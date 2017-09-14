vitaliiangel написав:Я бы вам подкинул книг как свобода влияет на жизнь и судьбу человека,
Вдвох словах - як саме?))
vitaliiangel написав:сли товар дорогой/дефицитный его сначала постараются украсть и только потом купить. Раньше невест воровали сейчас мужиков
😁 Я так бачу, що товар може скоро спортитись))
То краще, щоб швидше б прийшов свій "підставний покупець", купив би товар і випустив на волю))
detroytred написав:Ще згадав - недавно заходить до мене зампотєх(мав перевірити наявність зброї, чи вона почищена, чи все на місці) - а я собі лежу після роботи на каріматі - втикаю в телефон... Зампотєх такий заходить і з порога - "Рівняйсь! Строятись!" А я, не відводячи очей від телефону, кажу йому у відповідь: - "Ха-ха, дуже смішно!")))
Правда, от з нашим комбатом не дуже "посмієшся"... і я б йому вже так би не відповів))
Та отож. Тому що від комбата залежність.... Саме з ним домовлятися....
А колись за Гороха було: будь-який офіцер будь де побачив, що рядовий навіть з іншої частини, роду військ, порушує..., то наклав стягнення... Якщо звання дозволяє, то хоч декілька діб арешту з триманням на гаупвахті.
А тут зампотех офіцер своєї ж частини, підрозділу по суті ніхто))))) для рядового.
З.и. добре це чи недобре, повинно так бути чи ні -- не мені судити. Розглядаємо факти, реальність, зміни.
Але головне чому навчають на курсі молодого бійця і що таке саме армія (тобто принцип армії, а не чогось іншого) -- це виконання наказів. І американські сержанти вбивають в голову рядовим саме рефлекс))) виконання наказу.
Нініні! Це вже давно минуло. Зара принцип --- домовлятися.
Командир робить все, щоб підлеглий залежав від нього. Тоді легше домовитися. В свою чергу підлеглий теж намагається зробити так, щоб командир залежав від нього.
Обов,язково
Як на ринку...........
Більш за все ,про війну розповідають ті, що там не були . Обов,язково величезними текстами .
Ну так ви ж мовчите. Приходиться користуватися іншими джерелами інформації. І уявіть, від тих, хто там були. Хоча я знаю, правду тіко від вас можна почути. Але ви мовчите, ховаєте. Та іншим радите.
А чим вас об'єм текстів не влаштовує? Тут навіть отак розгорнуту думку перекрутили, як схочуть, то куди ж коротше-то.
По предмету обговорення є що сказати? Бо я спирався на пояснення не хухри-мухри когось, а Залужного та ще деяких саме фронтовиків.
Розкажіть, як там командири командують... Наказ-виконання чи як? Конструктивно давайте.
Командири придумують “логічні” виправдання своїм діям під кожного солдата індивідуально.
Наприклад, невдоволений завданням якийсь дідо -- а йому “от ти ж не можеш замінити чувачка за компом!” І комп.неграмотний дід зависає... Вже потім той дідо йде до витоків самосвідомості і починає щось бурмотіти про гранати, про автомата, про “мстя моя буде страшна”. А інший командир вдає ніби не чує...
Таке... 😒
Мордуванням великих груп солдатів без пояснень, без причин... -- займаються, мабуть, хіба що генерали у всіляких києвах. І може ще комбрижки на місцях, але вони ходять лише з охороною... 😒 І коли навіть спокійні люди, помірковані кажуть “о, диви, його охорона” -- це якось недобре.
А ще плювок всім у душу із (не)законом про демобілізацію...
detroytred написав:вбивають в голову рядовим саме рефлекс))) виконання наказу.
Так накази то і в нас виконуються, але! Але наказ можна виконати "по-різному" Є мотивація - то наказ виконується(старається виконати) швидко/якісно/ефективно! Нема мотивації - знайдеться 100500 причин виконати його навпаки!
Отут(саме в цьому) ми і "тонемо" вже 28місяців!
А дали б мотивацію: ✓Частіші відпустки (чи виконав швидко/якісно завдання +1 день до відпустки) ✓Чіткі терміни(контракт на 6міс, рік, півтора, два роки) ✓Грошові винагороди(скажімо 5-10Кгрн) за швидке/якісне виконання наказу То ефективність ЗСУ виросла б в гігантських масштабах!!!
flyman написав:ті що рядові 55 (і навіть 50+), то вони ще за ВФЯ їх виключили із обліку
при Порошенко знов включили
Положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи).
Тобі багато разів чимало різних людей казали, що тут нема зворотної дії. Тебе не будуть наказувати за те, що ти не стояв на обліку раніше, коли мав право не стояти. Але накажуть зараз, коли нові закони тебе зобовʼязали, але ти під грибами з погребу під Тернополем, і це гірше дислексіі. Хоча я тільки радий , що ти саме так себе поводити збираєшся. Ти маєш відчути ВЕСЬ комплекс різносторонніх відчуттів.
Успіх написав:ефективність ЗСУ виросла б в гігантських масштабах!!!
не выросла. нужны прозрачные одинаковые условия для всех. Премии которые ты хочешь надо у кого то забрать. То есть сократить ненужных/неэффективных.
Що краще 300К мотивованих профі, чи 600К алкашів-пофігістів?
п.с. А премії, як є зараз - скасувати. Тобто, хочеш до зарплати в 20К ще + 100-150Кгрн? "Намолоти" собі сам якісним виконанням наказів! (10 наказів по 5Кгрн якісно виконав - отримав 50К премії! 20наказів - ще + 100Кгрн!)
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 27 чер, 2024 19:52, всього редагувалось 1 раз.