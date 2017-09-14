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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8841884288438844>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:49

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:ефективність ЗСУ виросла б в гігантських масштабах!!!
не выросла. нужны прозрачные одинаковые условия для всех. Премии которые ты хочешь надо у кого то забрать. То есть сократить ненужных/неэффективных.
Що краще 300К мотивованих профі, чи 600К алкашів-пофігістів?

спроси у тцк. но к этому придёт. любая неэффективная система рано или поздно...
  Успіх написав:А премії, як є зараз - скасувати.
Тобто, хочеш до зарплати в 20К ще + 100-150Кгрн?
"Намолоти" собі сам якісним виконанням наказів!
(10 наказів по 5Кгрн якісно виконав - отримав 50К премії! 20наказів - ще + 100Кгрн!)
ничто так не демотивирует как дать 50к а потом их забрать)

https://www.lemonde.fr/international/ar ... _3210.html

кому нужна полная статья с переводом ссылку дам в л.с.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 27 чер, 2024 20:08, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:51

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:ефективність ЗСУ виросла б в гігантських масштабах!!!
не выросла. нужны прозрачные одинаковые условия для всех. Премии которые ты хочешь надо у кого то забрать. То есть сократить ненужных/неэффективных.
Що краще 300К мотивованих профі, чи 600К алкашів-пофігістів?

А де можна узяти 300 тис профі ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:59

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  Ukrainian написав:А де можна узяти 300 тис профі ?
Буде тих три пункти, що я на попередній сторінці написав, то і тут трохи набереться з нашої мільйонної армії, а також і з тилу побіжуть, якщо будуть бачити ЧЕСНІ І ЧІТКІправила/умови!
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А дали б мотивацію:
✓Грошові винагороди(скажімо 5-10Кгрн) за швидке/якісне виконання наказу

Точно:
За січень-травень 2024 року... На оплату праці військових було спрямовано 377,2 млрд грн.
з 494 всього, тобто на оплату всіх "елоїв" 24%, або в три рази менше.
За січень-травень 2024 року Україна витратила 101,7 млрд грн на обслуговування державного боргу. Ця сума перевищує видатки на закупівлю військової техніки, озброєння та боєприпасів для Збройних Сил, які становили 101,3 млрд грн за цей період.

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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:17

Все має бути ЧІТКО!

  vitaliiangel написав:ничто так не демотивирует как дать 50к а потом их забрать)
Так є-па нати так і зробили))
Перший рік роздавали на право і на ліво по 100К, а другий рік обломали до 30к!
А в кінці другого року - зробили "плаваючу" ставку, яка все одно не така ефективна, як у моїх трьох пунктах))
Що толку з солдата, який наприклад, на 2 доби поїхав на вогневу(за це йому додали 4600грн премії), а він поїхав п'яний і погано виконав завдання?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:17

  Успіх написав:
  detroytred написав:вбивають в голову рядовим саме рефлекс))) виконання наказу.
Так накази то і в нас виконуються, але!
Але наказ можна виконати "по-різному" ;)
Є мотивація - то наказ виконується(старається виконати) швидко/якісно/ефективно!
Нема мотивації - знайдеться 100500 причин виконати його навпаки!

Отут(саме в цьому) ми і "тонемо" вже 28місяців!

А дали б мотивацію:
✓Частіші відпустки (чи виконав швидко/якісно завдання +1 день до відпустки)
✓Чіткі терміни(контракт на 6міс, рік, півтора, два роки)
✓Грошові винагороди(скажімо 5-10Кгрн) за швидке/якісне виконання наказу
То ефективність ЗСУ виросла б в гігантських масштабах!!!

Ст.36 Статуту ВС
Військовослужбовець зобов’язаний неухильно виконати відданий йому наказ у зазначений термін.
Про виконання або невиконання наказу військовослужбовець зобов’язаний доповісти командирові (начальникові), який віддав наказ, і своєму безпосередньому командирові (начальникові), а також вказати причини невиконання наказу або його несвоєчасного (неповного) виконання. Якщо військовослужбовець розуміє, що він неспроможний виконати наказ своєчасно та у повному обсязі, він про це зобов’язаний доповісти вищезазначеним особам негайно.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text

Тобто виконання наказу чітко і у визначений термін -- це звичайний обов'язок.
За невиконання його -- див. Дисциплінарний статут види стягнень.
А премії, відпустки та інші види заохочень -- це за понад звичайного виконання обов'язків.
__________________________________
Треба міняти Статути...
Вносити туди про домовлятися, принципи надання заохочень та накладання стягнень.

Все повинно бути прозоро і чітко визначено, зрозуміло всім.
Система...
Нехай і інша, але Система.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:19

  dimo_0n написав:
  холява написав:То что вы бравируете на глазах это ОДНО , а когда появитесь в военкомате или ТЦК , это другое , там не увидят бравые сообщения .

Конечно не увидят. Вопрос же в том, что попадать в ТЦК не собираюсь, резерв+ даже не качал. Как и писал ранее - употребляю вечернюю пиццу. Админпротоколы и штрафы буду оспаривать. Что еще?

Факти вручення повісток та вимог по новому процесу також?
Через декілька фактичних відповідей від Укрпошти у справі може вже стартувати як 336.
Такий розвиток передбачаєте та як будете "оспаривать"? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:22

  Успіх написав:Що толку з солдата, який наприклад, на 2 доби поїхав на вогневу(за це йому додали 4600грн премії), а він поїхав п'яний і погано виконав завдання?
причина этих явлений не в оплате, а в общем непонимании взаимосвязи профпригодности и техник мотивации.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:28

  Успіх написав:
  Ukrainian написав:А де можна узяти 300 тис профі ?
Буде тих три пункти, що я на попередній сторінці написав, то і тут трохи набереться з нашої мільйонної армії, а також і з тилу побіжуть, якщо будуть бачити ЧЕСНІ І ЧІТКІправила/умови!

Доплати та вихідні за повернуті квадратні км території ?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:29

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:ничто так не демотивирует как дать 50к а потом их забрать)
Так є-па нати так і зробили))
Перший рік роздавали на право і на ліво по 100К, а другий рік обломали до 30к!
А в кінці другого року - зробили "плаваючу" ставку, яка все одно не така ефективна, як у моїх трьох пунктах))
Що толку з солдата, який наприклад, на 2 доби поїхав на вогневу(за це йому додали 4600грн премії), а він поїхав п'яний і погано виконав завдання?

Тобто, успіхи першого року війни це виключно гроші вклад внесли, а потім ну нафік, за копійки воювати. Тоді, вибачаюсь за питання, скільки треба премій щоб каву в Ялті попили та в Белгороді помародерили. 300000 профі з зарплатнею 10К Сєвастополь візьмуть?Щоб "ухилянтам" скинутися, заплатити та з гараніює, буде?
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