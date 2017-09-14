Додано: Чет 27 чер, 2024 20:53

Успіх написав: Просто повірте - тут так всім пох на це все, що аж "невдобно"!



А на вогневій, то навіть, комбат "перетворюється" з строгого длпйопа, на "шовкового шовкопряда"!

Начальство на вогневій наче спинними мізками відчуває, що "всяке може случіцццо"!

Просто повірте - тут так всім пох на це все, що аж "невдобно"!А на вогневій, то навіть, комбат "перетворюється" з строгого длпйопа, на "шовкового шовкопряда"!Начальство на вогневій наче спинними мізками відчуває, що "всяке може случіцццо"!

Навіщо мені вірити?))На сусіднього взводного, коли увесь рядовий сержантський склад отримав зброю назавжди, наводив АК обпившийся чачі на куріному пометі айзер ... отримав ногой по яйцях від стоявшого поруч іншого старлея.Потім бесіда окремо з кожним бійцем...І всі уйгури, айзера, армяни, німці, кореєць навіть, і та ін., яким після декількох відбиттів нападів на частину, стало все!!! пох. (воно їм на відміну від вас, які Батьківщину боронять, ще більш пох стало!!!), відкинули отакі, як у вас думки стосовно командирів...Бо чудово зрозуміли, що це в них аки банда рядових-сержантів, а в офіцерів --- система. Яка їх може і буде тримати. А вони отак хрін зможуть об'єднатися...Отакі розклади можуть і повинні бути.В армії.А у вас комбату пофіг на зампотеха, відповідно зампотеху на комбата; і т!д.То звісно, що на вогневій і комбат вже не комбат))))З.и і пригадайте , як рік тому рядовий застрелив майора в їдальні.Стоявший поруч старлей першим витягнув зброю і ... нічого не зробив, коли рядовий наводив Ак, знімав з запобіжника та досилав патрон, а потім і стріляв.