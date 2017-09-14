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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 чер, 2024 21:44
Успіх написав:
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Додано: Чет 27 чер, 2024 21:51
США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках восьми комплексов ПВО Patriot, — сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 27 чер, 2024 22:19
vitaliiangel написав:
США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках восьми комплексов ПВО Patriot, — сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Ключове слово до 8 тобто може бути і два і три. Комплекси не нові 30 років і стан невідомий
США, Израиль и Украина ведут переговоры о передаче Киеву нескольких систем ПВО Patriot, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом переговоров.
Как пишет издание, Украина может получить до восьми комплексов ПВО — именно столько систем Израиль планировал списать, поскольку срок их эксплуатации превысил 30 лет. Списанные системы планировалось заменить новыми, однако в настоящий момент их еще не сняли с вооружения. Газета объясняет это опасениями Израиля, что напряженность в отношениях с ливанской «Хизбаллой» может перерасти в полномасштабную войну.
По словам источников издания, переговоры о передаче Украине комплексов Patriot ведутся на уровне министров и других высших чиновников. Окончательная договоренность пока еще не достигнута. По словам трех собеседников газеты, в последние недели этот вопрос обсуждали госсекретарь США Энтони Блинкен с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также советник по национальной безопасности Джейк Салливан — с главой офиса президента Андреем Ермаком.
В случае достижения договоренности, Израиль, скорее всего, отправит системы в США, а затем их перешлют в Украину, пишет газета. При этом источники допускают, что Израиль может передать только часть списанных комплексов.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 22:44
sens написав:
вважаю що оновлення даних важливо для тих хто в Україні, навіть якщо в суді будете оскаржувати права ,то Відповідачу ( ТЦК ) будуть доступні актуальні дані ( ПІБ , рнокпп, місце проживання, КТ та або ел пошта ) які будуть вказані в позові.
Нема ніякого обязу вказувати в позові адресу проживання. Це все також є у КУпАП.
Letusrock написав:
одного сумчанина затримали біля Тиси, відвезли у ТЦК, до нього з Сум приїхав крутий адвокат з наміром всіх порвати а тцк-кашники його тупо не пустили до клієнта, півдня дня морочили голову, в результаті сумчанин на поїзді поїхав в Рівне а адвокат додому. Що далі було незнаю.
Веду до того, що чим ближче ти фізично до вищезгадуваної установи тим більш викривляється просторово-часовий контініум і в цій червоточині жодні закони не діють))
Ну та діюого договіру не було та і все. Того і не пустили, бо той адвокат - нихто. Треба було договір заключати раніше, але той мужик подумав що не треба, він же вже через Тису у ЄС забашляв...
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dimo_0n
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Додано: Чет 27 чер, 2024 22:54
sens написав: ЛАД написав: sens написав:
...........
Є питання де ви не даєте поради і 100% відповіді ?
Є і дуже багато.
А ви?
И там была не "порада", а шутка. Даже смайлик поставил, но вы всё равно не поняли.
Якщо штрафи і гроші не мають нічого спільного,то ви маєте рацію, якщо ні ,то;-)
Вы иногда очень загадочно пишете, сложно понять о чём.
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ЛАД
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Додано: Чет 27 чер, 2024 23:04
Прохожий написав: dimo_0n написав:
Конечно не увидят. Вопрос же в том, что попадать в ТЦК не собираюсь, резерв+ даже не качал. Как и писал ранее - употребляю вечернюю пиццу. Админпротоколы и штрафы буду оспаривать. Что еще?
оспаривать в суде? рили?
забавно будет осенью почитать ваши вопли-сопли)))
який наївний у нас народ.
вірить в якісь "самі гуманні суди в мірє" ))
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sergey_stasyuk555
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