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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88428843884488458846>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:29

Можливо все - було б лише бажання!;)

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Що толку з солдата, який наприклад, на 2 доби поїхав на вогневу(за це йому додали 4600грн премії), а він поїхав п'яний і погано виконав завдання?
причина этих явлений не в оплате, а в общем непонимании взаимосвязи профпригодности и техник мотивации.

Ну так якщо б цьому умовному солдату НЕ дали тих 4600, а лише за якісно виконане завдання - то він би поїхав тверезим і виконав його якісно!
Або на його місце "рвались" би інші солдати виконувати завдання, а того алкаша самі ж свої копнули б під зад!
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:34

Явно вже треба міняти Статути))

Ну і раз вже заліз в отой Статут, а це не хухри-мухри, а Закон України, то нагадаю:

Тцк-никам:
49. Військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов’язані завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому.
_________________________________
Успіху поржати, як він Закон порушив, коли лежачи зампотеха тролив :
51. Військовослужбовці під час звертання до них командира (начальника) або старшого за військовим званням повинні стати у стройове положення.

55. Військовослужбовцям забороняється тримати руки в кишенях одягу, а також сидіти у присутності командира (начальника) або старшого за військовим званням без його дозволу.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:34

  Успіх написав:
  flyman написав:думаю, що поки Успіхи-Бобуа
Ти вже свої кавалірки переписав на колишню?
А доручення у нотаріуса завірив, що всім "рухомим і нерухомим" майном доручаєш користуватись на свій розсуд колишній?

Ще ні?
Думаєш "омине"?))

Чи ще спробуєш "останній шанс" на надувній качечці через Тису переплисти?))

А якщо серйозно - то холостяки в ЗСУ саме краще почуваються!

Я ж повторюсь, що починаю помічати побратимів, які не дуже то і рвуться залишати ЗСУ!

Так що тобі в ЗСУ буде може і краще, ніж в тилу!(особливо, якщо будеш керувати дронами, а не за кулеметом стояти в піхоті/штурмовиках)

ДумайТЕ!© ;)

с отклееной ситкивкой в операторы дронов не возьмут, только в штурмовики, только хардкор!
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:34

  detroytred написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:вбивають в голову рядовим саме рефлекс))) виконання наказу.
Так накази то і в нас виконуються, але!
Але наказ можна виконати "по-різному" ;)
Є мотивація - то наказ виконується(старається виконати) швидко/якісно/ефективно!
Нема мотивації - знайдеться 100500 причин виконати його навпаки!

Отут(саме в цьому) ми і "тонемо" вже 28місяців!

А дали б мотивацію:
✓Частіші відпустки (чи виконав швидко/якісно завдання +1 день до відпустки)
✓Чіткі терміни(контракт на 6міс, рік, півтора, два роки)
✓Грошові винагороди(скажімо 5-10Кгрн) за швидке/якісне виконання наказу
То ефективність ЗСУ виросла б в гігантських масштабах!!!

Ст.36 Статуту ВС
Військовослужбовець зобов’язаний неухильно виконати відданий йому наказ у зазначений термін.
Про виконання або невиконання наказу військовослужбовець зобов’язаний доповісти командирові (начальникові), який віддав наказ, і своєму безпосередньому командирові (начальникові), а також вказати причини невиконання наказу або його несвоєчасного (неповного) виконання. Якщо військовослужбовець розуміє, що він неспроможний виконати наказ своєчасно та у повному обсязі, він про це зобов’язаний доповісти вищезазначеним особам негайно.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text

Тобто виконання наказу чітко і у визначений термін -- це звичайний обов'язок.
За невиконання його -- див. Дисциплінарний статут види стягнень.
А премії, відпустки та інші види заохочень -- це за понад звичайного виконання обов'язків.
__________________________________
Треба міняти Статути...
Вносити туди про домовлятися, принципи надання заохочень та накладання стягнень.

Все повинно бути прозоро і чітко визначено, зрозуміло всім.
Система...
Нехай і інша, але Система.
Заставляєте мене ще раз те саме писати))
Я ж кажу, що можна придумати 100500причин, щоб наказ не виконати, чи виконати, але НЕякісно!

Тому, тут треба лише пряником)) - бо кнутом(як бачимо наочно)- не виходить! ;)
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:40

  Успіх написав:Заставляєте мене ще раз те саме писати))
Я ж кажу, що можна придумати 100500причин, щоб наказ не виконати, чи виконати, але НЕякісно!

Тому, тут треба лише пряником)) - бо кнутом(як бачимо наочно)- не виходить! ;)

З другою частиною (про кнут) згоден.

А от стосовно першої (про придумати причини) кажу --- командира придумані причини не колихають. Він і слухати може відмовитись.

До речі, зі стягненням не виходить чому???
Тому що нема кому реалізовувати...
Командирський склад --- кожен сам по собі...
За отого зампотеха ПОВИНЕН був вписатися комбат!!!!!!!!!!!!!!
Навіть за сержанта, яких ви і в х. не ставите, ПОВИНЕН вписатися комбат.
Не вистачить влади в комбата, то ПОВИНЕН допомогти хоч ГК.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 20:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:40

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:ефективність ЗСУ виросла б в гігантських масштабах!!!
не выросла. нужны прозрачные одинаковые условия для всех. Премии которые ты хочешь надо у кого то забрать. То есть сократить ненужных/неэффективных. Так они и сократились ради вас и будущего страны.

виталииан(а) сам(а) себя и сократил(а)
Я правильно понял посыл?)
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:41

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отклееной ситкивкой в операторы дронов не возьмут, только в штурмовики, только хардкор!


В сапери також. Без окуляр, щоб не так страшно йти на мінне поле.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я ж кажу, що можна придумати 100500причин, щоб наказ не виконати, чи виконати, але НЕякісно!

Тому, тут треба лише пряником)) - бо кнутом(як бачимо наочно)- не виходить!
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:43

Навіть леви стають котятами)))

  detroytred написав:Ну і раз вже заліз в отой Статут, а це не хухри-мухри, а Закон України, то нагадаю:

Тцк-никам:
49. Військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов’язані завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому.
_________________________________
Успіху поржати, як він Закон порушив, коли лежачи зампотеха тролив :
51. Військовослужбовці під час звертання до них командира (начальника) або старшого за військовим званням повинні стати у стройове положення.

55. Військовослужбовцям забороняється тримати руки в кишенях одягу, а також сидіти у присутності командира (начальника) або старшого за військовим званням без його дозволу.

Просто повірте - тут так всім пох на це все, що аж "невдобно"! :D

А на вогневій, то навіть, комбат "перетворюється" з строгого длпйопа, на "шовкового шовкопряда"! :mrgreen:
Начальство на вогневій наче спинними мізками відчуває, що "всяке може случіцццо"! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:46

  dimo_0n написав:
  холява написав:То что вы бравируете на глазах это ОДНО , а когда появитесь в военкомате или ТЦК , это другое , там не увидят бравые сообщения .

Конечно не увидят. Вопрос же в том, что попадать в ТЦК не собираюсь, резерв+ даже не качал. Как и писал ранее - употребляю вечернюю пиццу. Админпротоколы и штрафы буду оспаривать. Что еще?

оспаривать в суде? рили?
забавно будет осенью почитать ваши вопли-сопли)))
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