ні, я розумію, що ми - фронтовики, маємо злитись на тищенків і т.п.
Але ж плять! Вам же всім до сраки, що ми вже 28місяців на фронті!!! Карл!!! 28 місяців!!!
Тож, беріть ВИ ВСІ тишенків і т.п. за комір і шпіцака під дупу давайте! А ні - то надувайте коло-качечку і підкоряйте Тису!
І не скиглити!!! Он чоловік Флер забронювався і не скиглить
“Я розповім Вам про Україну своєї мрії”...
А..., ні. Я вже ж розповідав. Що пропоную вдосконалення до ідеї оголошень “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг”. Їх треба автоматизувати. Інфоцентр крамниці отримує від сканування фальш.кодів [у військ.квитках] тривогу й синтезує голосове повідомлення в акустичну систему. Ще б додати прожекторно-лазерне підсвічування, але це задорого...
А на хороших кодах (ветерани війни, чинні військовослужбовці) система сканувати обличяя людини, порівнюватиме з фотою в базах, і даватиме якусь гарну коротеньку музичку.
На сумнівних (підозрілі бронювання і т.п.) -- реагувати гмиканням...
Це заклало би чудові переумови для формування у майбутньому гарного, стійкого і головне -- деелоїзованого суспільства.
думаю, що поки Успіхи-Бобуа за більшовицькі ідеї, вони будуть їм в першу чергу
detroytred написав: По предмету обговорення є що сказати? Бо я спирався на пояснення не хухри-мухри когось, а Залужного та ще деяких саме фронтовиків.
Розкажіть, як там командири командують... Наказ-виконання чи як? Конструктивно давайте.
Ви не відходьте від теми , Залужний чи хтось ще ....
У нас коли казали кисень , швидесенько давали кисень . Коли казали кетамін , робили кетамін . Ви мене "на швидесенько " не направляйте , виконання вказівки старшого групи анестов робили без ввагань . Як трошки побудете на ЛБЗ то все пізнаєте .
Написано -- Залужний ТА... Словосполучник -- *та*. Де ви *чи" побачили?
І хто відходить від теми? Ви, вигадавши звідкись "чи" та побудувавши далі на цьому якусь розповідь?
Де ви *швидесенько* побачили? Де? Я направив на "конструктивно*.
Так по предмету обговорення є зауваження, заперечення? Чи тіко по об'єму тексту та "чи" з "швидесенько"?
Тому ще раз: конструктивно може? Я гарно вмію читати та розуміти, тому ваших пояснень про ЛБЗ мені буде достатньо для зрозуміння ще до того, як попаду на ЛБЗ. Навіщо гаяти час? Пояснюйте. Я порівняю з поясненнями інших.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 19:05, всього редагувалось 2 разів.