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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88398840884188428843>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:43

  d44 написав:
  flyman написав:ті що рядові 55 (і навіть 50+), то вони ще за ВФЯ їх виключили із обліку
при Порошенко знов включили

Положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99#Text
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:45

  Bobua написав:
  Успіх написав:
  Бетон написав:⚡️Тарифи на газ і світло можуть підняти вже наступного травня. До цього нас підштовхує Захід, - нардеп Нагорняк

Покращення.
Давай ще в 2 рази

❗️Не оновив дані в ТЦК = залишився без квартири

Якщо штраф за не оновлення даних не буде сплачено протягом 15 днів з моменту його отримання, наступний крок - конфіскація майна.

У разі опинення квартири або будинку ухилянта арештом і можуть бути продані на онлайн-аукціоні, з цієї суми віднімають суму штрафу, а решту грошей повертають людині.

Ну прямо так и хочется бути затисненим на рельсах в метро

О, тихо-тихо!
Прислухайтесь!
Чуєте?

Це аплодує стоячи Бобюа! :D

Ні, я розумію, що ми - фронтовики, маємо злитись на тищенків і т.п.

Але ж плять!
Вам же всім до сраки, що ми вже 28місяців на фронті!!!
Карл!!! 28 місяців!!!

Тож, беріть ВИ ВСІ тишенків і т.п. за комір і шпіцака під дупу давайте!
А ні - то надувайте коло-качечку і підкоряйте Тису! :D

І не скиглити!!!
Он чоловік Флер забронювався і не скиглить :lol:



“Я розповім Вам про Україну своєї мрії”...


А..., ні.
Я вже ж розповідав.
Що пропоную вдосконалення до ідеї оголошень “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг”. Їх треба автоматизувати. Інфоцентр крамниці отримує від сканування фальш.кодів [у військ.квитках] тривогу й синтезує голосове повідомлення в акустичну систему. Ще б додати прожекторно-лазерне підсвічування, але це задорого...

А на хороших кодах (ветерани війни, чинні військовослужбовці) система сканувати обличяя людини, порівнюватиме з фотою в базах, і даватиме якусь гарну коротеньку музичку.

На сумнівних (підозрілі бронювання і т.п.) -- реагувати гмиканням...

Це заклало би чудові переумови для формування у майбутньому гарного, стійкого і головне -- деелоїзованого суспільства.

думаю, що поки Успіхи-Бобуа за більшовицькі ідеї, вони будуть їм в першу чергу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:що бусіки конкурують між собою

те що слово "конкуруючі" було в лапках не помітив? чи нерозумієш значення?
  pesikot написав:І те, що з Десни втекли колишні зеки

це була інфо з наших ЗМІ. А на місті керівництва я б теж спростував навіть якби втекли
  pesikot написав:точно правду написав, як і про суми відмазу від ТЦК

продовжуй ховати голову в пісок, або назви свої цифри
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Я розповім Вам про Україну своєї мрії”
що там РєвВоєнСовєт вирішив, скільки ухилянтів видати обробляти ділянку вєтєранам взятія Сєвастополя?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:57

  ЛАД написав:
  Faceless написав:.........
Ну вочевидь то чисто через глобальне згортанням всього в Харкові, що навіть те жевріння, що є в Черкасах, виглядає пожвавленням. Сумно звісно і перше і друге

Ну якщо в Черкасах жевріння, то що ж тоді ще західніше, промовчу вже про Київ?
Тоді зрозуміло, що багато людей хочуть воювати до "кордонів 91".

Західніше це що саме? В Тернополі чи Хмельницькому, думаю, десь те саме, а у Львові і Києві трішечки більш енергійно. Та й в Ужгороді.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:01

  холява написав:
  detroytred написав:
По предмету обговорення є що сказати? Бо я спирався на пояснення не хухри-мухри когось, а Залужного та ще деяких саме фронтовиків.

Розкажіть, як там командири командують... Наказ-виконання чи як?
Конструктивно давайте.


