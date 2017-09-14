Успіх написав:Що толку з солдата, який наприклад, на 2 доби поїхав на вогневу(за це йому додали 4600грн премії), а він поїхав п'яний і погано виконав завдання?
причина этих явлений не в оплате, а в общем непонимании взаимосвязи профпригодности и техник мотивации.
Ну так якщо б цьому умовному солдату НЕ дали тих 4600, а лише за якісно виконане завдання - то він би поїхав тверезим і виконав його якісно! Або на його місце "рвались" би інші солдати виконувати завдання, а того алкаша самі ж свої копнули б під зад!
Ну і раз вже заліз в отой Статут, а це не хухри-мухри, а Закон України, то нагадаю:
Тцк-никам: 49. Військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов’язані завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому. _________________________________ Успіху поржати, як він Закон порушив, коли лежачи зампотеха тролив : 51. Військовослужбовці під час звертання до них командира (начальника) або старшого за військовим званням повинні стати у стройове положення.
55. Військовослужбовцям забороняється тримати руки в кишенях одягу, а також сидіти у присутності командира (начальника) або старшого за військовим званням без його дозволу.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:вбивають в голову рядовим саме рефлекс))) виконання наказу.
Так накази то і в нас виконуються, але! Але наказ можна виконати "по-різному" Є мотивація - то наказ виконується(старається виконати) швидко/якісно/ефективно! Нема мотивації - знайдеться 100500 причин виконати його навпаки!
Отут(саме в цьому) ми і "тонемо" вже 28місяців!
А дали б мотивацію: ✓Частіші відпустки (чи виконав швидко/якісно завдання +1 день до відпустки) ✓Чіткі терміни(контракт на 6міс, рік, півтора, два роки) ✓Грошові винагороди(скажімо 5-10Кгрн) за швидке/якісне виконання наказу То ефективність ЗСУ виросла б в гігантських масштабах!!!
Ст.36 Статуту ВС Військовослужбовець зобов’язаний неухильно виконати відданий йому наказ у зазначений термін. Про виконання або невиконання наказу військовослужбовець зобов’язаний доповісти командирові (начальникові), який віддав наказ, і своєму безпосередньому командирові (начальникові), а також вказати причини невиконання наказу або його несвоєчасного (неповного) виконання. Якщо військовослужбовець розуміє, що він неспроможний виконати наказ своєчасно та у повному обсязі, він про це зобов’язаний доповісти вищезазначеним особам негайно. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text
Тобто виконання наказу чітко і у визначений термін -- це звичайний обов'язок. За невиконання його -- див. Дисциплінарний статут види стягнень. А премії, відпустки та інші види заохочень -- це за понад звичайного виконання обов'язків. __________________________________ Треба міняти Статути... Вносити туди про домовлятися, принципи надання заохочень та накладання стягнень.
Все повинно бути прозоро і чітко визначено, зрозуміло всім. Система... Нехай і інша, але Система.
Заставляєте мене ще раз те саме писати)) Я ж кажу, що можна придумати 100500причин, щоб наказ не виконати, чи виконати, але НЕякісно!
Тому, тут треба лише пряником)) - бо кнутом(як бачимо наочно)- не виходить!
Успіх написав:Заставляєте мене ще раз те саме писати)) Я ж кажу, що можна придумати 100500причин, щоб наказ не виконати, чи виконати, але НЕякісно!
Тому, тут треба лише пряником)) - бо кнутом(як бачимо наочно)- не виходить!
З другою частиною (про кнут) згоден.
А от стосовно першої (про придумати причини) кажу --- командира придумані причини не колихають. Він і слухати може відмовитись.
До речі, зі стягненням не виходить чому??? Тому що нема кому реалізовувати... Командирський склад --- кожен сам по собі... За отого зампотеха ПОВИНЕН був вписатися комбат!!!!!!!!!!!!!! Навіть за сержанта, яких ви і в х. не ставите, ПОВИНЕН вписатися комбат. Не вистачить влади в комбата, то ПОВИНЕН допомогти хоч ГК.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2024 20:44, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Ну і раз вже заліз в отой Статут, а це не хухри-мухри, а Закон України, то нагадаю:
Тцк-никам: 49. Військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов’язані завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому. _________________________________ Успіху поржати, як він Закон порушив, коли лежачи зампотеха тролив : 51. Військовослужбовці під час звертання до них командира (начальника) або старшого за військовим званням повинні стати у стройове положення.
55. Військовослужбовцям забороняється тримати руки в кишенях одягу, а також сидіти у присутності командира (начальника) або старшого за військовим званням без його дозволу.
Просто повірте - тут так всім пох на це все, що аж "невдобно"!
А на вогневій, то навіть, комбат "перетворюється" з строгого длпйопа, на "шовкового шовкопряда"! Начальство на вогневій наче спинними мізками відчуває, що "всяке може случіцццо"!