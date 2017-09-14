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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8843884488458846
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:44

  Успіх написав:
Багато часу сплинуло...
Виходить, що тепер все інакше!
Просто, просто, просто навпаки!© :D


Оце Успіх святкує отримання премії !
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:51

США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках восьми комплексов ПВО Patriot, — сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
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