Ви не відходьте від теми , Залужний чи хтось ще ....

У нас коли казали кисень , швидесенько давали кисень .
Коли казали кетамін , робили кетамін .
Ви мене "на швидесенько " не направляйте , виконання вказівки старшого групи анестов робили без ввагань .
Як трошки побудете на ЛБЗ то все пізнаєте .

Написано -- Залужний ТА...
Словосполучник -- *та*.
Де ви *чи" побачили?

І хто відходить від теми?
Ви, вигадавши звідкись "чи" та побудувавши далі на цьому якусь розповідь?

Де ви *швидесенько* побачили? Де?
Я направив на "конструктивно*.

Так по предмету обговорення є зауваження, заперечення?
Чи тіко по об'єму тексту та "чи" з "швидесенько"?

Тому ще раз: конструктивно може?
Я гарно вмію читати та розуміти, тому ваших пояснень про ЛБЗ мені буде достатньо для зрозуміння ще до того, як попаду на ЛБЗ. Навіщо гаяти час? Пояснюйте.
Я порівняю з поясненнями інших.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 19:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:03

  d44 написав:
  Bobua написав:Я розповім Вам про Україну своєї мрії”
що там РєвВоєнСовєт вирішив, скільки ухилянтів видати обробляти ділянку вєтєранам взятія Сєвастополя?

Не паспішайте! Ще тривають дебати. І непокоїмось через стрільців по колінах -- попсують нам всіх ухилянтів... 😒
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:08

Все буде добре!©))

  flyman написав:думаю, що поки Успіхи-Бобуа
Ти вже свої кавалірки переписав на колишню?
А доручення у нотаріуса завірив, що всім "рухомим і нерухомим" майном доручаєш користуватись на свій розсуд колишній?

Ще ні?
Думаєш "омине"?))

Чи ще спробуєш "останній шанс" на надувній качечці через Тису переплисти?))

А якщо серйозно - то холостяки в ЗСУ саме краще почуваються!

Я ж повторюсь, що починаю помічати побратимів, які не дуже то і рвуться залишати ЗСУ!

Так що тобі в ЗСУ буде може і краще, ніж в тилу!(особливо, якщо будеш керувати дронами, а не за кулеметом стояти в піхоті/штурмовиках)

ДумайТЕ!© ;)
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:12

  Letusrock написав:
  pesikot написав:що бусіки конкурують між собою

те що слово "конкуруючі" було в лапках не помітив? чи нерозумієш значення?
  pesikot написав:І те, що з Десни втекли колишні зеки

це була інфо з наших ЗМІ. А на місті керівництва я б теж спростував навіть якби втекли
  pesikot написав:точно правду написав, як і про суми відмазу від ТЦК

продовжуй ховати голову в пісок, або назви свої цифри

Продовжуй брехати, продовжуй ...

Ти свою брехню дуже прискіпливо оберігаєшь
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:16

65 км це серйозна дистанція літаку потрібно на 10 км піднятись. Бачив відео як міг ЗСУ запускав хамер бомби там в кращому випадку км 25 з висоти 2 км не більше.

Російські війська продовжують завдавати постійних ударів по Харкову. Зокрема, стало відомо, що країна-агресорка вперше застосувала по Харкову нові авіабомби ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.

Дві авіабомби були запущені з літака Су-34 з Майського у Білгородській області. Нагадаємо, що внаслідок удару по Харкову 27 червня постраждав район житлової забудови, є руйнування приватних будинків.


https://24tv.ua/fab-500-vpershe-skinuli ... a_n2585118
Вона вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які використовували раніше, якими щодня бомбардують Харків,
– зазначив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За словами Фільчакова, дві авіабомби були запущені з літака Су-34 з Майського у Білгородській області. Відстань від місця запуску до місця влучання становила 65 кілометрів.


https://24tv.ua/fab-500-vpershe-skinuli ... a_n2585118
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