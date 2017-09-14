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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8843884488458846>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:51

  Hotab написав:Прохожий


отклееной ситкивкой в операторы дронов не возьмут, только в штурмовики, только хардкор!


В сапери також. Без окуляр, щоб не так страшно йти на мінне поле.

умные люди говорят что у людей с очень плохим зрением(типа отклеилась ситчика) автоматически обостряются остальные чувства, особенно тактильные ощущения, так что будущий сапер от Б-га...
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:53

  Успіх написав:Просто повірте - тут так всім пох на це все, що аж "невдобно"! :D

А на вогневій, то навіть, комбат "перетворюється" з строгого длпйопа, на "шовкового шовкопряда"! :mrgreen:
Начальство на вогневій наче спинними мізками відчуває, що "всяке може случіцццо"! :lol:

Навіщо мені вірити?))

На сусіднього взводного, коли увесь рядовий сержантський склад отримав зброю назавжди, наводив АК обпившийся чачі на куріному пометі айзер ... отримав ногой по яйцях від стоявшого поруч іншого старлея.
Потім бесіда окремо з кожним бійцем...

І всі уйгури, айзера, армяни, німці, кореєць навіть, і та ін., яким після декількох відбиттів нападів на частину, стало все!!! пох. (воно їм на відміну від вас, які Батьківщину боронять, ще більш пох стало!!!), відкинули отакі, як у вас думки стосовно командирів...

Бо чудово зрозуміли, що це в них аки банда рядових-сержантів, а в офіцерів --- система. Яка їх може і буде тримати. А вони отак хрін зможуть об'єднатися...

Отакі розклади можуть і повинні бути.
В армії.
А у вас комбату пофіг на зампотеха, відповідно зампотеху на комбата; і т!д.
То звісно, що на вогневій і комбат вже не комбат))))

З.и і пригадайте , як рік тому рядовий застрелив майора в їдальні.
Стоявший поруч старлей першим витягнув зброю і ... нічого не зробив, коли рядовий наводив Ак, знімав з запобіжника та досилав патрон, а потім і стріляв.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:01

  detroytred написав:І всі уйгури, айзера, армяни, німці, кореєць навіть, і та ін., яким після декількох відбиттів нападів на частину, стало все!!! пох. (воно їм на відміну від вас, які Батьківщину боронять, ще більш пох стало!!!), відкинули отакі, як у вас думки стосовно командирів...
это вы сейчас 2ю мировую вспоминаете? Сталинград? Курская дуга?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:03

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:І всі уйгури, айзера, армяни, німці, кореєць навіть, і та ін., яким після декількох відбиттів нападів на частину, стало все!!! пох. (воно їм на відміну від вас, які Батьківщину боронять, ще більш пох стало!!!), відкинули отакі, як у вас думки стосовно командирів...
это вы сейчас 2ю мировую вспоминаете?

Я тоді не служив, щоб в такому приймати участь)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:04

]
  Hotab написав:
В сапери також. Без окуляр, щоб не так страшно йти на мінне поле.

умные люди говорят что у людей с очень плохим зрением(типа отклеилась ситчика) автоматически обостряются остальные чувства, особенно тактильные ощущения, так что будущий сапер от Б-га...


Нюх. «Тут був бурятський сапер! Тут заміновано!» 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А у вас комбату пофіг на зампотеха, відповідно зампотеху на комбата; і т!д.
То звісно, що на вогневій і комбат вже не комбат))))

а вот это куево

кстати у Махно(анархиста) была железная дисциплина, благодаря которой и боевые результаты, и белые и красные хотели иметь на своей стороне такую силу.
Жаль с образованием у Батьки не сложилось и краснопузые воспользовались наливая в уши про "земля-крестьянам/угнетение трудящих всего света", при ином раскладе вполне вероятно была-бы совсем другая история...
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:06

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:І всі уйгури, айзера, армяни, німці, кореєць навіть, і та ін., яким після декількох відбиттів нападів на частину, стало все!!! пох. (воно їм на відміну від вас, які Батьківщину боронять, ще більш пох стало!!!), відкинули отакі, як у вас думки стосовно командирів...
это вы сейчас 2ю мировую вспоминаете?

Я тоді не служив, щоб в такому приймати участь)))

у нас на форуме для захватывающих историй не обязательно принимать в них участие. ничего личного.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:07

Все тече, все змінюється ©

  detroytred написав:
  Успіх написав:Просто повірте - тут так всім пох на це все, що аж "невдобно"! :D

А на вогневій, то навіть, комбат "перетворюється" з строгого длпйопа, на "шовкового шовкопряда"! :mrgreen:
Начальство на вогневій наче спинними мізками відчуває, що "всяке може случіцццо"! :lol:

Навіщо мені вірити?))

На сусіднього взводного, коли увесь рядовий сержантський склад отримав зброю назавжди, наводив АК обпившийся чачі на куріному пометі айзер ... отримав ногой по яйцях від стоявшого поруч іншого старлея.
Потім бесіда окремо з кожним бійцем...

І всі уйгури, айзера, армяни, німці, кореєць навіть, і та ін., яким після декількох відбиттів нападів на частину, стало все!!! пох. (воно їм на відміну від вас, які Батьківщину боронять, ще більш пох стало!!!), відкинули отакі, як у вас думки стосовно командирів...

Бо чудово зрозуміли, що це в них аки банда рядових-сержантів, а в офіцерів --- система. Яка їх може і буде тримати. А вони отак хрін зможуть об'єднатися...

Отакі розклади можуть і повинні бути.
В армії.
А у вас комбату пофіг на зампотеха, відповідно зампотеху на комбата; і т!д.
То звісно, що на вогневій і комбат вже не комбат))))

З.и і пригадайте , як рік тому рядовий застрелив майора в їдальні.
Стоявший поруч старлей першим витягнув зброю і ... нічого не зробив, коли рядовий наводив Ак, знімав з запобіжника та досилав патрон, а потім і стріляв.

Багато часу сплинуло...
Виходить, що тепер все інакше!
Просто, просто, просто навпаки!© :D
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:15

  vitaliiangel написав:у нас на форуме для захватывающих историй не обязательно принимать в них участие. ничего личного.

Хахаха.
Повірте на слово, я реалій навіть і 10% не розповідаю.
Тобто щоб дійти мені до захоплюючих історій, треба мені ще оті 90% розповісти. І тільки тоді стане потреба щось вигадувати.

І головне: оці мої розповіді не про який я херой і щось бачив за довгу службу (аля як ото в будівельника), а по предмету обговорення --- показав друже Успіху, що воно може (і повинно!!!) бути інакше. У війську.
Йому ж ні з чим порівняти або в когось запитати -- може повинно бути якось інакше... І це можливо.

А за те, що всл навіть за отих умов виконують свої задачі, їм слава, шана і повага!
Дорого це їм, правда, обходиться...
З отакими деякими змінами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:28

  detroytred написав:Повірте на слово, я реалій навіть і 10% не розповідаю.
Тобто щоб дійти мені до захоплюючих історій, треба мені ще оті 90% розповісти. І тільки тоді стане потреба щось вигадувати.
в 2012 я общался с одним из политиков, он тогда сказал интересную вещь, если бы люди узнали правду началась бы война. И через 2 года она началась. Наверн кто-то проболтался.
vitaliiangel
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